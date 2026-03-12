Adiós a las calzas deportivas: la prenda para entrenar que es furor en Europa Los pantalones de yoga con corte acampanado ganan espacio en los gimnasios. Su diseño ofrece mayor libertad de movimiento y también se adapta a estilos urbanos. Por + Seguir en







Desde Europa surge una alternativa que prioriza la comodidad y el movimiento. Pexels

Una nueva prenda fitness gana protagonismo en Europa y comienza a instalarse en los gimnasios de otros países.





Los pantalones de yoga con corte acampanado aparecen como alternativa a las tradicionales calzas ajustadas.





El diseño ajustado en la parte superior y más amplio desde las rodillas favorece la movilidad y estiliza la silueta.





Además de utilizarse para entrenar, también se integran fácilmente en outfits informales del día a día. Las tendencias en indumentaria para el entrenamiento están cambiando y una nueva prenda empieza a ocupar el lugar que durante años tuvieron las calzas ajustadas. Desde Europa surge una alternativa que prioriza la comodidad y el movimiento, y que poco a poco se expande hacia otros mercados.

La moda fitness suele transformarse con rapidez, influida por los hábitos urbanos y por nuevas formas de entrenar. En ese sentido, las propuestas que logran unir funcionalidad con estilo suelen ganar terreno tanto dentro de los gimnasios como en el uso cotidiano.

Con la llegada de nuevas temporadas y el interés por prendas más versátiles, esta tendencia se afianza como una de las opciones más elegidas por quienes buscan comodidad para la actividad física y también para el uso diario.

pantalon de yoga Redes sociales La prenda deportiva que desplaza a las calzas Durante varios años, las calzas ajustadas dominaron el universo del entrenamiento. Su diseño ajustado y flexible las convirtió en una elección habitual para distintas rutinas, desde ejercicios de gimnasio hasta looks informales fuera del ámbito deportivo.

Pese a eso, una nueva propuesta comenzó a ganar popularidad. Se trata de los pantalones de yoga conocidos como flare leggings. Este modelo mantiene un ajuste en la zona de la cadera y los muslos, pero se ensancha desde las rodillas hacia abajo, generando una silueta más amplia que estiliza las piernas y aporta mayor libertad de movimiento.