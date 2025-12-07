Cuáles son las funcionalidades que sumará Cuenta DNI y harán la vida más simple para los usuarios

Un grupo de desarrolladores de Lobería obtuvo un reconocimiento destacado al recibir un premio de 10 millones de pesos en el Concurso de Innovación Financiera del Banco Provincia . La distinción surgió gracias al diseño de un conjunto de funciones muy útiles para la billetera virtual Cuenta DNI. El equipo, integrado por Juan Martín Cappelli, Luis María Gastiarena, Rocío Valeriano, Juan Diego Vidal y Lautaro Lamenza, detectó necesidades cotidianas de los usuarios que, pese a resultar evidentes, todavía no se habían resuelto de manera simple dentro de la aplicación.

El proyecto ganador, llamado "Cuenta DNI con Vos", se enfocó en brindar soluciones digitales a tres problemas financieros concretos presentes en la vida diaria de cualquier persona o grupo. La primera función resuelve la habitual incomodidad de dividir cuentas en restaurantes, garantizando pagos equitativos y evitando confusiones posteriores. La segunda facilita la recolección colectiva de dinero, ideal para armar un fondo común para eventos o viajes de egresados entre varios participantes.

La tercera función ofrece una solución práctica dentro del hogar: administrar y controlar los gastos familiares desde un único lugar de forma clara y ordenada. Con estas herramientas, el equipo de Lobería demostró habilidades técnicas y una comprensión profunda de las dinámicas financieras sociales. Al incorporar estas funciones en Cuenta DNI, el Banco Provincia busca mejorar la experiencia de los usuarios y convertir la billetera virtual en un recurso más completo y colaborativo.

Cuáles son los descuentos de Cuenta DNI en diciembre 2025

Diciembre de 2025 llega con una amplia batería de descuentos y promociones en Cuenta DNI, la billetera virtual del Banco Provincia pensada para potenciar el ahorro durante las fiestas y las compras navideñas. La estrategia busca ofrecer rebajas importantes en categorías clave del consumo masivo, como alimentos, junto con descuentos específicos en farmacias, librerías y comercios de cercanía, con el propósito de aliviar el peso de los gastos mensuales.

Entre los beneficios más destacados para el último mes del año, el Banco Provincia refuerza las promociones en alimentos. Vuelve el atractivo descuento en carnicerías, granjas y pescaderías con un 35% de ahorro, con un tope de reintegro que asciende a $7.000 por persona para el sábado 20 de diciembre, ideal para las compras del asado navideño. Además, los comercios de cercanía (alimentos) sostienen un 20% de descuento todos los viernes, con un tope semanal de $4.000, y las ferias y mercados bonaerenses ofrecen el mayor ahorro con un 40% de descuento todos los días, con un tope de $6.000 semanal.

La grilla de diciembre se completa con promociones específicas y especiales. Los jóvenes de 13 a 17 años y los adultos mayores de 60 años disponen de beneficios exclusivos que varían en días y porcentajes. Asimismo, la billetera ofrece descuentos en librerías (10% los lunes y martes) y en farmacias y perfumerías (10% los miércoles y jueves), ambos sin tope de reintegro, permitiendo un ahorro sostenido. A esto se suman promociones rotativas en grandes cadenas de supermercados y mayoristas, además de la posibilidad de acceder a cuotas sin interés en comercios de cercanía no alimenticios.