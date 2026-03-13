13 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

Adiós a las texanas: las botas que entran en tendencia para este 2026

Este calzado inspirado en el estilo motociclista vuelve a ganar terreno en las colecciones actuales. Su diseño versátil permite integrarlo en distintas propuestas de vestimenta.

Por
Este calzado se adapta a diferentes estilos de vestimenta.

Este calzado se adapta a diferentes estilos de vestimenta.

Mujeres hoy
  • La moda otoño-invierno 2026 marca un cambio en el calzado que dominará la temporada.

  • Las botas biker reaparecen como una de las tendencias más fuertes después de años con texanas y borcegos.

  • Este modelo se reconoce por su caña media, hebillas metálicas y suela resistente.

  • Su estilo versátil permite usarlas con distintas prendas, tanto en looks urbanos como más elegantes.

Las tendencias de moda suelen renovarse cada temporada y redefinen qué prendas o accesorios se vuelven protagonistas. Para el otoño e invierno de 2026, el foco vuelve a ponerse en un clásico que había quedado relegado durante varios años. Se trata ni más ni menos que de las botas biker.

Un destino caracterizado por su ambiente familiar, su naturaleza exuberante y su clima.
Te puede interesar:

El pueblito fuera del radar en Córdoba que es una pasaje garantizado al relax

Durante mucho tiempo, modelos como las texanas o los borcegos dominaron las colecciones de distintas marcas. Pese a esp, el ciclo de la moda vuelve a impulsar otros estilos y posiciona nuevamente a este tipo de calzado inspirado en la estética motociclista.

El regreso de este diseño también se vincula con el resurgimiento de referencias de principios de los años 2000, una corriente estética que influye cada vez más en las colecciones actuales y que vuelve a instalar piezas con impronta fuerte y urbana.

botas biker

Cuáles son las botas que son tendencia para este 2026

Las botas biker llaman la atención por su gran estructura y su estética asociada al estilo rockero. Suelen tener caña media, suela firme y detalles metálicos como hebillas que refuerzan su identidad visual. Este calzado se adapta a diferentes estilos de vestimenta. Puede utilizarse con jeans, vestidos, faldas midi o pantalones sastreros, lo que permite integrarlo en propuestas tanto informales como más elegantes.

Otra de sus características es el contraste que generan dentro de los conjuntos. Su diseño sólido funciona bien junto a prendas más delicadas o livianas, creando un equilibrio entre estilos opuestos dentro de un mismo look.

botas biker

El regreso de este modelo también está relacionado con el resurgimiento de la estética de los años 2000, una referencia que vuelve a aparecer en diversas colecciones de moda. En ese sentido, materiales como el cuero, el denim rígido y los detalles metálicos encuentran en las biker un complemento natural.

En cuanto a colores, el negro continúa siendo la opción más habitual, aunque también se ven variantes en marrón, blanco y modelos con tachas o terminaciones de cuero desgastado.

Los especialistas en moda destacan que este tipo de botas puede utilizarse tanto de día como de noche. Su estructura cómoda y resistente las convierte en una alternativa práctica para quienes buscan un calzado funcional sin perder identidad estética.

Noticias relacionadas

En gastronomía, estas tortitas de papa con pollo desmechado se acompañan con una salsa fresca de hierbas, limón y vegetales.

Así se hacen las tortitas de papa con pollo desmechado de Paulina Cocina: son deliciosas

Se ubica a apróximadamente 150 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires. 

Escapada cerca de Buenos Aires a un destino con rock, río y campo para pasar Semana Santa

Estas propuestas se afianzan como opciones accesibles para quienes buscan salidas educativas en familia.

Planes gratis: estos son los museos y paseos culturales de Buenos Aires ideales para hacer con toda la familia

Villa Tulumba fue condecorado como uno de los pueblos más lindos del mundo por la Organización Mundial de Turismo (OMT) en la edición Best Tourism Villages 2024.

Conocé Córdoba: el refugio colonial para conocer en otoño 2026

Esta es una de las playas de Uruguay que son puntos de Turismo destacados

Cómo es Santa Ana, la playa poco conocida de Uruguay que es perfecta para hacer una escapada

Desde Europa surge una alternativa que prioriza la comodidad y el movimiento.

Adiós a las calzas deportivas: la prenda para entrenar que es furor en Europa

Rating Cero

Beetlejuice Beetlejuice promete ser una mezcla perfecta de terror y comedia, manteniendo el espíritu de la primera película mientras introduce nuevas dinámicas y personajes.
play

Cuál es la trama de Beetlejuice Beetlejuice, la secuela de la famosa película que ahora llegó a Netflix

Gran expectativa por los ganadores de los Premios Oscar 2026. 

Quiénes ganarán los Premios Oscar 2026, según las casas de apuestas

Su regreso al país generó gran repercusión cuando se difundieron imágenes de un encuentro con amigos.

La impresionante transformación física de Susana Giménez a los 82 años: tratamiento rejuvenecedor

Los Premios Oscar 2026 serán el domingo 15 de marzo. 

Los artistas confirmados que cantarán en la entrega de los Premios Oscar 2026

La pareja se mostró muy cerca en público.

Confirmaron el romance entre un cantante y una famosa actriz y se desató un escándalo

Wanda Nara y Mauro Icardi están cerca de divorciarse.

Mientras Mauro Icardi celebra el divorcio, Wanda Nara se fue a Maldivas con Martín Migueles

últimas noticias

El caso de la mujer que tenía problemas en la vista y recibió un diagnóstico inesperado

Tenía un dolor muy fuerte en la vista pero nadie esperaba lo que dijo el médico: cuál fue el diagnóstico

Hace menos de un minuto
play
Beetlejuice Beetlejuice promete ser una mezcla perfecta de terror y comedia, manteniendo el espíritu de la primera película mientras introduce nuevas dinámicas y personajes.

Cuál es la trama de Beetlejuice Beetlejuice, la secuela de la famosa película que ahora llegó a Netflix

Hace 3 minutos
Opción de inversión en los bancos.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositás 970.000 pesos a 30 días en marzo 2026

Hace 8 minutos
La empresa FAM de Córdoba finalmente cerró.

Desaparecen 24 líneas de colectivos: sus recorridos pasarán a ser gratuitos

Hace 12 minutos
Los líderes caminan por la calle para mostrar músculo político en medio de la guerra.

Guerra en Irán: explosiones masivas en Teherán y una nueva demostración de fuerza en las calles

Hace 27 minutos