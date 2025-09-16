Adiós a las camisas oversize: la tendencia que se adueñará del verano 2026

La próxima temporada trae de regreso un corte entallado que marcará siluetas y revivirá la estética de los 2000.

La silueta amplia cede lugar a cortes entallados que evocan los estilismos de los 2000.

La camisa oversize comienza a despedirse de su lugar protagónico en los armarios. Según adelantan los diseñadores y ya confirman las pasarelas internacionales, el verano 2026 impondrá un cambio de rumbo: el regreso de la camisa ajustada , una prenda que busca resaltar la figura y recuperar la estética de los primeros años del nuevo milenio.

Este giro resulta llamativo porque el estilo amplio y relajado parecía haberse consolidado como un básico indiscutido en la moda urbana. Sin embargo, la nostalgia por los looks de principios de los 2000 comienza a ganar terreno , impulsada por celebridades e influencers que marcan tendencia en redes y eventos.

El retorno de la silueta entallada no solo responde a un capricho estético, sino también a una búsqueda de reinterpretar una prenda clásica. Con pinzas que definen la cintura , largos más cortos y géneros livianos como lino o algodón , la camisa ajustada se adapta a las altas temperaturas sin perder sofisticación.

Los colores neutros y los tonos intensos conviven en esta nueva propuesta de temporada.

La clave está en entender que esta versión más ceñida propone un juego distinto al de la oversize . Mientras la anterior se llevaba abierta sobre un top o incluso como vestido, la nueva tendencia invita a usarla abotonada hasta arriba o con un único botón desabrochado , aportando un aire sensual y prolijo a la vez .

Los colores neutros como blanco o celeste dominan la propuesta, pero los tonos vibrantes —rojos, verdes o azules intensos— también dicen presente para quienes buscan un outfit más llamativo. Además, vuelven detalles icónicos como las mangas cortas al brazo, que refuerzan la inspiración retro.

Para armar un look completo, los accesorios son fundamentales: cinturones finos que acentúen la silueta, bijouterie discreta y carteras pequeñas evocan directamente la estética de los 2000. El calzado abre varias posibilidades, desde sandalias de tiras y stilettos hasta zapatillas urbanas para quienes prefieren combinar comodidad con estilo.

Camisa ajustada 2 Las camisas entalladas se combinan con accesorios y calzado que reviven la estética del milenio. Freepik

En definitiva, la camisa ajustada promete convertirse en la gran protagonista del próximo verano, marcando el adiós definitivo al reinado de la oversize y confirmando que la moda siempre encuentra la manera de reinventarse.