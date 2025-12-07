7 de diciembre de 2025 Inicio
La agencia tributaria difundió en el Boletín Oficial una disposición que introduce cambios en el régimen de notificaciones para el personal aduanero en todo el país.

ARCA realizó un importante cambio para las importaciones y exportaciones: de qué se trata
  • ARCA implementó la inscripción obligatoria en el Sistema de Comunicación y Notificación Electrónica Aduanera (SICNEA) mediante la Resolución General 5793/2025.
  • Este registro digital es indispensable para mantener la vigencia dentro de los “Registros especiales aduaneros” y recibir notificaciones oficiales.
  • La medida alcanza a importadores, exportadores y auxiliares del comercio exterior, que deberán contar con un domicilio electrónico válido.
  • Quienes no se registren podrán enfrentar sanciones y perder regularidad en sus operaciones aduaneras.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero oficializó una modificación importante en el régimen de registros que impacta directamente en importadores, exportadores y auxiliares del comercio exterior. Esta normativa busca modernizar y digitalizar la comunicación entre el ente fiscal y los actores comerciales, con el propósito de fortalecer el control y la eficiencia en las operaciones aduaneras. La medida reafirma el compromiso institucional con la transparencia y la optimización de los procesos de fiscalización.

El organismo incluyó un nuevo método. 
Cómo es la nueva forma de facturación de ARCA para monotributistas en problemas

La actualización se formalizó mediante la Resolución General 5793/2025, publicada en el Boletín Oficial, que introduce un requisito clave: el registro obligatorio en el Sistema de Comunicación y Notificación Electrónica Aduanera (SICNEA). Este sistema resulta imprescindible para mantener la regularidad de las obligaciones aduaneras y constituye un requisito ineludible para permanecer dentro de los llamados “Registros especiales aduaneros”. La incorporación al SICNEA representa un paso fundamental hacia una administración más ágil y centralizada.

ARCA
La medida, impulsada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), apunta a mejorar el control sobre las operaciones en moneda extranjera.

El nuevo requisito entró en vigor de inmediato, marcando un cambio sustancial en las responsabilidades de los operadores de comercio exterior. Aun así, su implementación práctica se realizará de forma progresiva y ordenada. ARCA comunicó que los plazos y el proceso de adecuación se publicarán próximamente en el sitio web oficial del organismo, con el objetivo de permitir una transición sin interrupciones en las operaciones y garantizar que todos los actores cuenten con el tiempo necesario para ajustarse a las nuevas exigencias.

Cuál es el cambio que tuvo ARCA para las importaciones y exportaciones

El cambio más relevante introducido por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero para el universo de las importaciones y exportaciones consiste en la adhesión obligatoria al Sistema de Comunicación y Notificación Electrónica Aduanera. Mediante la Resolución General 5793/2025, el organismo convirtió este sistema en un requisito imprescindible para permanecer en los “Registros especiales aduaneros”. La exigencia alcanza tanto a importadores y exportadores como a una amplia gama de auxiliares del comercio, incluyendo abogados y entidades de garantía aduanera, con el objetivo de consolidar un único canal digital oficial para la interacción.

La inscripción en el sistema implica la creación de un domicilio electrónico único ante el servicio aduanero que funciona como la única vía fehaciente y válida jurídicamente para recibir comunicaciones, notificaciones y requerimientos. Esta modalidad reemplaza progresivamente los métodos tradicionales y busca modernizar la gestión, agilizar trámites y asegurar que los actos administrativos mantengan plena validez legal, incluso mediante un código destinado a preservar la integridad del contenido.

contabilidad impuesto a las ganancias impuestos contador arca

La falta de registro genera consecuencias serias para los actores del comercio exterior, ya que la adhesión resulta un requisito ineludible para operar. Los sujetos obligados que no cumplan con este paso se exponen a perder la posibilidad de elegir su domicilio constituido y se considerará que este quedó fijado en la oficina aduanera donde realizan su actividad, lo que puede derivar en desconocimiento de notificaciones y posteriores sanciones. De esta manera, la medida busca establecer un nivel total de trazabilidad y responsabilidad digital en las operaciones vinculadas al comercio internacional.

A quién afecta el cambio que anunció ARCA

El cambio normativo introducido por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero mediante la Resolución General 5793/2025 produce un impacto directo y amplio sobre todos los actores del comercio exterior. El requisito de inscripción obligatoria en el Sistema de Comunicación y Notificación Electrónica Aduanera afecta en primera instancia a importadores y exportadores registrados, principales responsables de las operaciones aduaneras. Para ellos, la adhesión resulta crucial a fin de mantener la validez y regularidad de sus actividades comerciales internacionales.

ARCA
Las entidades emisoras de tarjetas de crédito y débito deberán comenzar a reportar más detalles sobre los consumos realizados en el extranjero.

El alcance de la disposición se extiende más allá de los operadores directos, incluyendo a los auxiliares del comercio exterior que interactúan con el organismo aduanero. Esto involucra a una variedad de profesionales y entidades, como agentes de transporte aduanero, despachantes de aduana y, en ciertos casos, apoderados y letrados que representan a importadores y exportadores. Todos estos actores deben migrar a la plataforma electrónica para asegurar la continuidad y legalidad de sus gestiones y notificaciones.

En esencia, la nueva normativa incide sobre cualquier persona o entidad cuya actividad económica requiera la permanencia o inscripción en los “Registros especiales aduaneros”. ARCA busca centralizar las comunicaciones y establecer un domicilio electrónico fehaciente para cada sujeto alcanzado. Por lo tanto, todo aquel que tenga vínculo directo con trámites de importación, exportación o actúe en representación de terceros en materia aduanera debe incorporarse al sistema para evitar la baja de sus registros y posibles interrupciones en sus actividades comerciales.

