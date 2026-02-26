Un experto en longevidad dijo que el consumo constante de carne puede afectar tus años de vida: cuál es la razón Pequeños cambios sostenidos pueden influir en el bienestar de los próximos años. Por + Seguir en







La evidencia refuerza la importancia de elegir mejor la dieta cotidiana.

Especialistas en envejecimiento saludable destacan que los hábitos diarios influyen más que la genética en la expectativa de vida.





Reducir la ingesta habitual de carne aparece como una pauta frecuente en poblaciones con alta proporción de personas centenarias.





Los modelos alimentarios más asociados a la longevidad priorizan productos vegetales y reservan las proteínas animales para ocasiones puntuales.





El enfoque apunta a sostener prácticas realistas en el tiempo para prevenir enfermedades crónicas y mejorar la calidad de vida. La relación entre alimentación y años de vida vuelve a estar en el centro del debate científico, especialmente por el impacto que ciertos patrones en la dieta pueden tener en la salud a largo plazo. Distintos especialistas señalan que pequeños cambios que se sostienen en el tiempo durante décadas pueden marcar diferencias importantes en el envejecimiento.

En ese sentido, cada vez hay más consenso en que no se trata de adoptar restricciones extremas, sino de reorganizar la forma en que se consumen los alimentos cotidianos. Las dietas asociadas a poblaciones longevas comparten características simples, accesibles y basadas en la moderación.

Entre esas recomendaciones, la reducción del consumo frecuente de carne aparece como uno de los factores más estudiados, dentro de un enfoque que prioriza el equilibrio nutricional y la constancia antes que las soluciones rápidas.

Verduras, legumbres, dieta vegetariana Freepik Qué dijo el experto sobre el consumo de carne y la longevidad El investigador Dan Buettner, reconocido por su trabajo sobre las zonas azules explicó que no es imprescindible eliminar la carne para aspirar a una vida más larga, aunque advirtió que su ingesta excesiva se asocia con un mayor riesgo de enfermedades crónicas. Según señaló, no existe un nivel considerado completamente seguro cuando el consumo es elevado y cotidiano.

En sus observaciones sobre comunidades con alta esperanza de vida, el especialista detectó que la carne no desaparece de la dieta, pero se ingiere de manera esporádica, generalmente alrededor de una vez por semana. En estos entornos, los alimentos de origen vegetal constituyen la base de la alimentación diaria.

jubilados.jpg Cómo es la dieta de la longevidad que te ayuda a tener más años de vida Regiones analizadas como Cerdeña, Okinawa y Nicoya comparten un patrón nutricional centrado en legumbres, verduras, cereales integrales y frutos secos. Este tipo de dieta aporta fibra, antioxidantes y micronutrientes vinculados con una mejor salud metabólica y menor inflamación, factores clave en el proceso de envejecimiento. El planteo no busca prohibir alimentos, sino modificar proporciones, por ejemplo priorizar proteínas vegetales, como lentejas o garbanzos, y dejar la carne como un complemento ocasional. Este modelo coincide con recomendaciones de organismos de salud que promueven esquemas alimentarios mayormente vegetales para reducir el riesgo cardiovascular y favorecer un envejecimiento más saludable.