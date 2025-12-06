Fito Páez fue distinguido como Doctor Honoris Causa por la Universidad Nacional de Rosario

El músico rosarino, de 62 años, brindó un emotivo discurso e interpretó una lista de canciones con homenajes a otros artistas locales, como Juan Carlos Baglietto, Jorge Fandermole y César Debernardi.

El artista Fito Páez fue condecorado este viernes como Doctor Honoris Causa por la Universidad Nacional de Rosario (UNR) en una ceremonia cargada de emoción, realizada en el Espacio Cultural Universitario de su ciudad natal. El reconocimiento a una de las figuras más influyentes de la música argentina y latinoamericana fue otorgado en el marco del 101° aniversario de la Reforma Universitaria de 1918 .

“No tengo ninguna duda de que, quienes estamos acá, somos contemporáneos de un acontecimiento que quedará grabado por siempre en la memoria de la Universidad Nacional de Rosario y de la ciudad. Gracias Rodolfo, gracias Fito”, aseguró el rector de la Universidad, Franco Bartolacci.

Además, añadió: “ Hoy venimos, modestamente, a pedirte disculpas por demorar tanto y a saldar esa deuda . La teníamos con vos y, en parte, con nosotros y toda la ciudad. Homenajearte no es sólo un acto de justicia, sino una necesidad y las ganas de decirte, de corazón, gracias. Gracias doctor Páez, bienvenido a la universidad pública de tu ciudad, bienvenido a la UNR”.

Bajo una profunda emoción, el intérprete de “El amor después del amor” le agradeció a los rosarinos por el reconocimiento y señaló: “Eso es lo que estamos señalando hoy acá. Que hay alguien en cualquier circunstancia de la vida que percibe lo irracional y debe expresarlo. La expresión como un elemento central de la humanidad”.

En ese mismo sentido, Páez recordó que, para alguien de su origen social, la norma era asistir a la universidad para "sobrevivir al capitalismo salvaje", pero él eligió un camino distinto, guiado por la irracionalidad del arte. "Esa irracionalidad debe expresarse y no se puede monetizar, no se puede mercadizar todo", afirmó, y advirtió sobre los límites de la tecnología en la creación artística: "Una IA no va a hacer aparecer un Spinetta o una Liliana Herrero".

Tras recibir la distinción, Páez ofreció un show acústico en el que interpretó canciones emblemáticas de su repertorio, como "Caminando por Rosario", "Linyera", "Tratando de crecer", "Oración del remanso", "Sale el sol", "Un loco en la calesita", "A la casa", "Mirta, de regreso", "La vida es una moneda", "Ciudad de pobres corazones", "Mariposa Tecknicolor" y "Yo vengo a ofrecer mi corazón". El cierre musical unió la emoción del reconocimiento con la esencia de su obra, reafirmando su vínculo con Rosario y su público.