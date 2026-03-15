15 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

Adiós a las repisas tradicionales: así es la nueva tendencia que le da un toque distinto a tu casa

Las nuevas formas orgánicas ganan protagonismo dentro del mundo del diseño interior. Estas propuestas aportan personalidad y una estética más natural a los ambientes.

Por
Cada temporada trae propuestas que buscan transformar la forma en que se organizan y se perciben los espacios.

Cada temporada trae propuestas que buscan transformar la forma en que se organizan y se perciben los espacios.

Etsy
  • Las repisas tradicionales de líneas rectas comienzan a quedar atrás frente a nuevos diseños más orgánicos.

  • En 2026 se imponen estanterías curvas, onduladas y con formas irregulares que transforman la estética de los ambientes.

  • Especialistas en interiorismo destacan que estas siluetas generan espacios más cálidos y relajados.

  • Materiales como madera natural, cerámica artesanal o mármol acompañan esta tendencia en decoración del hogar.

La decoración del hogar sigue evolucionando y, en 2026, uno de los cambios más visibles aparece en las repisas. Los clásicos estantes rectos comienzan a perder protagonismo frente a nuevos diseños con curvas, ondulaciones y formas irregulares que aportan una estética diferente a los ambientes.

Turismo en Argentina: conocé las Dunas de Tatón en Catamarca. 
Te puede interesar:

Las impresionantes dunas que están en Argentina y son de las más grandes del mundo

Dentro del mundo del diseño de interior, cada temporada trae propuestas que buscan transformar la forma en que se organizan y se perciben los espacios. En este contexto, muchos especialistas coinciden en que las líneas suaves y orgánicas ayudan a generar ambientes más agradables y relajados.

La tendencia responde a una búsqueda cada vez más presente en la decoración actual, enfocada en crear hogares que transmitan calma, naturalidad y una sensación visual más fluida en cada rincón.

Repisa Curva

Cómo es la nueva tendencia que redefine la decoración de la casa

Las repisas curvas se ubican como uno de los recursos más utilizados en el diseño de interiores durante el 2026. Aunque las formas redondeadas ya venían ganando presencia en muebles y objetos decorativos, este año su uso se afianza también en estanterías y estructuras de pared.

El atractivo principal de estas piezas se encuentra en sus siluetas suaves, que reemplazan la rigidez de los estantes tradicionales. Sofás, mesas, espejos y otros elementos del hogar ya incorporaban estas líneas, y ahora las repisas se suman a esta corriente que propone una estética más natural.

Repisa curva

Entre los estilos más elegidos aparecen estructuras onduladas, diseños en forma de arco o semicirculares y composiciones irregulares que funcionan tanto como espacio de guardado como pieza decorativa. De esta manera, el estante deja de ser solo un elemento funcional para transformarse en un protagonista dentro del ambiente.

En cuanto a los materiales, predominan opciones que refuerzan la sensación de calidez y naturalidad, como la madera, la cerámica artesanal, la piedra, el mármol y los metales con terminación mate, todos pensados para aportar textura y personalidad a los espacios de la casa.

Noticias relacionadas

El pueblo fantasma de Córdoba que añora la vuelta del ferrocarril. 

El pueblo de Córdoba que tiene un puñado de habitantes y que algunos eligen para un descanso profundo

El destino cerca del Río Paraná para disfrutar al aire libre. 

La escapada cerca de Buenos a un pueblo oculto: está a orillas del Paraná

El complejo uruguayo que se destaca por su arquitectura.

Este complejo de Uruguay maravilla a todos los visitantes con una arquitectura única: ¿en qué playa está?

Los pancakes de avena se preparan con ingredientes simples y nutritivos.
play

El paso a paso para hacer pancakes de avena saludables: la receta de Paulina Cocina

Nueva reflexión 

Claudio María Domínguez: por qué intentar ser "perfectos" es el camino directo al fracaso

La receta de churrascos en la air fryer fácil y sabrosa. 

La receta de churrascos en la air fryer para que te queden muy jugosos: se hace rápido

Rating Cero

Además del estreno de la nueva temporada, la franquicia seguirá creciendo. Los productores confirmaron que habrá una precuela centrada en Sarah Jensen y Everett Reid, los padres de Mel.
play

Esta serie furor de Netflix estrenó su séptima temporada y ya es tendencia: de cuál se trata

play

Así detuvieron al mánager de la ex-Gran Hermano denunciada por viuda negra

Su estilo se caracteriza por apostar a transformaciones frecuentes.

Guillermina Valdés sorprendió con su impresionante transformación: este es su nuevo look

A partir de marzo de 2026, la película animada El espantatiburones (Shark Tale) se encuentra disponible en el catálogo de Netflix en varias regiones de Latinoamérica.
play

El espanta tiburones es la película para toda la familia que llegó a Netflix y está entre las tendencias: de qué se trata

Si sos fanático de las tramas intensas, las conspiraciones políticas y los mundos paralelos, prepará los pochoclos porque en este 2026 Netflix trae una joya que no te podés perder. 
play

Lo nuevo en Netflix: de qué se trata El hombre en el castillo, la serie distópica que llegó con todas sus temporadas

Las heroínas del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) han evolucionado desde personajes de apoyo hasta pilares fundamentales, liderando historias de poder y sacrificio. 

Las más destacadas: cuáles son las heroínas más poderosas que vimos en el cine de Marvel

últimas noticias

Cada temporada trae propuestas que buscan transformar la forma en que se organizan y se perciben los espacios.

Adiós a las repisas tradicionales: así es la nueva tendencia que le da un toque distinto a tu casa

Hace 44 minutos
El boliche donde ocurrió el crimen fue clausurado.

Puerto Madryn: un adolescente murió apuñalado durante una pelea en un boliche

Hace 46 minutos
Santiago Del Moro confirmó que este domingo ingresará la nueva participante de Gran Hermano

Volvió el enigmático a Gran Hermano: Del Moro anunció cuándo ingresará el nuevo participante

Hace 47 minutos
play
Además del estreno de la nueva temporada, la franquicia seguirá creciendo. Los productores confirmaron que habrá una precuela centrada en Sarah Jensen y Everett Reid, los padres de Mel.

Esta serie furor de Netflix estrenó su séptima temporada y ya es tendencia: de cuál se trata

Hace 56 minutos
Netanyahu reapareció en redes y desmintió rumores sobre su muerte tras un ataque iraní

Netanyahu reapareció en redes y desmintió rumores sobre su muerte tras un ataque iraní

Hace 1 hora