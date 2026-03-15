Adiós a las repisas tradicionales: así es la nueva tendencia que le da un toque distinto a tu casa Las nuevas formas orgánicas ganan protagonismo dentro del mundo del diseño interior. Estas propuestas aportan personalidad y una estética más natural a los ambientes. Por + Seguir en







Cada temporada trae propuestas que buscan transformar la forma en que se organizan y se perciben los espacios. Etsy

Las repisas tradicionales de líneas rectas comienzan a quedar atrás frente a nuevos diseños más orgánicos.





En 2026 se imponen estanterías curvas, onduladas y con formas irregulares que transforman la estética de los ambientes.





Especialistas en interiorismo destacan que estas siluetas generan espacios más cálidos y relajados.





Materiales como madera natural, cerámica artesanal o mármol acompañan esta tendencia en decoración del hogar. La decoración del hogar sigue evolucionando y, en 2026, uno de los cambios más visibles aparece en las repisas. Los clásicos estantes rectos comienzan a perder protagonismo frente a nuevos diseños con curvas, ondulaciones y formas irregulares que aportan una estética diferente a los ambientes.

Dentro del mundo del diseño de interior, cada temporada trae propuestas que buscan transformar la forma en que se organizan y se perciben los espacios. En este contexto, muchos especialistas coinciden en que las líneas suaves y orgánicas ayudan a generar ambientes más agradables y relajados.

La tendencia responde a una búsqueda cada vez más presente en la decoración actual, enfocada en crear hogares que transmitan calma, naturalidad y una sensación visual más fluida en cada rincón.

Repisa Curva Facebook Cómo es la nueva tendencia que redefine la decoración de la casa Las repisas curvas se ubican como uno de los recursos más utilizados en el diseño de interiores durante el 2026. Aunque las formas redondeadas ya venían ganando presencia en muebles y objetos decorativos, este año su uso se afianza también en estanterías y estructuras de pared.

El atractivo principal de estas piezas se encuentra en sus siluetas suaves, que reemplazan la rigidez de los estantes tradicionales. Sofás, mesas, espejos y otros elementos del hogar ya incorporaban estas líneas, y ahora las repisas se suman a esta corriente que propone una estética más natural.