Adiós a Minecraft en las PC viejas: así podrás saber si vas a poder seguir jugando en tu computadora El popular juego para crear mundos dejará de funcionar con todas sus actualizaciones en computadoras con sistemas operativos y hardware antiguos.







Cómo zafar de la obsolescencia promagada de Minecraft. Pexels

El videojuego de "mundo abierto" Minecraft, creador por Mojang, es de lo más conocidos y populares del mundo.





La empresa dueña del juego informó que las nuevas actualizaciones no podrán descargarse en PC viejas.





El objetivo, según Mojang, es optimizar código y diseños.





Quienes tengan una placa de video antigua podrán seguir jugando pero sin la evolución en tiempo real del mundo Minecraft. Se viene un cambio fuerte para uno de los juegos más populares de los últimos 15 años. Minecraft, el fenómeno global que marcó a más de una generación, dejará de funcionar en muchos modelos de computadoras antiguas. El salto técnico fue anunciado por Microsoft y Mojang Studios e implicará que miles de usuarios queden fuera de las actualizaciones.

La decisión de suspender Minecraft para equipos viejos apunta optimizar el código y habilitar mejoras en rendimiento, generación de mundos y nuevas tecnologías, como el trazado de rayos y físicas más avanzadas. De esta manera, en breve Minecraft exigirá hardware moderno para funcionar correctamente.

En concreto, dejarán de ser compatibles los sistemas operativos de 32 bits y las placas de video que no soporten versiones actuales de DirectX u OpenGL. El impacto para los jugadores de Minecraft del mundo no es menor: quienes no posean PCs que cumplan con los nuevos estándares perderán acceso al ecosistema en constante evolución del juego. Las computadoras viejas ya no podrán conseguir parches oficiales, servidores actualizados y la posibilidad de juego cruzado con otras plataformas.

minecraft 1 minecraft paisaje Freepik Requisitos mínimos y recomendados para no quedarse afuera de Minecraft Según detalló la empresa creadora del juego, Mojang Studios, para continuar recibiendo actualizaciones será necesario contar con:

Procesador compatible con arquitectura de 64 bits.

Placa gráfica compatible con DirectX 12 o Vulkan.

Sistema operativo de 64 bits.

Al menos 8 GB de memoria RAM recomendados para evitar cierres inesperados y garantizar un rendimiento estable. minecraft 1 (2) minecraft figuras Freepik Quienes no lleguen a esos requisitos podrán seguir utilizando versiones anteriores, como la 1.21, pero quedarán al margen de las futuras funciones y contenidos. El cambio, a su vez, tiene repercusiones en el ámbito educativo. La plataforma de enseñanza Minecraft Education Edition, que actualmente se usa en miles de aulas de todo el mundo, podría dejar de funcionar en los casos donde los equipos que tienen los colegios no sean de última generación.

Para los jugadores argentinos, la recomendación es revisar antes de fin de año qué sistema operativo tienen instalado y qué GPU equipa su computadora. Un simple chequeo en la configuración del equipo puede evitar sorpresas oscuras.