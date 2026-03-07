7 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

Adiós al ropero con puerta: la tendencia en 2026 que se roba las miradas por su practicidad

Los placares gigantes, que ocupan mucho espacio, pierden terreno frente a muebles con estéticas minimalistas, para contribuir a reducir el ruido visual.

Por
Fin del ropero cerrado en las tendencias de decoración de interiores. 

Fin del ropero cerrado en las tendencias de decoración de interiores. 

Freepik
  • Aunque acomodar la ropa en todo momento es complejo, el diseño de placard abierto favorece el orden.

  • En lugar de priorizar la moldura de armarios colosales, los nuevos tipos de roperos son sencillos y escuetos.

  • El placard abierto o perchero cambia la configuración visual de la habitación: la ropa pasa a ser parte de la decoración.

  • Así, el espacio pasa a funcionar como un todo integrado donde cada pieza tiene un sentido de diseño que más allá de su primera función.

En 2026, los dormitorios empiezan a mostrar un cambio claro en la forma de organizar la ropa. Los tradicionales roperos con puertas, durante décadas protagonistas de las habitaciones, comienzan a quedar en segundo plano frente a una alternativa más simple y visual.

Los gatos reaccionan distinto a los besos y los abrazos
Te puede interesar:

¿A tu gato le gusta que lo beses y lo abraces? Esta es la respuesta

La propuesta que pisa fuerte es de roperos abiertos o perchero, y apunta a una estética más liviana y contemporánea. En lugar de muebles grandes y cerrados, el nuevo formato utiliza estructuras abiertas, barrales a la vista y estanterías simples donde la ropa pasa a formar parte del ambiente. El resultado es un dormitorio que se percibe más amplio, con mayor circulación visual y una impronta moderna.

ropero abierto (1)

Este tipo de soluciones también permite adaptarse mejor a distintos tamaños de habitación. En espacios chicos, por ejemplo, eliminar las puertas evita obstáculos y reduce la sensación de volumen del mueble. En ambientes más amplios, en cambio, el ropero abierto puede integrarse casi como un pequeño vestidor.

Además, el sistema se presta para configuraciones flexibles. Barrales metálicos, estantes modulares y percheros independientes permiten reorganizar el espacio según la cantidad de ropa o las necesidades de cada temporada. Así, el ropero deja de ser una estructura fija y pasa a ser un elemento adaptable dentro del dormitorio.

Los motivos por los que los roperos abiertos son tendencia

Detrás de este cambio hay varias razones vinculadas al diseño contemporáneo y a la funcionalidad. Una de las principales es la búsqueda de ampliar visualmente los ambientes. Al eliminar las puertas, se reducen las barreras visuales y la habitación se percibe más grande y luminosa.

También influye la practicidad, porque tener la ropa a la vista simplifica la rutina diaria: encontrar prendas, combinarlas o elegir un outfit se vuelve más rápido. Todo queda accesible sin necesidad de abrir cajones o puertas.

Este sistema, sin embargo, requiere un aspecto clave y que por momentos es difícil de cumplir: el orden. Al estar expuesta, la ropa se convierte en parte de la decoración del cuarto. Por eso, muchas personas organizan las prendas por colores, estilos o temporadas. El uso de perchas iguales, cajas decorativas para accesorios y cestos para prendas pequeñas ayuda a mantener una estética prolija.

ropero abierto (2)

Algunos diseños incluso incorporan iluminación LED en estantes o barrales, lo que mejora la visibilidad y resalta texturas y colores. De esta manera, el ropero deja de ser un simple espacio de guardado para convertirse en un elemento decorativo.

El auge de los roperos abiertos también responde a una tendencia más amplia en el interiorismo: apostar por espacios integrados, funcionales y visualmente despejados. Una lógica que, de a poco, empieza a transformar la forma en que se diseñan los dormitorios.

Noticias relacionadas

Cuevas de Acsibi, un paisaje único del turismo natural en Salta.

Recorré Argentina en 2026: las imponentes cuevas que parecen irreales

Con apenas unos pocos ingredientes y un paso a paso muy simple, esta preparación se convierte en una opción perfecta para cualquier ocasión.

Esta es la receta de Paulina Cocina de torta de manzana y coco: liviana y sin harina

El estudio sugiere que incluso pequeñas acciones solidarias pueden tener un impacto real en la salud a largo plazo.

Un nuevo estudio reveló la actividad clave para potenciar la longevidad y vivir más años: cuál es

Corrientes 24HS es uno de los planes gratuitos más atractivos de la noche porteña. 

Conciertos al aire libre, gastronomía y transporte hasta tarde: qué actividades tiene la calle Corrientes en Buenos Aires en marzo 2026

Pizza casera en freidora de aire lista en pocos minutos. 

Cómo hacer una pizza en la air fryer de forma sencilla: ingredientes y paso a paso

El Campo de Piedra Pómez que parece de otro planeta en el norte del país. 

Un paisaje único en Argentina: las "olas blancas petrificadas" que te van a fascinar

Rating Cero

Susana se realizó un tratamiento de salud.

Susana Giménez reveló que se hizo un tratamiento de salud en España

La actriz es una de las famosas que entró a la casa de GH.

Escándalo en Gran Hermano: aseguran que le filtran datos a Andrea del Boca

Se separó Valentino López

Se separó Valentino López, el hijo de Wanda Nara y Maxi López

El antes y después de Guido Süller tras el lifting de labios.

La impresionante transformación de Guido Süller tras realizarse una cirugía estética

En noviembre de 2021, Patrick Hughes fue contratado para escribir y dirigir una película de ciencia ficción y acción titulada War Machine en Lionsgate, con Alan Ritchson en el papel principal. 
play

Cuál es la trama de Máquina de guerra, la película que estrenó Netflix y sorprende a todos

Ernestina Pais se contactó con Ángel de Brito para aclarar su situación tras el choque que tuvo en Vicente López.

Ernestina Pais rompió el silencio tras su choque en Vicente López y reveló un gesto que la salvó

últimas noticias

Susana se realizó un tratamiento de salud.

Susana Giménez reveló que se hizo un tratamiento de salud en España

Hace 3 minutos
La joven sufrió un fuerte golpe en la cabeza y murió camino al hospital. 

Colombia: una mujer se tiró de un tobogán acuático, salió despedida y murió

Hace 17 minutos
Donald Trump y un nuevo mensaje contra Irán. 

Tensión en Medio Oriente: Trump anticipó que "¡hoy Irán recibirá un duro golpe!"

Hace 24 minutos
Javier Milei comienza su actividad en los EEUU. 

Milei participará del Escudo de las Américas, la cumbre organizada por Trump en Miami

Hace 46 minutos
Conocé todo sobre el caso que sorprendió rotundamente a Tom Hayman, el paciente afectado

Le dijeron que su dolor era reflujo ácido pero cuando fue a otro médico el diagnóstico lo dejó sin palabras: qué tenía

Hace 56 minutos