Adiós al sweater clásico: esta es la nueva tendencia en abrigo para hombres en otoño 2026

Las nuevas propuestas redefinen el vestuario estacional con mayor volumen y textura. Funcionalidad y estilo se imponen en las elecciones del momento.

La moda masculina para el otoño 2026 marca un cambio importante respecto a temporadas anteriores, al dejar en segundo plano a los sweaters tradicionales para dar paso a propuestas de mayor presencia visual, cortes relajados y materiales con más personalidad.

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Las nuevas tendencias priorizan comodidad, amplitud y una estética que mezcla referencias clásicas con reinterpretaciones contemporáneas. En este sentido, los abrigos toman un rol central dentro del vestuario masculino, aumentando tanto opciones urbanas como estilos más elegantes.

Las pasarelas y colecciones actuales muestran una clara inclinación por prendas estructuradas, superposiciones y accesorios protagonistas, afianzando una temporada donde el abrigo deja de ser solo funcional para transformarse en eje del look.

Prendas para hombres para el otoño 2026 en tendencia

Durante esta temporada, los abrigos oversized aparecen como una de las principales apuestas, destacándose por sus cortes amplios, hombros caídos y líneas relajadas que ofrecen confort manteniendo su presencia estética. Los trench coats de cuero o ecocuero vuelven a aparecer con fuerza, reinterpretando un clásico masculino con una impronta más audaz y elegante, ideal para quienes buscan una imagen moderna con inspiración atemporal.

También ganan terreno las camperas bomber y puffers renovadas, que incorporan detalles premium como terminaciones satinadas o cuellos de piel sintética, aportando mayor impacto visual. Por otro lado, dentro de los accesorios, las bufandas XL se convierten en protagonistas, sumando volumen y textura mientras refuerzan la funcionalidad frente a temperaturas más bajas.

ABRIGO 2

Cómo se puede combinar los abrigos

El layering o uso de capas se ubica como uno de los recursos más importantes de la temporada, permitiendo sumar profundidad mediante cárdigans tejidos, sobrecamisas o prendas livianas debajo de estructuras más pesadas.

En cuanto a colores, los clásicos tonos tierra continúan vigentes, aunque el verde bosque y el azul marino aparecen como nuevas alternativas neutras con fuerte presencia. Además, para propuestas urbanas, los abrigos de lana junto a jeans rectos y botas de cuero mantienen su lugar como una opción práctica, actual y visualmente equilibrada.

En definitiva, esta temporada propone construir estilos donde las texturas, proporciones y superposiciones generan una imagen más dinámica, priorizando personalidad y versatilidad.