IR A
IR A

Santi Maratea quiere ser papá y lanzó una convocatoria en sus redes sociales para encontrar pareja

El influencer lanzó una convocatoria abierta en sus redes sociales, pero las condiciones que puso para su futura novia son, al menos, polémicas. El "instinto paternal" le pide una familia numerosa, pero su miedo al compromiso complica todo.

Santiago Maratea quiere ser padre y tener hasta 11 hijos. 

Santiago Maratea quiere ser padre y tener hasta 11 hijos. 

Instagram

Santi Maratea volvió a generar revuelo en las redes, pero esta vez el tema no fue una colecta millonaria, sino algo mucho más personal: su desesperado, y condicionado, deseo de ser padre.

Interpretar la mesa argentina desde una mirada actual, respetando la tradición.
Te puede interesar:

En Villa Crespo, un local propone una nueva forma de entender la parrilla argentina

En un video compartido en su cuenta de Instagram, el influencer admitió que el instinto paternal lo ha superado, pero para concretar su sueño de tener una prole gigante, necesita encontrar a la mujer perfecta, con una lista de requisitos que hacen temblar a cualquiera.

El exconductor, actualmente soltero, fue directo y sin filtros: "Quiero ser padre, me gustaría tener un mínimo de seis hijos, un máximo de once". Y aclaró, para evitar dudas: "Tengo para mantenerlos y el tiempo para criarlos. Si es con la misma mujer, tiene que querer parir varias veces".

El problema no es la manutención, sino la estabilidad emocional. Maratea no solo pide una candidata con la vocación de parir casi una docena de veces, sino que lanzó una dura confesión sobre sus propias dificultades en la pareja: "Tengo miedo al compromiso. Cuando estoy con una piba que me gusta y me empiezo a enganchar, algo me genera que yo tengo que cagarla. No lo afronto, lo evito".

Así, el influencer dejó un panorama claro para las interesadas: la potencial madre de sus 11 hijos debe estar dispuesta a vincularse con un hombre que reconoce abiertamente su dificultad para mantener relaciones estables y ser monógamo.

La esperanza de Santi: muchos años de terapia

Santi busca a la madre de sus 11 hijos por Instagram

A pesar de su lista de "defectos" y miedos, Maratea cerró su pedido con un toque de optimismo, aseguró que tiene asistencia perfecta a terapia y está trabajando en sí mismo: "Si hay justo una piba que quiera seis hijos y no le moleste vincularse con un loco que le tema al compromiso y aparte tiene ciertas dificultades para reconocer emociones y comunicarlas, me llama".

Recordemos que hace unos meses, Maratea había sorprendido a Mirtha Legrand al revelar que estaba de novio con una chica llamada Belén, una relación que, por lo que se ve, no prosperó, y que lo lleva ahora a esta polémica búsqueda en masa. El casting para ser la madre de los 11 Maratea, queda oficialmente abierto.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El escritor y guionista Pedro Saborido.

Pedro Saborido, invitado en TVR: anotate para venir a verlo a la tribuna de C5N

Sabrina Carpenter se encuentra de gira y se tomó el tiempo para responder a la Casa Blanca. 

Quién es la artista que se enfrentó a Trump y desató un fuerte debate en redes

play

Gustavo Sylvestre: "Quisieron cerrar C5N y acá estamos"

Más de 30 ganadores y una noche inolvidable.

Martín Fierro de Cable 2025: todos los ganadores de una noche inolvidable

últimas noticias

Santiago Maratea quiere ser padre y tener hasta 11 hijos. 

Santi Maratea quiere ser papá y lanzó una convocatoria en sus redes sociales para encontrar pareja

Hace 15 minutos
Las lluvias se concentrarán durante el día sábado en la zona oeste de Argentina. 

El fin de semana largo llega con un combo de lluvias, granizo y calor: rigen varias alertas en Argentina

Hace 17 minutos
play
Ahora, llegó a la gran N roja una nueva película de Reino Unido, se trata de Living, una coproducción con Suecia y Japón, un remake del guión inglés Iriku, de 1952.

De qué se trata Living, la película con un famoso actor británico que fue una sorpresa en Netflix

Hace 37 minutos
play
Esta historia romántica tiene como eje una misión espacial.

La serie de Netflix que tiene 6 capítulos de menos de una hora: amor y una misión particular

Hace 37 minutos
Cami Homs espléndida para su cumpleaños 28.

Cami Homs festejó su cumpleaños 28 y mostró su panza a pura fiesta

Hace 39 minutos