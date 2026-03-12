12 de marzo de 2026 Inicio
Adiós a las calzas deportivas: la prenda para entrenar que es furor en Europa

Los pantalones de yoga con corte acampanado ganan espacio en los gimnasios. Su diseño ofrece mayor libertad de movimiento y también se adapta a estilos urbanos.

Desde Europa surge una alternativa que prioriza la comodidad y el movimiento.
  • Una nueva prenda fitness gana protagonismo en Europa y comienza a instalarse en los gimnasios de otros países.

  • Los pantalones de yoga con corte acampanado aparecen como alternativa a las tradicionales calzas ajustadas.

  • El diseño ajustado en la parte superior y más amplio desde las rodillas favorece la movilidad y estiliza la silueta.

  • Además de utilizarse para entrenar, también se integran fácilmente en outfits informales del día a día.

Las tendencias en indumentaria para el entrenamiento están cambiando y una nueva prenda empieza a ocupar el lugar que durante años tuvieron las calzas ajustadas. Desde Europa surge una alternativa que prioriza la comodidad y el movimiento, y que poco a poco se expande hacia otros mercados.

La moda fitness suele transformarse con rapidez, influida por los hábitos urbanos y por nuevas formas de entrenar. En ese sentido, las propuestas que logran unir funcionalidad con estilo suelen ganar terreno tanto dentro de los gimnasios como en el uso cotidiano.

Con la llegada de nuevas temporadas y el interés por prendas más versátiles, esta tendencia se afianza como una de las opciones más elegidas por quienes buscan comodidad para la actividad física y también para el uso diario.

La prenda deportiva que desplaza a las calzas

Durante varios años, las calzas ajustadas dominaron el universo del entrenamiento. Su diseño ajustado y flexible las convirtió en una elección habitual para distintas rutinas, desde ejercicios de gimnasio hasta looks informales fuera del ámbito deportivo.

Pese a eso, una nueva propuesta comenzó a ganar popularidad. Se trata de los pantalones de yoga conocidos como flare leggings. Este modelo mantiene un ajuste en la zona de la cadera y los muslos, pero se ensancha desde las rodillas hacia abajo, generando una silueta más amplia que estiliza las piernas y aporta mayor libertad de movimiento.

Además de su diseño, la tela ligera es otro de los rasgos que impulsan su crecimiento. Este tipo de tejido hace que sea más fácil desplazarse durante la actividad física y permite entrenar con mayor comodidad en disciplinas como yoga, pilates o ejercicios funcionales.

La versatilidad también explica su expansión. Estos pantalones pueden utilizarse para entrenar junto a tops ajustados, remeras sueltas o buzos amplios, y también forman parte de conjuntos urbanos con camperas, blazers deportivos o zapatillas. Los tonos neutros como negro, gris, azul marino y verde musgo aparecen entre las opciones más elegidas de la temporada.

Tras la primera placa posita, este jueves se irá el tercer participante de la casa

Llega una nueva gala de eliminación de Gran Hermano: quiénes podrían irse

Esta famosa serie live action basada en un animé volvió con todo a Netflix y es furor: de cuál se trata

Cuál es la trama de DOC, la serie médica con un inicio poco habitual que estrenó Netflix y ya es furor

Se filtró el nombre del ganador de MasterChef Celebrity 2026: quién será el campeón

Así es Vladimir, la polémica serie erótica con drama y obsesión que es de lo más visto de Netflix

Lo nuevo en Netflix: de qué se trata La chica nueva, el reinicio, la serie con mucho suspenso que está sorprendiendo a todos

