Turismo en Argentina: es un pueblito desconocido pero es atractivo por estar cerca de un río Una pequeña localidad santafesina gana protagonismo por su calma, su historia y un entorno natural privilegiado.







La comuna se ubica en un punto estratégico del corredor costero santafesino. Aires de Santa Fe

Arocena se ubica en el departamento San Jerónimo y sobresale por su serenidad y su paisaje costero.

y sobresale por su serenidad y su paisaje costero. La cercanía con la Laguna de Coronda impulsa actividades al aire libre y propuestas recreativas.

impulsa actividades al aire libre y propuestas recreativas. Su origen ferroviario, fechado en 1891 , marcó el desarrollo urbano y cultural del lugar.

, marcó el desarrollo urbano y cultural del lugar. La producción de frutillas y la gastronomía local son parte de su identidad. Arocena se volvió un destino atractivo gracias a su ubicación junto al río Coronda, un rasgo que potencia su paisaje y lo vuelve ideal para una escapada breve. Este entorno natural explica por qué el pueblo, aunque poco conocido, empezó a ganar interés entre quienes buscan tranquilidad.

La zona forma parte del corredor costero de Santa Fe, donde los pueblos se caracterizan por su ritmo pausado y su vínculo con el agua. En las últimas temporadas, estos destinos crecieron en popularidad debido a la combinación de naturaleza y cultura local.

Su historia también suma atractivo: el desarrollo de Arocena se consolidó alrededor del ferrocarril, impulsado por familias pioneras que marcaron el perfil productivo y social del pueblo.

Arocena La RN 11 es la vía más directa para arribar al pueblo desde las ciudades cercanas. Cadena 3 Dónde queda Arocena Arocena está situada en el centro-sur santafesino, a 54 kilómetros de la capital provincial y a 100 kilómetros de Rosario. Rodeada de zonas rurales y próxima al cauce del río Coronda, se destaca por su entorno sereno y su accesibilidad desde las principales ciudades.

Qué puedo hacer en Arocena Entre sus atractivos sobresalen la tranquilidad del paisaje, los entornos ribereños y las propuestas que giran alrededor del río Coronda. La Laguna de Coronda invita a la pesca, el descanso, la observación de aves y paseos por sus orillas. También se puede recorrer el paraje Comi-Pini, un predio público con costa, casonas antiguas, zonas de recreación, espacios sombreados y sectores preparados para disfrutar del verano.

El Campo Ledesma y la Plaza San Martín completan el circuito urbano, ofreciendo rincones históricos y culturales para caminar con calma. A su vez, Arroyito —una corriente natural proveniente de los arroyos cordobeses— ofrece un ambiente agreste ideal para actividades como cuatriciclos, caminatas y jornadas de agua durante la temporada estival. Arocena Naturaleza, pesca y paseos al aire libre forman parte de la propuesta turística del pueblo. Adolfo Corts Cómo llegar a Arocena El acceso principal es por la Ruta Nacional 11, que conecta el pueblo con Santa Fe y Rosario. Sus caminos internos vinculan la zona urbana con parajes costeros y espacios rurales, lo que facilita los recorridos dentro del destino.