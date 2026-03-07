Adiós al ropero con puerta: la tendencia en 2026 que se roba las miradas por su practicidad

Los placares gigantes, que ocupan mucho espacio, pierden terreno frente a muebles con estéticas minimalistas, para contribuir a reducir el ruido visual.

En 2026, los dormitorios empiezan a mostrar un cambio claro en la forma de organizar la ropa. Los tradicionales roperos con puertas , durante décadas protagonistas de las habitaciones, comienzan a quedar en segundo plano frente a una alternativa más simple y visual.

¿A tu gato le gusta que lo beses y lo abraces? Esta es la respuesta

La propuesta que pisa fuerte es de roperos abiertos o perchero, y apunta a una estética más liviana y contemporánea. En lugar de muebles grandes y cerrados, el nuevo formato utiliza estructuras abiertas , barrales a la vista y estanterías simples donde la ropa pasa a formar parte del ambiente. El resultado es un dormitorio que se percibe más amplio, con mayor circulación visual y una impronta moderna.

Este tipo de soluciones también permite adaptarse mejor a distintos tamaños de habitación. En espacios chicos , por ejemplo, eliminar las puertas evita obstáculos y reduce la sensación de volumen del mueble. En ambientes más amplios, en cambio, el ropero abierto puede integrarse casi como un pequeño vestidor.

Además, el sistema se presta para configuraciones flexibles. Barrales metálicos, estantes modulares y percheros independientes permiten reorganizar el espacio según la cantidad de ropa o las necesidades de cada temporada. Así, el ropero deja de ser una estructura fija y pasa a ser un elemento adaptable dentro del dormitorio.

Detrás de este cambio hay varias razones vinculadas al diseño contemporáneo y a la funcionalidad. Una de las principales es la búsqueda de ampliar visualmente los ambientes. Al eliminar las puertas, se reducen las barreras visuales y la habitación se percibe más grande y luminosa.

También influye la practicidad, porque tener la ropa a la vista simplifica la rutina diaria: encontrar prendas, combinarlas o elegir un outfit se vuelve más rápido. Todo queda accesible sin necesidad de abrir cajones o puertas.

Este sistema, sin embargo, requiere un aspecto clave y que por momentos es difícil de cumplir: el orden. Al estar expuesta, la ropa se convierte en parte de la decoración del cuarto. Por eso, muchas personas organizan las prendas por colores, estilos o temporadas. El uso de perchas iguales, cajas decorativas para accesorios y cestos para prendas pequeñas ayuda a mantener una estética prolija.

ropero abierto (2) Freepik

Algunos diseños incluso incorporan iluminación LED en estantes o barrales, lo que mejora la visibilidad y resalta texturas y colores. De esta manera, el ropero deja de ser un simple espacio de guardado para convertirse en un elemento decorativo.

El auge de los roperos abiertos también responde a una tendencia más amplia en el interiorismo: apostar por espacios integrados, funcionales y visualmente despejados. Una lógica que, de a poco, empieza a transformar la forma en que se diseñan los dormitorios.