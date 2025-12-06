IR A
La dura realidad de una exparticipante de Gran Hermano: "No puedo pagar el alquiler"

Una de las exintegrantes del reality show más famoso del país se quebró al relatar su actualidad económica, tras no poder consolidarse en los medios.

Tras su participación en el reality, la exintegrante se encuentra desocupada.

No todo lo que brilla es oro para los exparticipantes de Gran Hermano. El reality más famoso y exitoso del país abre puertas inimaginables para sus integrantes, aunque también puede ser difícil la realidad cuando las luces de las cámaras se apagan. Uno de los ejemplos es Katia "La Tana" Fenocchio, quien no pudo afianzarse en los medios y relató su angustiosa realidad: “De trabajo estoy pésimo, no tengo nada. No me sale nada y estoy haciendo delivery de nuevo”, confesó.

Te puede interesar:

En una entrevista en el ciclo de streaming Se Picó (República Z), con la conducción de Gastón Trezeguet, La Tana relató cómo estaba atravesando el mes. "Estoy desocupada y no me están saliendo laburos", aseguró la oriunda de La Matanza. La ex participante, de 34 años, tenía proyectado lanzar su propio canal de streaming desde su casa, pero no logró concretarlo. “Ya invertí en eso, tengo que pagar las tarjetas que están al rojo vivo y esa es una inversión que no te va a dar plata al momento”, explicó.

La Tana Fenocchio
La influencer está pasando por un mal momento económico.

En ese contexto, también destacó el apoyo fundamental de su pareja: “Si no fuese por mi novio, no sé qué haría. Él me está pagando el alquiler”. Además, detalló que al "no conseguir nada" tuvo que volver a trabajar como delivery en una aplicación, pero el rubro no está fácil: "Agarré la moto y me fui a laburar. Hice delivery y me fue re mal. Ahora le debo 80 lucas a la aplicación".

“Ayer me acompañó un amigo porque desde que soy conocida, no había vuelto a ser delivery y me daba cosa ir sola. Y cuando él me dio el pedido de la mochila, se nos cayó al piso. Era sushi, la clienta vio la situación y se fue a su casa, nunca me abrió la puerta. Yo no me iba a poner a discutir porque iba a terminar perdiendo yo, que quedo expuesta", relató sobre lo ocurrido. A raíz de no poder entregar el pedido, la influencer explicó que el restaurante se lo cobró igual.

Katia La Tana Gran Hermano 2025 En el barro Netflix
La Tana participó en la serie de Netflix, "En el Barro".

Mirá la entrevista completa con la exparticipante de GH

