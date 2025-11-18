18 de noviembre de 2025 Inicio
El look monocromático de Erling Haaland: un conjunto que se robó las miradas

El delantero noruego está en una racha goleadora con el Manchester City y fue clave para que su Selección clasifique al Mundial 2026. También se impone fuera de la cancha con un outfit urbano y cómodo, pero muy elegante.

Haaland sorprendió con un look que marcó tendencia.

  • Erling Haaland brilló en la doble fecha de Eliminatorias y anotó dos dobletes para sellar la clasificación de Noruega al Mundial 2026.
  • Fuera de la cancha, impuso tendencia con un look monocromático en tonos beige.
  • Usó un conjunto de buzo con capucha y pantalón en una tela gruesa y abrigada, ideal para el otoño europeo.
  • Completó el outfit con zapatillas marrones y elegantes bolsos de viaje.

Erling Haaland tiene motivos para festejar: la Selección de Noruega se clasificó al Mundial 2026 y volverá a jugar una Copa del Mundo después de 28 años. El delantero, que fue clave en esta fecha de Eliminatorias, también se robó las miradas afuera de la cancha con el look monocromático que eligió para sumarse a la concentración.

El jugador del Manchester City eligió un outfit elegante, cómodo y urbano con toques retro. En la parte superior llevó una camiseta color chocolate con cuello tortuga y, encima de ella, un buzo con capucha de color beige claro, confeccionado en un tejido grueso y abrigado para el otoño europeo.

La prenda tiene un diseño minimalista, con costuras visibles que aportan textura y un cierre frontal con cremallera metálica. Haaland la combinó con un pantalón a juego de la misma tela y color, con un corte holgado pero estructurado y un dobladillo en la parte inferior que cae recto, aportando un aire moderno y cómodo.

Erling Haaland look

Para completar el look, usó unas zapatillas de color marrón oscuro con un diseño robusto y cómodo. También llevó un bolso de mano de cuero negro con detalles metálicos, grande y funcional, y una valija de diseño retro en tonos marrón y negro, con detalles en cuero y un patrón geométrico en el frente.

Haaland, uno de los máximos goleadores del mundo en la actualidad

Erling Haaland fue una de las figuras de Noruega en la doble fecha de Eliminatorias de noviembre que terminó con su clasificación al Mundial 2026. El delantero anotó un doblete en la victoria 4 a 1 del jueves 13 ante Estonia, y otro más el domingo 16 para derrotar a Italia por el mismo resultado.

Esta racha goleadora también se mantiene en el Manchester City, donde lleva 14 goles en 11 partidos disputados en lo que va de la temporada 2025-2026. Según el sitio especializado Transfermarkt, esto lo convierte en uno de los máximos goleadores del mundo en la actualidad: aparece en el quinto lugar de la tabla que lidera Jorge Rivera, del Metropolitan FA de Puerto Rico, con 26 tantos.

