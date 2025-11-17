La impresionante transformación de Magui Bravi: su nuevo look es parecido al de una extranjera La artista sorprendió con una apariencia vinculada a su próximo proyecto cinematográfico y generó comparaciones con una reconocida figura europea.







La renovación de Magui Bravi coincidió con un momento emocional clave. Redes sociales

La intérprete adoptó un corte audaz en sintonía con su papel en una película de ciencia ficción.

Su imagen despertó comentarios que la vincularon de inmediato con Úrsula Corberó.

El cambio coincidió con un momento personal atravesado por la despedida de su perra Roma.

La renovación funcionó como un gesto simbólico de cierre y preparación para una nueva etapa. En medio de un calendario cargado de compromisos, Magui Bravi decidió realizar una transformación estética que marcó un punto de inflexión respecto de su imagen habitual. La bailarina dejó atrás su clásica melena larga para adoptar un carré con flequillo que acompaña la construcción del personaje que encabezará en Lunática, el próximo film de ciencia ficción dirigido por Martín Basterretche. Esta renovación no fue un simple cambio de estilo: también operó como un símbolo de una etapa personal en pleno movimiento.

El proceso quedó registrado en un video que mostró desde el momento de elegir el largo adecuado hasta el instante en que el cabello quedó a la altura del mentón. La secuencia transmitió la intención de cerrar una fase y encarar con otra energía un rol que podría marcar un antes y un después dentro de su recorrido artístico. Apenas concluyó la visita al salón, compartió una serie de fotos en las que celebró la nueva imagen, gesto que terminó convirtiéndose en uno de los temas más comentados entre sus seguidores.

La repercusión fue inmediata y tuvo un denominador común: la similitud con Úrsula Corberó, especialmente con la estética que la actriz española adoptó al interpretar a Tokyo en La Casa de Papel. Expresiones como “la Tokyo de Argentina”, “idéntica a la española” y “su doble perdida” dominaron la conversación digital.

A esos mensajes se sumaron elogios de colegas que destacaron la valentía de enfrentar un cambio tan marcado y la madurez profesional que refleja esta nueva etapa. Para muchos, el parecido no solo responde al corte, sino también a la impronta intensa que Bravi suele transmitir en cada proyecto.

Magui Bravi cambio de look La nueva imagen de Magui Bravi generó comparaciones inmediatas con la española Úrsula Corberó. @maggiebravi El dolor de Magui Bravi por la pérdida de un ser querido En septiembre, la artista compartió un mensaje profundamente emotivo al despedir a Roma, la perra que la acompañó por más de diez años. Contó que los sonidos de su casa aún la confunden y que, por momentos, cree verla en los rincones que solía ocupar. Agradeció la compañía incondicional que recibió durante ese tiempo y aseguró que cada recuerdo permanecerá como parte fundamental de su vida.

La publicación incluyó un carrusel de imágenes que repasó momentos cotidianos junto a su mascota, y generó una fuerte reacción entre su comunidad digital. Mensajes como “te abrazo fuerte”, “mucha fuerza” y “qué tristeza enorme” se multiplicaron entre sus seguidores, quienes destacaron el vínculo afectivo que existía entre ambas. Magui Bravi y su perra Magui Bravi despidió a su perra Roma tras más de una década juntas y compartió un mensaje cargado de emoción que conmovió a sus seguidores. @maggiebravi Ese mismo contexto emocional convive con el presente laboral de Magui Bravi, un período donde las renovaciones estéticas, los desafíos actorales y las despedidas personales se entrelazan en una etapa de crecimiento y reconstrucción.