Qué planes son perfectos para hacer en Buenos Aires si querés relajarte

Buenos Aires cuenta con una amplia y variada oferta de spas. Hay opciones cinco estrellas y experiencias sensoriales innovadoras.

Aura Pampa Spa propone rituales inspirados en la pampa argentina. Plaza Spa combina circuito de aguas y entorno residencial en Devoto. Estado Puro suma gimnasio, piscina y vistas a la 9 de Julio.

Zero Gravité ofrece terapia de flotación en tanques de sal de Epsom. Tēdelpulo Beer Spa incorpora degustaciones y propuestas lúdicas.

Cielo Spa y 8TH Spa Recoleta integran hotelería de lujo y wellness. Duque Hotel Boutique & Spa ofrece jornadas de relax con servicios personalizados. En medio del ritmo acelerado de la vida urbana, cada vez más personas buscan espacios para desconectarse y bajar el estrés sin salir de la ciudad. En Buenos Aires, la oferta de propuestas vinculadas al bienestar y la relajación creció en los últimos años, con alternativas de Turismo que combinan descanso, experiencias sensoriales y tratamientos corporales.

Desde circuitos de spa y masajes terapéuticos hasta jornadas de relax con hidroterapia y aromaterapia, la capital argentina ofrece opciones tanto para escapadas individuales como para planes en pareja o con amigas. Muchos de estos espacios se ubican en hoteles, centros especializados y barrios residenciales que apuestan por crear entornos de calma en medio del movimiento porteño.

Cuáles son las mejores salidas para relajarte en Buenos Aires Spa hoteles Turismo Buenos Aires despliega una amplia oferta de spas pensados para cortar con la rutina: desde espacios cinco estrellas hasta propuestas sensoriales innovadoras y fuera de lo tradicional. La ciudad ofrece un verdadero circuito del relax, ideal para quienes buscan regalarse una pausa y reconectar cuerpo y mente.

Entre las opciones destacadas aparece Aura Pampa Spa, ubicado dentro del hotel Casa Lucía, que propone una experiencia inspirada en la calma de la llanura pampeana, con masajes temáticos, rituales sensoriales, yoga y meditación. En Villa Devoto, Plaza Spa combina circuito de aguas, baños romanos y tratamientos faciales con vistas verdes. En el centro porteño, Estado Puro, el health club del Hotel Grand Brizo, suma gimnasio, piscina, sauna y servicios personalizados durante todo el año.

Para quienes buscan experiencias diferentes, Zero Gravité ofrece sesiones de flotación en tanques con sal de Epsom que generan sensación de ingravidez total. Más lúdico aún es Tēdelpulo Beer Spa, el primer spa de cerveza del país, con circuitos acuáticos y degustaciones. También se destacan Top Secret Spa, enfocado en rituales personalizados; Cielo Spa, dentro del hotel Four Seasons, con tratamientos como el “Tango Porteño”; y 8TH Spa Recoleta, en el Hotel Mio, que combina wellness y fitness en un entorno de piedra negra y piscina climatizada.

La lista se completa con propuestas de alta gama como Ahín Wellness & Spa, en el Palacio Duhau-Park Hyatt, que integra rituales inspirados en saberes ancestrales, y Duque Hotel Boutique & Spa, en Palermo, donde el relax se fusiona con un entorno romántico y servicios personalizados. Desde circuitos de agua y masajes descontracturantes hasta ceremonias exclusivas y experiencias temáticas, la ciudad ofrece alternativas para todos los gustos y presupuestos.