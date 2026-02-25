25 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Qué planes son perfectos para hacer en Buenos Aires si querés relajarte

Los centros de bienestar se consolidan como una de las propuestas más elegidas para quienes quieren recargar energías sin salir de la ciudad.

Por
Conocé las alternativas para quienes buscan experiencias de Turismo diferentes

Conocé las alternativas para quienes buscan experiencias de Turismo diferentes

  • Buenos Aires cuenta con una amplia y variada oferta de spas. Hay opciones cinco estrellas y experiencias sensoriales innovadoras.

  • Aura Pampa Spa propone rituales inspirados en la pampa argentina. Plaza Spa combina circuito de aguas y entorno residencial en Devoto. Estado Puro suma gimnasio, piscina y vistas a la 9 de Julio.

  • Zero Gravité ofrece terapia de flotación en tanques de sal de Epsom. Tēdelpulo Beer Spa incorpora degustaciones y propuestas lúdicas.

  • Cielo Spa y 8TH Spa Recoleta integran hotelería de lujo y wellness. Duque Hotel Boutique & Spa ofrece jornadas de relax con servicios personalizados.

En medio del ritmo acelerado de la vida urbana, cada vez más personas buscan espacios para desconectarse y bajar el estrés sin salir de la ciudad. En Buenos Aires, la oferta de propuestas vinculadas al bienestar y la relajación creció en los últimos años, con alternativas de Turismo que combinan descanso, experiencias sensoriales y tratamientos corporales.

Este lugar logró destacarse por su identidad, su patrimonio cultural y la tranquilidad.
Te puede interesar:

Este pueblo de Uruguay está cargado de tradición rioplatense y es ideal para una escapada: dónde se encuentra

Desde circuitos de spa y masajes terapéuticos hasta jornadas de relax con hidroterapia y aromaterapia, la capital argentina ofrece opciones tanto para escapadas individuales como para planes en pareja o con amigas. Muchos de estos espacios se ubican en hoteles, centros especializados y barrios residenciales que apuestan por crear entornos de calma en medio del movimiento porteño.

Cuáles son las mejores salidas para relajarte en Buenos Aires

Spa hoteles Turismo

Buenos Aires despliega una amplia oferta de spas pensados para cortar con la rutina: desde espacios cinco estrellas hasta propuestas sensoriales innovadoras y fuera de lo tradicional. La ciudad ofrece un verdadero circuito del relax, ideal para quienes buscan regalarse una pausa y reconectar cuerpo y mente.

Entre las opciones destacadas aparece Aura Pampa Spa, ubicado dentro del hotel Casa Lucía, que propone una experiencia inspirada en la calma de la llanura pampeana, con masajes temáticos, rituales sensoriales, yoga y meditación. En Villa Devoto, Plaza Spa combina circuito de aguas, baños romanos y tratamientos faciales con vistas verdes. En el centro porteño, Estado Puro, el health club del Hotel Grand Brizo, suma gimnasio, piscina, sauna y servicios personalizados durante todo el año.

Para quienes buscan experiencias diferentes, Zero Gravité ofrece sesiones de flotación en tanques con sal de Epsom que generan sensación de ingravidez total. Más lúdico aún es Tēdelpulo Beer Spa, el primer spa de cerveza del país, con circuitos acuáticos y degustaciones. También se destacan Top Secret Spa, enfocado en rituales personalizados; Cielo Spa, dentro del hotel Four Seasons, con tratamientos como el “Tango Porteño”; y 8TH Spa Recoleta, en el Hotel Mio, que combina wellness y fitness en un entorno de piedra negra y piscina climatizada.

La lista se completa con propuestas de alta gama como Ahín Wellness & Spa, en el Palacio Duhau-Park Hyatt, que integra rituales inspirados en saberes ancestrales, y Duque Hotel Boutique & Spa, en Palermo, donde el relax se fusiona con un entorno romántico y servicios personalizados.

Desde circuitos de agua y masajes descontracturantes hasta ceremonias exclusivas y experiencias temáticas, la ciudad ofrece alternativas para todos los gustos y presupuestos.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Se trata de un lugar con mucha historia que está repleto de actividades para realizar.

Turismo en Argentina: el destino muy verde ideal para recorrer a pie

Escapada rural a 90 km de CABA para el finde largo de marzo.

La escapada cerca de Buenos Aires a un complejo rural con cabañas, spa y piletas climatizadas para el finde largo de marzo

Turismo en Córdoba: más de 300 rosas en el Parque Sarmiento.

Turismo en Córdoba: el bello rosedal en el que podés pasar la tarde

Este barrio porteño es ideal para un paseo a pie.

Casas inglesas, vías del tren y propuesta gastronómica: este es el barrio de Buenos Aires al que se puede ir una y otra vez

La propuesta turística local se apoya en una fuerte revalorización del pasado.

Naturaleza y cultura: este es el pueblo uruguayo que se destaca para hacer una escapada única en 2026

Los visitantes pueden disfrutar de una variada oferta de actividades al aire libre.

Turismo en Argentina: este es uno de los mejores pueblos para pasar el fin de semana

Rating Cero

El debut de la actriz en la casa de Gran Hermano no pasó indadvertido y revivió viejos enfrentamientos. 

Amalia Granata arremetió contra Andrea del Boca: "Es una mujer siniestra, su vida es una mentira"

El conductor detalló los cambios que tendrá la votación con la participación del público.
play

Gran Hermano define su primera placa: cómo será la gala de nominación de la casa

El deportista es hijo del reconocido automovilista Osvaldo Abel Cocho López.

"Cochito" López sobre los rumores de infidelidad de Pampita: "¿De dónde lo sacaron?"

Andrea del Boca y Eduardo Carrera.

La hija de Andrea del Boca se sinceró sobre el ship con Eduardo Carrera: "Es el tipo de hombre que..."

Una por una: Las 10 historias de parejas poco recordadas en el mundo del espectáculo

Estos famosos fueron parejas pero nadie lo recuerda: cuáles son los más resonantes

De Arequito, Santa Fe, a encender la pantalla chica y ser una de las primeras figuras de Rompeportones.
play

Volvió Yanina Zilli, la vedette furor de los 90' que fue novia de Luis Miguel y tuvo un affaire con Maradona

últimas noticias

Bill Gates y Jeffrey Epstein.

Bill Gates pidió disculpas por su vínculo con Jeffrey Epstein y reconoció que fue infiel a su exesposa

Hace 14 minutos
El debut de la actriz en la casa de Gran Hermano no pasó indadvertido y revivió viejos enfrentamientos. 

Amalia Granata arremetió contra Andrea del Boca: "Es una mujer siniestra, su vida es una mentira"

Hace 18 minutos
Ante la falta de insumos energéticos, Cuba atraviesa una severa crisis humanitaria.

Donald Trump autorizó la venta de petróleo y gas a Cuba

Hace 23 minutos
play
El conductor detalló los cambios que tendrá la votación con la participación del público.

Gran Hermano define su primera placa: cómo será la gala de nominación de la casa

Hace 1 hora
Marielle Franco, concejal de Río de Janeiro asesinada en 2018.

La Justicia brasileña condenó a 76 años de cárcel a los autores intelectuales del asesinato de Marielle Franco

Hace 1 hora