Por qué hay personas que muerden a otras por cariño: qué dice la ciencia

En los últimos años, una explicación científica tomó fuerza para describir un impulso común: la necesidad de morder por cariño a quienes generan una fuerte emoción positiva. Esta reacción, lejos de vincularse con la violencia, forma parte de un mecanismo descrito por especialistas como agresión tierna , una respuesta donde el cerebro intenta equilibrar una intensidad emocional demasiado elevada.

La conducta aparece en momentos de gran afecto y suele manifestarse con gestos suaves, casi automáticos, que funcionan como una vía para regular sensaciones abrumadoras.

El farmacéutico Álvaro Fernández contribuyó a la difusión de este concepto al compartir en redes sociales una descripción clara del proceso. Su publicación, que superó el millón de visualizaciones, abrió un debate lleno de experiencias personales y permitió comprender por qué este gesto aparece en situaciones de profundo afecto.

Muchos usuarios reconocieron haber sentido esta necesidad sin saber que respondía a un fenómeno estudiado por la psicología. Según explicó, se trata de un modo natural en que el cerebro administra un estímulo que lo supera , una especie de descarga emocional que mantiene el equilibrio interno.

Este fenómeno surge cuando la ternura se vuelve tan intensa que necesita canalizarse físicamente . El gesto, aunque pueda resultar llamativo, se mantiene dentro de los límites de la expresión afectiva, sin intención de daño. Por eso, morder de forma suave a un ser querido puede interpretarse como parte del modo en que la mente regula emociones que resultan abrumadoras. El impulso se vuelve una respuesta espontánea ante un exceso de adorabilidad, sin que medie agresividad real. La persona no busca herir, sino estabilizar un torrente emocional difícil de contener con simples palabras o caricias.

Morder con cariño 3 La agresión tierna, explicada por especialistas, describe el impulso de morder como una respuesta a emociones positivas muy intensas Freepik

Por qué las personas muerden a otras por cariño

La llamada agresión tierna se activa cuando el cerebro enfrenta un nivel de dulzura o adorabilidad que supera su umbral habitual. Ante esa sobrecarga, libera energía mediante una acción física automática, que puede expresarse en un pequeño mordisco. Esta respuesta funciona como un regulador emocional y aparece tanto en vínculos familiares como en relaciones de pareja o en interacciones con mascotas. Se trata de una manifestación exagerada del afecto, donde la intensidad de la emoción explica la reacción física.

Morder con cariño 2 El farmacéutico Álvaro Fernández detalló en redes cómo el cerebro usa esta reacción para equilibrar una sobrecarga de ternura. Freepik

Álvaro Fernández explicó que este gesto no implica hostilidad, sino la forma en que el organismo gestiona sentimientos intensos. Ejemplos frecuentes incluyen el impulso de morder las mejillas de un bebé, el deseo de dar un mordisco juguetón a la pareja o la tentación de apretar con los dientes las orejas de una mascota. Para los especialistas, quienes sienten este impulso no presentan ninguna anomalía: corresponden a un patrón psicológico común asociado a emociones muy profundas. La reacción, lejos de ser preocupante, expresa la fuerza del vínculo afectivo y la manera en que el cerebro intenta sostener un equilibrio frente a una emoción que lo desborda.