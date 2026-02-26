26 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Según el comunicado de la Policía, el ataque a la prensa en el Congreso "se produjo por un forcejeo"

La Federal y el Ministerio de Seguridad aseguraron que "se generó una situación de tensión y se registraron lesiones en el intercambio" entre los periodistas que trabajaban en el lugar donde se encontraban detenidos los activistas de Greenpeace y que terminó con un camarógrafo herido y otros trabajadores gaseados. Insistieron, además, en que había intentado ingresar a un perímetro, situación que no muestran las imágenes.

Por
La Federal había detenido al camarógrafo

La Federal había detenido al camarógrafo, que luego fue liberado.

La Policía Federal Argentina y el Ministerio de Seguridad emitieron un comunicado en conjunto donde señalaron que el ataque de este jueves a la prensa en el Congreso "se produjo por un forcejeo" entre los efectivos y el camarógrafo Facundo Tedeschini, que terminó con lesiones leves y tuvo recibir atención médica, cuando se encontraba cubriendo una protesta de asambleístas de Greenpeace en contra de la Ley de Glaciares.

La pantalla de votación en el Senado. 
Te puede interesar:

El Gobierno destacó la sanción del acuerdo Mercosur- Unión Europea: "Argentina eligió integrarse al mundo"

En el texto, detallaron que "se generó una situación de tensión y se registraron lesiones en el intercambio" entre los periodistas que trabajaban en el lugar donde se encontraban detenidos los activistas y que terminó con el camarógrafo de A24 herido y otros trabajadores gaseados. Insistieron, además, en que había intentado ingresar a un perímetro, situación que no muestran las imágenes.

"Se dispuso la conformación de un perímetro de seguridad a fin de impedir el ingreso o egreso de personas al sector donde se encontraban los detenidos. En ese marco, se acercó al lugar un grupo de trabajadores de prensa para cubrir el acontecimiento, por lo que el personal policial les solicitó mantener una distancia prudencial por razones operativas", agregaron sobre el operativo la Federal.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PFAOficial/status/2027061430046835180&partner=&hide_thread=false

Para luego agregar: "Durante ese intervalo se produjo un forcejeo con un camarógrafo cuando intentaba obtener imágenes dentro del perímetro de seguridad, en cuyo marco se generó una situación de tensión y se registraron lesiones en el intercambio. Luego del hecho, fue asistido por personal del SAME y trasladado al Hospital Ramos Mejía para recibir la atención médica correspondiente".

El comunicado completo de la Policía Federal

En virtud de los hechos de público conocimiento ocurridos en el día de la fecha en el ámbito del Congreso Nacional, 12 activistas de Greenpeace que irrumpieron en el edificio resultaron detenidos y posteriormente trasladados a un estacionamiento ubicado sobre la calle Hipólito Yrigoyen.

En esa circunstancia, se dispuso la conformación de un perímetro de seguridad a fin de impedir el ingreso o egreso de personas al sector donde se encontraban los detenidos.

En ese marco, se acercó al lugar un grupo de trabajadores de prensa para cubrir el acontecimiento, por lo que el personal policial les solicitó mantener una distancia prudencial por razones operativas.

Durante ese intervalo se produjo un forcejeo con un camarógrafo cuando intentaba obtener imágenes dentro del perímetro de seguridad, en cuyo marco se generó una situación de tensión y se registraron lesiones en el intercambio.

Luego del hecho, fue asistido por personal del SAME y trasladado al Hospital Ramos Mejía para recibir la atención médica correspondiente.

En razón de lo sucedido, se dio intervención al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N.º 8, a cargo del Dr. Marcelo Pedro Martínez de Giorgi, Secretaría N.º 16 a cargo del Dr. Rafael Ortea Escandon, quien dispuso su soltura.

Cabe destacar que, sin perjuicio de la prevención judicial labrada, se iniciaron actuaciones administrativas tendientes a evaluar integralmente los hechos sucedidos y la actuación del personal interviniente.

PFA

Ministerio de Seguridad Nacional República Argentina

Noticias relacionadas

Patricia Bullrich y José Mayans en el Senado.

El Senado ratificó el acuerdo del Mercosur y la Unión Europea que firmó el Gobierno

Las claves del acuerdo con la UE.

Las claves del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea

Patricia Bullrich intentó defender el accionar de la Policía. 
play

Bullrich quiso culpar al camarógrafo por la agresión de la Policía en el Congreso, pero los videos la desmienten

play

El Senado debate la Ley de Glaciares y el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea

Represión en el Congreso: la Policía le abrió un sumario al efectivo que agredió a un camarógrafo
play

Represión en el Congreso: la Policía le abrió un sumario al efectivo que agredió a un camarógrafo

El camarógrafo fue agredido por la polícía. 
play

FOPEA repudió el ataque de la Policía a los trabajadores de prensa en el Congreso

Rating Cero

La artista tiene una extensa carrera en la música, la tv, el teatro y el cine.
play

Gran Hermano: Santiago del Moro reveló la enfermedad crónica que dejó a Divina Gloria fuera de la casa

La cuarta noche del Festival pasó de la euforia a la indignación en minutos.

Viña 2026: denunciaron censura contra la primera transformista del festival

Esta película animada es la joya de Netflix con sus canciones y está nominada a los Oscar
play

Esta película animada es la joya de Netflix con sus canciones y está nominada a los Oscar: de qué se trata

La China Ansa y Diego Mendoza tiene una relación de 5 años y dos hijos en común

El furioso descargo de la China Ansa tras las polémicas declaraciones de Diego Mendoza sobre el inicio de su relación

Ahora, llegó a la gran N roja un estreno estupendo para ver en familia, se trata de Los Locos Addams 2, la película que es furor en este sitio web. Un film animado, de comedia, es la secuela de Los Locos Addams 1 de 2019. 
play

Cuál es la trama de Los Locos Addams 2, la película animada furor en Netflix que es tendencia

Lejos de los campos de batalla, la trama se centra en oficinas, papeles y decisiones silenciosas que tuvieron consecuencias decisivas para miles de familias. El relato muestra cómo la resistencia también puede ejercerse desde espacios inesperados.
play

Este drama sobre una historia desconocida de la Segunda Guerra Mundial está siendo de lo más visto en Netflix: cómo se llama

últimas noticias

play
La artista tiene una extensa carrera en la música, la tv, el teatro y el cine.

Gran Hermano: Santiago del Moro reveló la enfermedad crónica que dejó a Divina Gloria fuera de la casa

Hace 7 minutos
Durante los primeros dos años del gobierno de Javier Milei cerraron más de 21.000 empresas.

Cerró otra reconocida textil y se suma a las más de 21.000 empresas que bajaron la persiana desde 2023

Hace 16 minutos
La cuarta noche del Festival pasó de la euforia a la indignación en minutos.

Viña 2026: denunciaron censura contra la primera transformista del festival

Hace 43 minutos
Prefectura Naval Argentina informó que el buque Heleno A zarpó el miércoles por la noche desde el puerto de San Antonio Oeste con destino a Quequén para ser desmantelado.

Tragedia en Río Negro: se hundió un buque pesquero y buscan a un tripulante

Hace 43 minutos
La pantalla de votación en el Senado. 

El Gobierno destacó la sanción del acuerdo Mercosur- Unión Europea: "Argentina eligió integrarse al mundo"

Hace 45 minutos