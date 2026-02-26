Según el comunicado de la Policía, el ataque a la prensa en el Congreso "se produjo por un forcejeo"

La Federal y el Ministerio de Seguridad aseguraron que "se generó una situación de tensión y se registraron lesiones en el intercambio" entre los periodistas que trabajaban en el lugar donde se encontraban detenidos los activistas de Greenpeace y que terminó con un camarógrafo herido y otros trabajadores gaseados. Insistieron, además, en que había intentado ingresar a un perímetro, situación que no muestran las imágenes.

La Federal había detenido al camarógrafo, que luego fue liberado.

La Policía Federal Argentina y el Ministerio de Seguridad emitieron un comunicado en conjunto donde señalaron que el ataque de este jueves a la prensa en el Congreso "se produjo por un forcejeo" entre los efectivos y el camarógrafo Facundo Tedeschini, que terminó con lesiones leves y tuvo recibir atención médica, cuando se encontraba cubriendo una protesta de asambleístas de Greenpeace en contra de la Ley de Glaciares.

En el texto, detallaron que "se generó una situación de tensión y se registraron lesiones en el intercambio" entre los periodistas que trabajaban en el lugar donde se encontraban detenidos los activistas y que terminó con el camarógrafo de A24 herido y otros trabajadores gaseados. Insistieron, además, en que había intentado ingresar a un perímetro, situación que no muestran las imágenes.

"Se dispuso la conformación de un perímetro de seguridad a fin de impedir el ingreso o egreso de personas al sector donde se encontraban los detenidos. En ese marco, se acercó al lugar un grupo de trabajadores de prensa para cubrir el acontecimiento, por lo que el personal policial les solicitó mantener una distancia prudencial por razones operativas", agregaron sobre el operativo la Federal.

Para luego agregar: "Durante ese intervalo se produjo un forcejeo con un camarógrafo cuando intentaba obtener imágenes dentro del perímetro de seguridad , en cuyo marco se generó una situación de tensión y se registraron lesiones en el intercambio. Luego del hecho, fue asistido por personal del SAME y trasladado al Hospital Ramos Mejía para recibir la atención médica correspondiente".

