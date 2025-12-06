En un mundo donde el turismo masivo pierde atractivo, este pueblo ofrece algo cada vez más valioso: autenticidad.

¿Cómo es Casupá, el pueblo de Uruguay que compite por ser uno de los mejores destinos del mundo? : ubicado en el departamento de Florida, se está convirtiendo en uno de los lugares más sorprendentes gracias a su naturaleza serena, su identidad rural intacta y una hospitalidad que enamora a quienes buscan descanso, tradición y vida simple.

Ubicado a poco más de 90 km de Montevideo, mantiene el encanto típico de los pueblos rurales uruguayos: ritmo lento, calles amplias, casas bajas y una comunidad donde todos se conocen. Es un lugar ideal para quienes buscan desconectarse y disfrutar de una vida más calma y auténtica.

El pueblo destaca por sus tradiciones estrechamente ligadas al campo. Entre las experiencias más valoradas por los visitantes se encuentran:

El destino está rodeado de sierras suaves, arroyos y zonas ideales para picnic, trekking o simplemente contemplar. Los espacios al aire libre son perfectos para quienes buscan un turismo más sustentable y cercano a la naturaleza.

Entre sus atractivos naturales se destacan:

El Arroyo Casupá, con zonas de baño y descanso.

Paisajes campestres ideales para fotografía.

Senderos poco transitados para observar flora y fauna local.

Experiencias turísticas que ganan fama internacional

En los últimos años, Casupá empezó a llamar la atención por su propuesta de turismo de cercanía, enfocada en:

Hospedajes rurales con encanto.

Gastronomía casera hecha con productos locales.

Actividades culturales que respetan la historia del lugar.

Su crecimiento en turismo responsable y su autenticidad le valieron ser nominado entre los destinos emergentes más interesantes del país. Uno de los puntos más mencionados por quienes visitan Casupá es la calidez de su gente. La vida comunitaria es fuerte, la seguridad es alta y el visitante se siente rápido como “uno más del pueblo”.