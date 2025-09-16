16 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Adiós a las camisas oversize: la tendencia que se adueñará del verano 2026

La próxima temporada trae de regreso un corte entallado que marcará siluetas y revivirá la estética de los 2000.

Por
La silueta amplia cede lugar a cortes entallados que evocan los estilismos de los 2000.

La silueta amplia cede lugar a cortes entallados que evocan los estilismos de los 2000.

La camisa oversize comienza a despedirse de su lugar protagónico en los armarios. Según adelantan los diseñadores y ya confirman las pasarelas internacionales, el verano 2026 impondrá un cambio de rumbo: el regreso de la camisa ajustada, una prenda que busca resaltar la figura y recuperar la estética de los primeros años del nuevo milenio.

Estos dos protagonistas de Buenos Aires, crearon una Pyme para reciclar plástico y armar cuchas para mascotas, un gran emprendimiento.
Te puede interesar:

Reciclaje para mascotas: la innovadora iniciativa que crea refugios para perros

Este giro resulta llamativo porque el estilo amplio y relajado parecía haberse consolidado como un básico indiscutido en la moda urbana. Sin embargo, la nostalgia por los looks de principios de los 2000 comienza a ganar terreno, impulsada por celebridades e influencers que marcan tendencia en redes y eventos.

El retorno de la silueta entallada no solo responde a un capricho estético, sino también a una búsqueda de reinterpretar una prenda clásica. Con pinzas que definen la cintura, largos más cortos y géneros livianos como lino o algodón, la camisa ajustada se adapta a las altas temperaturas sin perder sofisticación.

Camisa ajustada 1
Los colores neutros y los tonos intensos conviven en esta nueva propuesta de temporada.

Los colores neutros y los tonos intensos conviven en esta nueva propuesta de temporada.

Cómo incorporar la camisa ajustada a mi vestimenta

La clave está en entender que esta versión más ceñida propone un juego distinto al de la oversize. Mientras la anterior se llevaba abierta sobre un top o incluso como vestido, la nueva tendencia invita a usarla abotonada hasta arriba o con un único botón desabrochado, aportando un aire sensual y prolijo a la vez.

Los colores neutros como blanco o celeste dominan la propuesta, pero los tonos vibrantes —rojos, verdes o azules intensos— también dicen presente para quienes buscan un outfit más llamativo. Además, vuelven detalles icónicos como las mangas cortas al brazo, que refuerzan la inspiración retro.

Para armar un look completo, los accesorios son fundamentales: cinturones finos que acentúen la silueta, bijouterie discreta y carteras pequeñas evocan directamente la estética de los 2000. El calzado abre varias posibilidades, desde sandalias de tiras y stilettos hasta zapatillas urbanas para quienes prefieren combinar comodidad con estilo.

Camisa ajustada 2
Las camisas entalladas se combinan con accesorios y calzado que reviven la estética del milenio.

Las camisas entalladas se combinan con accesorios y calzado que reviven la estética del milenio.

En definitiva, la camisa ajustada promete convertirse en la gran protagonista del próximo verano, marcando el adiós definitivo al reinado de la oversize y confirmando que la moda siempre encuentra la manera de reinventarse.

Noticias relacionadas

La mayoría de las crisis dura entre uno y tres minutos.

Qué hacer si una persona sufre una crisis epiléptica

La experiencia en El Pedral supera la simple observación de fauna.

Turismo en Argentina: el destino maravilloso donde hay pingüinos, orcas y lobos marinos

Estos platos de vitel toné son los mejores de Buenos Aires.

Los mejores 2 bodegones de Buenos Aires para comer vitel toné todo el año

Las recetas de pizza casera permiten lograr una masa ligera y bordes inflados sin complicaciones.

Receta casera de masa de pizza: un ingrediente secreto que te cambia el sabor

Descubiertas en la década de los 80, estas celdas forman parte de un circuito turístico subterráneo en la capital de Córdoba.

Descubrir Córdoba: están bajo tierra y creen que eran celdas para presos que se usaban el siglo XVIII

A solo 160 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Rawson se posiciona como una opción atractiva para el turismo de escapadas cortas.

La escapada cerca de Buenos Aires a un pueblo que tiene unos alfajores artesanales deliciosos

Rating Cero

Robert Redford, de 89 años, murió cuando dormía.

De qué murió Robert Redford

Redford murió en su casa de Utah, Estados Unidos.

Murió el actor y director Robert Redford, una de las leyendas de Hollywood

El otro París, una serie estadounidense que está siendo lo mejor de Netflix en este momento.
play

El otro París es la serie romántica del momento en Netflix: qué historia cuenta

Marvel Zombies, una nueva serie que lanza el Universo Cinematográfico de Marvel y se estrenará el 24 de septiembre.
play

Tráiler completo: Marvel Zombies anticipa su estreno de septiembre 2025

Cuál es la imperdible serie de Netflix que estrenó su segunda temporada.
play

Tiene 8 capítulos, está en Netflix y tiene una trama que roza lo prohibido: serie imperdible

Sabrina Rojas recordó sus inicios como modelo y destacó el drástico cambio físico que atravesó en su carrera.

La impresionante transformación de Sabrina Rojas: así se veía de más joven

últimas noticias

El Presidente hablará en la CPAC de Paraguay. 

Milei llegó a Paraguay para participar de la cumbre conservadora de la CPAC

Hace 21 minutos
Israel avanza sobre el territorio de la Franja de Gaza

Israel expandió la ofensiva contra Hamás y el ministro de Defensa aseguró que "Gaza está en llamas"

Hace 31 minutos
Robert Redford, de 89 años, murió cuando dormía.

De qué murió Robert Redford

Hace 42 minutos
Se publicó el padrón electoral para los comicios.

Se publicó el padrón electoral para las elecciones de octubre 2025

Hace 49 minutos
Redford murió en su casa de Utah, Estados Unidos.

Murió el actor y director Robert Redford, una de las leyendas de Hollywood

Hace 58 minutos