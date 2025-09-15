Adiós a las estafas: paso a paso, así se activa el modo "anti robo" en WhatsApp La aplicación de mensajería instantánea de Meta lanzó funciones clave para reforzar la protección y reducir los fraudes que afectan a millones de usuarios en todo el mundo. Por







WhatsApp incorporó alertas y controles de privacidad para combatir las estafas que circulan en la aplicación.

La ola de estafas virtuales no se detiene y los delincuentes digitales desarrollan métodos cada vez más difíciles de identificar. En este escenario, WhatsApp anunció nuevas herramientas para enfrentar el problema, con el objetivo de proteger a los usuarios y frenar la propagación de engaños en su plataforma.

La decisión llega en un contexto en el que los fraudes se sofisticaron gracias al uso de inteligencia artificial, datos filtrados y estrategias de manipulación emocional. Ante la presión de quienes exigían mayor seguridad, la aplicación propiedad de Meta implementó funciones que ya comienzan a marcar un cambio en la forma de detectar y evitar intentos de robo de información.

Entre las novedades se destacan la “Vista de seguridad para grupos”, que alerta cuando un contacto desconocido agrega a un usuario a un chat colectivo, y las “Alertas de chats individuales”, que ofrecen más información al recibir un mensaje de alguien no agendado. Estas medidas buscan cortar el primer contacto de los estafadores y darle más control al usuario sobre sus interacciones.

Capa privacidad Con más de 6,8 millones de cuentas eliminadas, WhatsApp refuerza su estrategia global contra fraudes digitales. Whatsapp

Cómo activar el modo "anti robo" en WhatsApp para evitar estafas virtuales Para habilitar el modo “anti robo” y reforzar la seguridad, WhatsApp incorporó la opción de ocultar el número de teléfono en grupos y canales. La activación se realiza siguiendo estos pasos:

Abrir la aplicación y entrar en Configuración .

. Ingresar en la sección Privacidad .

. Seleccionar la opción Número de teléfono .

. Elegir entre “Nadie” (para que no lo vea nadie) o “Mis contactos” (para restringirlo solo a quienes estén agendados).

(para que no lo vea nadie) o (para restringirlo solo a quienes estén agendados). De manera opcional, configurar también quién puede enviar mensajes privados y usar un alias en lugar del nombre real para mayor seguridad. Además, los expertos aconsejan complementar la función con medidas de precaución: no responder de inmediato a mensajes sospechosos, evitar compartir códigos o dinero, y verificar la identidad de los contactos por otros medios. Esto es clave porque los fraudes con inteligencia artificial generan mensajes muy convincentes que simulan ofertas laborales, inversiones o entregas falsas. META AI WHATSAPP- Los nuevos controles de WhatsApp buscan frenar estafas que usan inteligencia artificial y datos filtrados para engañar a usuarios. XATAKA Según datos oficiales, WhatsApp eliminó más de 6,8 millones de cuentas fraudulentas en lo que va del año, aunque la protección real surge de la combinación entre tecnología y usuarios atentos.