Adiós al marrón: el color que será clave en el otoño y equilibra elegancia, carácter y calidez

Tras varias temporadas en el podio, los tonos chocolate se corren del centro para recibir a una paleta más vibrante e intensa en la próxima temporada.

El bordó desplaza poco a poco al marrón para el otoño 2026. 

Freepik
  • Comienzan los días templados y las redes y vidrieras ya anticipan el cambio de temporada en la moda.

  • El marrón, estable en el placard argentino por su versatilidad, le abre paso a un color más profundo: el bordó.

  • Los tonos vino serán los protagonistas esta temporada otoño-invierno 2026 por su elegancia.

  • El bordó utilizará como aliado al marrón en una nueva combinación de colores que pisará fuerte en las calles porteñas.

Chau al marrón. El otoño 2026 ya se empieza a sentir en las vidrieras y en las tendencias de moda que se viralizan en las redes. Si hay algo que está claro, por ahora, es que el reinado del marrón, color que trascendió la temporada de tapados y camperas y logró estabilizarse en prendas de verano, se termina.

Después de por lo menos dos años en los que el marrón fue el elegido para las prendas de vestir y los accesorios, por ser un tono que es sinónimo de sobriedad y minimalismo; para afrontar la nueva temporada fría la paleta se intensifica y el color chocolate le cede espacio al bordó.

Este color, también conocido como rojo vino, no es la primera vez que se ve en pasarelas e influencers de moda para las temporadas otoño-invierno. Lo cierto es que cada tanto vuelve al ruedo, por su gran versatilidad. El bordó combina la fuerza del rojo con la elegancia de los tonos oscuros. El resultado es un equilibrio justo entre sofisticación y personalidad, algo que el público argentino valora mucho a la hora de armar un look para el frío.

chau al marron
sweater bordó

sweater bordó

Por qué el bordó será tendencia en el otoño

El bordó tiene presencia sin resultar estridente. La razón por la que será el más elegido en la nueva temporada es porque combina atributos esenciales: favorece a los distintos tonos de piel, se adapta tanto a outfits formales como a propuestas más relajadas y dialoga perfecto con negro, gris, beige y jean. Además, funciona en todo tipo de prenda: desde blazers estructurados hasta sweaters oversize, pasando por botas, borcegos, carteras e incluso maquillaje en tonos rojo oscuro.

En un país como Argentina, donde el otoño suele tener días templados y noches frescas, el bordó se luce especialmente en prendas versátiles. Un saco liviano para la oficina, un tapado protagonista para la noche o un tejido amplio para un plan informal: el tono suma calidez y eleva cualquier conjunto sin necesidad de recargarlo.

La buena noticia es que no hace falta hacer una revolución en el placard para subirse a esta tendencia. Con una pieza clave alcanza. Un blazer bordó puede transformar un look básico de jean y remera blanca. Desde el invierno pasado, además, el bordó se instaló como una opción también para los pies. Un par de botas en tono vino levanta cualquier outfit neutro, y le agrega identidad personal a los básicos. Y si la idea es ir de a poco, los accesorios, como pañuelos, carteras o incluso un labial intenso, son aliados estratégicos.

chau al marron (2)
saco bordó

saco bordó

Para quienes todavía se sienten cómodos con el marrón, no hace falta jubilarlo de inmediato. Combinado con bordó logra una mezcla más actual y sofisticada, ideal para una transición elegante. Se trata de una combinación que los argentinos han usado poco, así que, en términos de innovación, es la opción perfecta.

A su vez, las principales marcas y diseñadores locales ya lo confirmaron en sus nuevas colecciones: este otoño 2026 el marrón deja de ser el único rey. El bordó llegó con fuerza, con elegancia y con esa cuota de actitud que marca tendencia en la calle.

