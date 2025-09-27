Adiós a las calzas: así son los nuevos pantalones para entrenar que serán furor en primavera

Una prenda que regresa renovada marcará el rumbo de la moda deportiva. Más comodidad y estilo para entrenar y para la vida diaria.

Con la llegada de la primavera en nuestro país, esta tendencia llega con fuerza.

La moda deportiva vuelve a renovarse y esta temporada marca un cambio de tendencia. Los clásicos modelos ajustados, que dominaron el mundo del fitness en los últimos años, empiezan a ceder espacio frente a una prenda que mezcla frescura, estilo y libertad de movimiento . Se trata de los flare leggings.

El regreso de los pantalones acampanados, ahora adaptados al entrenamiento, no es casualidad. En Europa ya fueron protagonistas de los entrenamientos urbanos durante el verano, imponiéndose como una alternativa más cómoda para ejercitarse y también para armar looks casuales con un aire moderno.

Ahora, con la llegada de la primavera en nuestro país, esta tendencia llega con fuerza . Se trata de un diseño que no solo favorece la silueta, sino que también se ajusta a las nuevas necesidades de comodidad y versatilidad en la vida diaria.

Los flare leggings llegaron para transformar la forma de vestirse al entrenar y al mismo tiempo sumar estilo a la vida urbana. A diferencia de las calzas convencionales, este modelo se ajusta en la zona de caderas y muslos, pero se abre a partir de las rodillas, logrando un efecto visual que estiliza y alarga las piernas.

Entre sus principales beneficios destaca la movilidad. Gracias a su corte acampanado, permiten realizar movimientos amplios y fluidos, ideales para disciplinas como pilates, yoga o entrenamientos funcionales. Su diseño acompaña el cuerpo sin restringir, lo que los convierte en un aliado para quienes priorizan el confort al ejercitarse.

flare leggings Jala Clothing

Otro aspecto valorado es la frescura. La tela liviana favorece la circulación del aire y evita la incomodidad provocada por el calor, algo muy importante en los meses más cálidos de la primavera y el verano. Además, esa misma ligereza los hace agradables para usar durante varias horas, tanto en entrenamientos como en rutinas cotidianas.

La versatilidad también los ubica como una prenda muy elegida en la temporada. No solo son aptos para actividades deportivas, sino que se mezclan fácilmente con otras opciones urbanas. Un top, una campera liviana y unas zapatillas alcanzan para un look casual, mientras que con un blazer deportivo y botas pueden integrarse a un estilo más elaborado.