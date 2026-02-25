Adiós al marrón: el color que será clave en el otoño y equilibra elegancia, carácter y calidez Tras varias temporadas en el podio, los tonos chocolate se corren del centro para recibir a una paleta más vibrante e intensa en la próxima temporada. Por + Seguir en







El bordó desplaza poco a poco al marrón para el otoño 2026. Freepik

Comienzan los días templados y las redes y vidrieras ya anticipan el cambio de temporada en la moda.





El marrón, estable en el placard argentino por su versatilidad, le abre paso a un color más profundo: el bordó.





Los tonos vino serán los protagonistas esta temporada otoño-invierno 2026 por su elegancia.





El bordó utilizará como aliado al marrón en una nueva combinación de colores que pisará fuerte en las calles porteñas. Chau al marrón. El otoño 2026 ya se empieza a sentir en las vidrieras y en las tendencias de moda que se viralizan en las redes. Si hay algo que está claro, por ahora, es que el reinado del marrón, color que trascendió la temporada de tapados y camperas y logró estabilizarse en prendas de verano, se termina.

Después de por lo menos dos años en los que el marrón fue el elegido para las prendas de vestir y los accesorios, por ser un tono que es sinónimo de sobriedad y minimalismo; para afrontar la nueva temporada fría la paleta se intensifica y el color chocolate le cede espacio al bordó.

Este color, también conocido como rojo vino, no es la primera vez que se ve en pasarelas e influencers de moda para las temporadas otoño-invierno. Lo cierto es que cada tanto vuelve al ruedo, por su gran versatilidad. El bordó combina la fuerza del rojo con la elegancia de los tonos oscuros. El resultado es un equilibrio justo entre sofisticación y personalidad, algo que el público argentino valora mucho a la hora de armar un look para el frío.

chau al marron sweater bordó Freepik Por qué el bordó será tendencia en el otoño El bordó tiene presencia sin resultar estridente. La razón por la que será el más elegido en la nueva temporada es porque combina atributos esenciales: favorece a los distintos tonos de piel, se adapta tanto a outfits formales como a propuestas más relajadas y dialoga perfecto con negro, gris, beige y jean. Además, funciona en todo tipo de prenda: desde blazers estructurados hasta sweaters oversize, pasando por botas, borcegos, carteras e incluso maquillaje en tonos rojo oscuro.

En un país como Argentina, donde el otoño suele tener días templados y noches frescas, el bordó se luce especialmente en prendas versátiles. Un saco liviano para la oficina, un tapado protagonista para la noche o un tejido amplio para un plan informal: el tono suma calidez y eleva cualquier conjunto sin necesidad de recargarlo.