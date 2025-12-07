7 de diciembre de 2025 Inicio
Cuáles son las funcionalidades que sumará Cuenta DNI y harán la vida más simple para los usuarios

Cuenta DNI despierta interés entre los usuarios ante eventuales modificaciones en la aplicación.

Por
La billetera virtual promete cambios claves para los usuarios.

La billetera virtual promete cambios claves para los usuarios.

Banco Provincia
  • Un equipo de Lobería ganó 10 millones de pesos por crear nuevas funciones colaborativas para la billetera virtual Cuenta DNI del Banco Provincia.
  • El proyecto “Cuenta DNI con Vos” incorpora herramientas para dividir cuentas, reunir dinero en grupo y ordenar gastos familiares.
  • Estas funciones buscan simplificar situaciones cotidianas como pagar en restaurantes, organizar fondos comunes y administrar el presupuesto del hogar.
  • La iniciativa mejora la experiencia del usuario y convierte a Cuenta DNI en una app más práctica, social y completa.

Un grupo de desarrolladores de Lobería obtuvo un reconocimiento destacado al recibir un premio de 10 millones de pesos en el Concurso de Innovación Financiera del Banco Provincia. La distinción surgió gracias al diseño de un conjunto de funciones muy útiles para la billetera virtual Cuenta DNI. El equipo, integrado por Juan Martín Cappelli, Luis María Gastiarena, Rocío Valeriano, Juan Diego Vidal y Lautaro Lamenza, detectó necesidades cotidianas de los usuarios que, pese a resultar evidentes, todavía no se habían resuelto de manera simple dentro de la aplicación.

El beneficio específico para carnicerías, pollajerías y pescaderías se activará el sábado 20 de diciembre. 
Cuándo será el descuento en carnicerías de Cuenta DNI en diciembre 2025

El proyecto ganador, llamado "Cuenta DNI con Vos", se enfocó en brindar soluciones digitales a tres problemas financieros concretos presentes en la vida diaria de cualquier persona o grupo. La primera función resuelve la habitual incomodidad de dividir cuentas en restaurantes, garantizando pagos equitativos y evitando confusiones posteriores. La segunda facilita la recolección colectiva de dinero, ideal para armar un fondo común para eventos o viajes de egresados entre varios participantes.

Cuenta DNI
Este mes se destacan nuevas promociones en librerías y una propuesta gastronómica con foco en adolescentes y adultos mayores, ideales para disfrutar durante las vacaciones de invierno.

Este mes se destacan nuevas promociones en librerías y una propuesta gastronómica con foco en adolescentes y adultos mayores, ideales para disfrutar durante las vacaciones de invierno.

La tercera función ofrece una solución práctica dentro del hogar: administrar y controlar los gastos familiares desde un único lugar de forma clara y ordenada. Con estas herramientas, el equipo de Lobería demostró habilidades técnicas y una comprensión profunda de las dinámicas financieras sociales. Al incorporar estas funciones en Cuenta DNI, el Banco Provincia busca mejorar la experiencia de los usuarios y convertir la billetera virtual en un recurso más completo y colaborativo.

Qué funcionalidades nuevas tendrá Cuenta DNI

La billetera virtual Cuenta DNI del Banco Provincia está por incorporar tres funcionalidades colaborativas muy esperadas, pensadas para simplificar las finanzas sociales y cotidianas de sus usuarios. Estas novedades surgen del proyecto “Cuenta DNI con Vos”, creado por un equipo de Lobería que ganó el Concurso de Innovación Financiera. El propósito central de la implementación consiste en convertir la aplicación en una herramienta más intuitiva y práctica para administrar dinero en grupo.

Una de las incorporaciones más destacadas busca resolver el problema frecuente de los pagos compartidos. La nueva función permitirá dividir la cuenta de un restaurante o cualquier gasto común de manera automática y equitativa, garantizando que cada persona pague su parte exacta sin cálculos manuales ni adelantos de dinero. A esto se suma una herramienta de recolección de fondos, ideal para organizar viajes, regalos o cualquier objetivo grupal, permitiendo juntar dinero de forma centralizada y ordenada.

Cuenta DNI
Esta actualización optimiza las oportunidades de ahorro para quienes eligen la plataforma para realizar sus compras cotidianas.

Esta actualización optimiza las oportunidades de ahorro para quienes eligen la plataforma para realizar sus compras cotidianas.

La tercera novedad se orienta a la administración de los gastos familiares. Esta función dará a los usuarios la posibilidad de manejar los egresos del hogar desde un único lugar, facilitando un control claro y detallado del presupuesto compartido. Con estas tres soluciones —división de cuentas, recaudación colectiva y gestión familiar—, Cuenta DNI busca ofrecer un valor agregado que trascienda las transacciones básicas y fomente una mejor planificación y colaboración financiera entre sus usuarios.

Cuáles son los descuentos de Cuenta DNI en diciembre 2025

Diciembre de 2025 llega con una amplia batería de descuentos y promociones en Cuenta DNI, la billetera virtual del Banco Provincia pensada para potenciar el ahorro durante las fiestas y las compras navideñas. La estrategia busca ofrecer rebajas importantes en categorías clave del consumo masivo, como alimentos, junto con descuentos específicos en farmacias, librerías y comercios de cercanía, con el propósito de aliviar el peso de los gastos mensuales.

Cuenta DNI
En mayo, tenés la oportunidad de acceder a un destacado descuento en esta cadena y reducir el gasto en tus compras.

En mayo, tenés la oportunidad de acceder a un destacado descuento en esta cadena y reducir el gasto en tus compras.

Entre los beneficios más destacados para el último mes del año, el Banco Provincia refuerza las promociones en alimentos. Vuelve el atractivo descuento en carnicerías, granjas y pescaderías con un 35% de ahorro, con un tope de reintegro que asciende a $7.000 por persona para el sábado 20 de diciembre, ideal para las compras del asado navideño. Además, los comercios de cercanía (alimentos) sostienen un 20% de descuento todos los viernes, con un tope semanal de $4.000, y las ferias y mercados bonaerenses ofrecen el mayor ahorro con un 40% de descuento todos los días, con un tope de $6.000 semanal.

La grilla de diciembre se completa con promociones específicas y especiales. Los jóvenes de 13 a 17 años y los adultos mayores de 60 años disponen de beneficios exclusivos que varían en días y porcentajes. Asimismo, la billetera ofrece descuentos en librerías (10% los lunes y martes) y en farmacias y perfumerías (10% los miércoles y jueves), ambos sin tope de reintegro, permitiendo un ahorro sostenido. A esto se suman promociones rotativas en grandes cadenas de supermercados y mayoristas, además de la posibilidad de acceder a cuotas sin interés en comercios de cercanía no alimenticios.

