27 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Adiós a las calzas: así son los nuevos pantalones para entrenar que serán furor en primavera

Una prenda que regresa renovada marcará el rumbo de la moda deportiva. Más comodidad y estilo para entrenar y para la vida diaria.

Por
Con la llegada de la primavera en nuestro país

Con la llegada de la primavera en nuestro país, esta tendencia llega con fuerza.

LSKD

La moda deportiva vuelve a renovarse y esta temporada marca un cambio de tendencia. Los clásicos modelos ajustados, que dominaron el mundo del fitness en los últimos años, empiezan a ceder espacio frente a una prenda que mezcla frescura, estilo y libertad de movimiento. Se trata de los flare leggings.

La belleza no responde a reglas rígidas.
Te puede interesar:

Estos mitos de la belleza se despejaron en 2025 y debés conocerlos: cuáles son

El regreso de los pantalones acampanados, ahora adaptados al entrenamiento, no es casualidad. En Europa ya fueron protagonistas de los entrenamientos urbanos durante el verano, imponiéndose como una alternativa más cómoda para ejercitarse y también para armar looks casuales con un aire moderno.

Ahora, con la llegada de la primavera en nuestro país, esta tendencia llega con fuerza. Se trata de un diseño que no solo favorece la silueta, sino que también se ajusta a las nuevas necesidades de comodidad y versatilidad en la vida diaria.

flare leggings

Beneficios de utilizar flare leggings

Los flare leggings llegaron para transformar la forma de vestirse al entrenar y al mismo tiempo sumar estilo a la vida urbana. A diferencia de las calzas convencionales, este modelo se ajusta en la zona de caderas y muslos, pero se abre a partir de las rodillas, logrando un efecto visual que estiliza y alarga las piernas.

Entre sus principales beneficios destaca la movilidad. Gracias a su corte acampanado, permiten realizar movimientos amplios y fluidos, ideales para disciplinas como pilates, yoga o entrenamientos funcionales. Su diseño acompaña el cuerpo sin restringir, lo que los convierte en un aliado para quienes priorizan el confort al ejercitarse.

flare leggings

Otro aspecto valorado es la frescura. La tela liviana favorece la circulación del aire y evita la incomodidad provocada por el calor, algo muy importante en los meses más cálidos de la primavera y el verano. Además, esa misma ligereza los hace agradables para usar durante varias horas, tanto en entrenamientos como en rutinas cotidianas.

La versatilidad también los ubica como una prenda muy elegida en la temporada. No solo son aptos para actividades deportivas, sino que se mezclan fácilmente con otras opciones urbanas. Un top, una campera liviana y unas zapatillas alcanzan para un look casual, mientras que con un blazer deportivo y botas pueden integrarse a un estilo más elaborado.

Noticias relacionadas

Esta postura de yoga es ideal para eliminar el estrés.

La postura de yoga que mucha gente hace y le dice chau al estrés en 10 minutos

Además del moho, otro de los enemigos habituales del lavarropas es la cal.

Con este truco podés eliminar la humedad del lavarropas en minutos

¿Qué podés hacer si te quedás encerrado?

Qué podés hacer si te quedás encerrado en un ascensor

Conocé los tips para que no haya mosquitos en tu casa

Reciclando estos materiales podés ahuyentar a los mosquitos en primavera: cuáles son

Entre ruinas históricas, balnearios arbolados y una iglesia monumental, este pueblo cordobés invita a descansar sin apuro.

Viajar a Córdoba: es un pueblo pintoresco, está escondido y es ideal para relajar en la naturaleza

Estos platos cubanos son los mejores de Buenos Aires.

Los mejores 2 restaurantes de Buenos Aires para probar comida cubana

Rating Cero

Los integrantes de una gran dupla.

De un ring en ojotas al main stage de Europa: la historia de "No Name"

Migue Granados habló sobre las críticas.

Migue Granados sorprendió al revelar cómo manejó las críticas en Olga: "Les hablé uno por uno"

A Cormillot le colocaron un stent. Ya fue dado de alta, pero deberá realizarse estudios.

Preocupación por el estado de salud de Cormillot: "Nos asustamos"

Cómo está compuesto este nuevo look de la modelo.

Evangelina Anderson está en boca de todos por su look: un total white con encaje fascinante

Cvitanich confirmó su relación con Ivana Figueiras, tras su separación de Chechu Bonelli

Tras su reciente separación de una periodista, el exfutbolista blanqueó su nuevo romance: "Sonreír solo y por placer"

Esta película de Denzel Washington fue aclamada por la crítica y ahora se puede ver en Netflix.
play

Esta película de Denzel Washington fue aclamada por la crítica y ahora se puede ver en Netflix: cuál es

últimas noticias

Argentina llega a Chile con la ilusión de volver a conquistar el Mundial Sub 20 tras 18 años

Empieza el Mundial Sub-20 de Chile: la ilusión de la Selección de volver a reinar en la categoría

Hace 2 minutos
Elon Musk / Príncipe Andrés de York

Elon Musk y el príncipe Andrés aparecen en archivos del caso Epstein

Hace 25 minutos
Aseguran que el INDEC utiliza la canasta básica de 2004.

Desde la UCA aseguraron que "lo que bajó es el indicador, no la pobreza"

Hace 32 minutos
Los integrantes de una gran dupla.

De un ring en ojotas al main stage de Europa: la historia de "No Name"

Hace 36 minutos
Migue Granados habló sobre las críticas.

Migue Granados sorprendió al revelar cómo manejó las críticas en Olga: "Les hablé uno por uno"

Hace 1 hora