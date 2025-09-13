Adiós a la mesada de granito: la nueva moda que le va a dar un aire distinto a tu cocina

Este material lo desplazó en las remodelaciones. Ofrece resistencia, estética y facilidad de mantenimiento.

Durante décadas, el granito fue la opción preferida en los hogares a la hora de elegir la mesada. Su resistencia y durabilidad lo convirtieron en un clásico, pero en 2025 la tendencia cambió gracias a un nuevo material que llegó para renovar las cocinas con un aspecto más actual y versátil.

El cuarzo se está ubicando como la alternativa más buscada en diseño de interiores, gracias a su estética elegante y a su practicidad. A diferencia de otras opciones, mezcla resistencia con una amplia paleta de colores, lo que lo hace atractivo tanto para quienes prefieren estilos minimalistas como para quienes buscan un aire más cálido.

En la actualidad, los especialistas lo consideran el gran protagonista de las remodelaciones modernas. Su presencia no solo aporta un aspecto elegante, sino que también suma ventajas funcionales que responden a las necesidades de la vida cotidiana.

Una de las principales razones de su popularidad es la variedad cromática que ofrece. Mientras que el granito suele limitarse a tonos más tradicionales, el cuarzo brinda un abanico de colores claros, oscuros y neutros que permiten personalizar cada cocina según el estilo de sus dueños.

Otro punto a favor es su terminación pareja y elegante, capaz de integrarse tanto en ambientes modernos como en espacios más clásicos. Este detalle hace que cada superficie luzca sofisticada sin necesidad de retoques adicionales.

Además, se destaca por ser un material higiénico y de bajo mantenimiento. Al ser no poroso, no absorbe líquidos ni manchas, por lo que alcanza con pasar un paño húmedo para que recupere su aspecto original y quede como nuevo.

En cuanto a su resistencia, el cuarzo tolera golpes, rayaduras y temperaturas moderadas sin perder brillo ni color. A diferencia del granito, no requiere pulidos ni tratamientos especiales, lo que reduce el trabajo de cuidado y prolonga su vida útil sin esfuerzo.

Según especialistas en decoración, estas características lo convierten en el material estrella de 2025. Su versatilidad, durabilidad y estética contemporánea explican por qué se consolidó como la opción número uno para quienes desean renovar su cocina con estilo y practicidad.