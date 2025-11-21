21 de noviembre de 2025 Inicio
Adiós a las riñoneras en las Fiestas: este es el accesorio que se va a usar en Navidad y Año Nuevo

Este es el detalle que no puede faltar. Viene en distintos modelos, materiales y texturas, y es una manera perfecta de elevar tu outfit.

Las mini bags son perfectas para llevar solo lo esencial.

Las mini bags son perfectas para llevar solo lo esencial.

  • Las mini bags son el accesorio ideal para Navidad y Año Nuevo.
  • Se trata de carteras muy pequeñas, diseñadas para llevar lo esencial: celular, llaves y tarjetas.
  • Vienen en distintos estilos: tipo cofre, con cadenas, acolchonadas o con brillos.
  • A diferencia de la riñonera, aportan un toque de elegancia que eleva cualquier look.

Se acercan las Fiestas y, además de organizar la cena, los regalos y los encuentros familiares, muchas personas empiezan a pensar en los looks que lucirán en Navidad y Año Nuevo para deslumbrar en persona y en foto. En este contexto, un accesorio marca tendencia para decirle adiós a las riñoneras.

Se trata de las mini bags. Como lo indica su nombre en inglés, son bolsos o carteras de mano muy pequeñas, pensadas para llevar solo lo esencial, por lo que funcionan más como un complemento estético. Pueden usarse al hombro, cruzadas o simplemente llevarlas en la mano.

Son una opción ideal si tu plan para las Fiestas es cenar con la familia y luego salir a bailar o encontrarte en algún lugar público con amigos. Una mini bag te permite llevar el celular, las llaves y las tarjetas sin resignar estilo y, lo más importante, sin estar incómoda toda la noche.

Mini bag

Por qué las mini bags son tendencia

Las mini bags se convirtieron en el accesorio tendencia porque combinan dos características clave: por un lado, son muy prácticas y cómodas; por el otro, a diferencia de la clásica riñonera, permiten añadir un toque de brillo y elegancia que eleva cualquier look de noche.

Tipos de mini bags

Hay distintos tipos de mini bags, por lo que siempre vas a encontrar alguna que complemente tu outfit. Los modelos con cadena metálica, ya sea dorada o plateada, son los más populares y combinan perfectamente con los colores navideños como rojo, verde, negro y blanco.

Si optás por un look más básico o minimalista, las mini bags brillantes suman un toque de glamour gracias a sus terminaciones con pedrería, lentejuelas o glitter. También hay modelos rígidos, tipo cofre, más formales y con detalles metalizados, y otros acolchonados y muy chic.

