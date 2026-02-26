El tenso cruce entre Luis Ventura y Pilar Smith por APTRA: "La decisión está tomada" El presidente de la entidad le reclamó a la periodista por sus dichos luego de los Martín Fierro Latinos y ella respondió: "Solamente dije que fueron un desastre". Ante esto, le comunicó que será despedida. + Seguir en







Luis Ventura apuntó contra Pilar Smith. Redes sociales

El presidente de APTRA, Luis Ventura, se cruzó con la periodista Pilar Smith, quien será apartada de APTRA luego de sus dichos contra los Martín Fierro y se generó un tenso momento al aire que se cargó de reclamos. "Solamente dije que fueron un desastre", indicó.

Una asamblea decidió que Evelyn Von Brocke y Pilar sean expulsadas de la entidad, pero la última mencionada fue quien se quejó: “Me echaron por opinar del Martín Fierro Latino que salió muy feo al aire, dí mi argumento de que había sido una ceremonia desprolija y pobre, sin figuras".

“La verdad que todo parece que es culpa de haberme tomado cuatro días de descanso porque me tengo que preparar con todo para mi trabajo en enero en LAM. Yo mandé un mail explicando que solo me iba cuatro días a la comisión directiva. Mi abogada lo va a presentar en la apelación y también tengo el mensaje de Luis Ventura diciendo que no había problema porque no se iba a definir nada”, indicó la periodista.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/radiolared/status/2027043755430220094&partner=&hide_thread=false TENSO CRUCE ENTRE LUIS VENTURA Y PILAR SMITH



El presidente de APTRA visitó los estudios de Radio La Red y en #Toti910 mantuvo un intercambio con Pilar Smith sobre su situación en la entidad. pic.twitter.com/LSQW9kicQp — Radio La Red - AM 910 (@radiolared) February 26, 2026 Y agregó en Radio La Red: “El foco no es que yo no estaba, sino que se me expulsa por opinar y eso es gravísimo y anticonstitucional. Yo opiné de un Martín Fierro que al aire se vio horrible, no es que yo dije algo que perjudique a APTRA”.

Fue entonces que, meses después, se cruzaron con Ventura y se generó un cruce al aire: “Yo hablé de lo que vi, si Pocedente hubiese hecho bien el Martín Fierro, yo hubiese sido la primera en aplaudir. Pero qué tengo que ver yo si él tiene una puja con el empresario que yo sí banqué. Las internas de lo que veo me importan dos cornos”.

“Si sigo en la entidad, lo voy a votar”, sumó Smith. Pero Ventura no dio el brazo a torcer: “Los socios decían que este empresario te favorecía en un montón de cosas. Hay una decisión para echar a Pilar de APTRA”. ¿Habrá vuelta atrás?