24 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Adiós a Minecraft en las PC viejas: así podrás saber si vas a poder seguir jugando en tu computadora

El popular juego para crear mundos dejará de funcionar con todas sus actualizaciones en computadoras con sistemas operativos y hardware antiguos.

Por
Cómo zafar de la obsolescencia promagada de Minecraft. 

Cómo zafar de la obsolescencia promagada de Minecraft. 

Pexels
  • El videojuego de "mundo abierto" Minecraft, creador por Mojang, es de lo más conocidos y populares del mundo.

  • La empresa dueña del juego informó que las nuevas actualizaciones no podrán descargarse en PC viejas.

  • El objetivo, según Mojang, es optimizar código y diseños.

  • Quienes tengan una placa de video antigua podrán seguir jugando pero sin la evolución en tiempo real del mundo Minecraft.

Se viene un cambio fuerte para uno de los juegos más populares de los últimos 15 años. Minecraft, el fenómeno global que marcó a más de una generación, dejará de funcionar en muchos modelos de computadoras antiguas. El salto técnico fue anunciado por Microsoft y Mojang Studios e implicará que miles de usuarios queden fuera de las actualizaciones.

El Sistema de Posicionamiento Global funciona gracias a una red de más de 30 satélites.
Te puede interesar:

¿Cómo funciona el GPS?

La decisión de suspender Minecraft para equipos viejos apunta optimizar el código y habilitar mejoras en rendimiento, generación de mundos y nuevas tecnologías, como el trazado de rayos y físicas más avanzadas. De esta manera, en breve Minecraft exigirá hardware moderno para funcionar correctamente.

En concreto, dejarán de ser compatibles los sistemas operativos de 32 bits y las placas de video que no soporten versiones actuales de DirectX u OpenGL. El impacto para los jugadores de Minecraft del mundo no es menor: quienes no posean PCs que cumplan con los nuevos estándares perderán acceso al ecosistema en constante evolución del juego. Las computadoras viejas ya no podrán conseguir parches oficiales, servidores actualizados y la posibilidad de juego cruzado con otras plataformas.

minecraft 1
minecraft paisaje

minecraft paisaje

Requisitos mínimos y recomendados para no quedarse afuera de Minecraft

Según detalló la empresa creadora del juego, Mojang Studios, para continuar recibiendo actualizaciones será necesario contar con:

  • Procesador compatible con arquitectura de 64 bits.

  • Placa gráfica compatible con DirectX 12 o Vulkan.

  • Sistema operativo de 64 bits.

  • Al menos 8 GB de memoria RAM recomendados para evitar cierres inesperados y garantizar un rendimiento estable.

minecraft 1 (2)
minecraft figuras

minecraft figuras

Quienes no lleguen a esos requisitos podrán seguir utilizando versiones anteriores, como la 1.21, pero quedarán al margen de las futuras funciones y contenidos. El cambio, a su vez, tiene repercusiones en el ámbito educativo. La plataforma de enseñanza Minecraft Education Edition, que actualmente se usa en miles de aulas de todo el mundo, podría dejar de funcionar en los casos donde los equipos que tienen los colegios no sean de última generación.

Para los jugadores argentinos, la recomendación es revisar antes de fin de año qué sistema operativo tienen instalado y qué GPU equipa su computadora. Un simple chequeo en la configuración del equipo puede evitar sorpresas oscuras.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Zuckerberg afirma que el diseño de las redes sociales no genera adicción.

Juicio histórico contra Instagram y Meta: qué países avanzan con medidas de protección para adolescentes

Mark Zuckerberg, CEO y fundador de Meta.

En un juicio histórico, Mark Zuckerberg reconoció que Instagram tardó en identificar usuarios menores de edad

WhatsApp: cómo cambiar colores y fondo de los chats.

Adiós al WhatsApp aburrido: así podés personalizar y darle color a tus chats

Con el avance de la tecnología, los métodos utilizados por los ciberdelincuentes se volvieron más convincentes.

Adiós a las estafas virtuales: 3 cosas a tener en cuenta para identificar las llamadas spam

Twitter sufrió una caída en la mañana del lunes.

Tras su caída a nivel mundial, volvió X

Rating Cero

play

Quién es Danelik Star: así se presentaba en el casting de Gran Hermano en C5N

Para los amantes del cine de terror y las historias de exorcismos, El exorcista: Creyentes se posiciona como una de las opciones más elegidas del momento en Netflix.
play

Esta película sobre exorcismos está asustando a todos en Netflix y es de lo más visto: de cuál se trata

Una película basada en un caso real sobre racismo emociona y es tendencia en Netflix
play

Una película a pura emoción sobre el racismo basado en un caso real está siendo tendencia en Netflix: como se llama

Silvia Süller se alejó del ojo mediático televisivo pero continúa con su influencia a través de las redes.

Qué fue de la vida de Silvia Süller: está lejos de las cámaras

Por ahora, el supuesto romance entre Juliana Awada y el monarca europeo permanece en el plano de las versiones periodísticas, pero ya se convirtió en uno de los temas más comentados del día.

Quién es la famosa argentina que estaría en pareja con alguien muy importante de la realeza española

Gran Hermano tendrá el ingreso de otros participantes y el miércoles será la primera gala de nominación.

Gran Hermano, Generación Dorada: se filtró la lista de los participantes que faltan ingresar

últimas noticias

Nicolás Maduro fue detenido por Estados Unidos.

Venezuela exigió ante la ONU la liberación de Nicolás Maduro: "Los derechos de nuestro pueblo fueron vulnerados"

Hace 16 minutos
play

El cuñado de "El Mencho" habría lavado dinero en Argentina y Uruguay con un minimarket e inversiones inmobiliarias

Hace 18 minutos
Imágenes de la movilización de judiciales frente a Tribunales publicadas por la CGT.

Judiciales marcharon a Tribunales contra el traspaso del fuero laboral a Capital Federal

Hace 21 minutos
Detectaron un caso de gripe aviar en la provincia de Buenos Aires. 

Confirmaron un caso de gripe aviar en una granja bonaerense: frenaron las exportaciones temporalmente

Hace 30 minutos
Bastones crocantes listos en menos de 20 minutos.

Te van a quedar riquísimas: así podés hacer papas "fritas" crocantes con pimentón ahumado en la airfryer

Hace 35 minutos