Esta es la receta de Paulina Cocina de torta de manzana y coco: liviana y sin harina La receta sin gluten de la influencer gastronómica más popular del país mezcla ingredientes simples para lograr un postre esponjoso, aromático y apto para toda la familia.







Con apenas unos pocos ingredientes y un paso a paso muy simple, esta preparación se convierte en una opción perfecta para cualquier ocasión. Paulina Cocina

Paulina Cocina presentó una torta de manzana y coco completamente libre de harina y muy liviana.





La receta lleva solo ocho ingredientes simples y tiene una preparación accesible para cualquier nivel de cocina.





La propia Paulina admitió que nunca la había probado antes y que el resultado la sorprendió gratamente.





Es una variante diferente de la clásica torta de manzana, ideal para los fanáticos del coco. Paulina Cocina volvió a cautivar a sus seguidores de Instagram con una receta que mezcla dos sabores irresistibles: manzana y coco. La popular creadora de contenido gastronómico presentó una torta completamente libre de harina, liviana y con una preparación tan sencilla que cualquiera puede animarse a hacerla, sin importar su experiencia en la cocina.

Lo que más sorprendió a sus seguidores es que, a pesar de no llevar harina, el resultado es un postre esponjoso, aromático y con un sabor que, según la propia Paulina, es realmente increíble. "Hay miles de tartas de manzana pero esta no la había probado nunca y la verdad me encantó", reconoció la cocinera.

La propuesta es ideal para una merienda en familia o con amigos, y también funciona como una alternativa más saludable para quienes buscan reducir el consumo de harinas manteniendo la posibilidad de disfrutar de un buen postre casero. Para los fanáticos del coco, esta torta promete convertirse en un clásico de las opciones dulces.

Cómo hacer la torta de manzana y coco de Paulina Cocina Ingredientes 1 manzana pelada y rallada

3 huevos

1 cucharadita de edulcorante

Ralladura de lima o limón

1 cucharadita de esencia de vainilla

1 cucharadita de polvo de hornear

125 g de coco rallado

Un chorrito de leche

Almendras a gusto Torta de coco y manzana - Paulina 2 Redes Preparación Para comenzar, hay que pelar y rallar la manzana, luego colocarla en un bol junto con los tres huevos y mezclar bien hasta integrar. A esa base se le agrega el edulcorante, la esencia de vainilla, la ralladura de lima o limón y el polvo de hornear, revolviendo hasta unir todos los ingredientes.

A continuación, se incorpora el coco rallado y las almendras, mezclando con energía para que todo quede bien distribuido. Si la preparación resulta demasiado espesa, se puede agregar un chorrito de leche para darle algo más de humedad y facilitar el mezclado.

Una vez lista la mezcla, se vuelca en una fuente enmantecada y enharinada, se aplasta bien para emparejar la superficie y se lleva al horno hasta que la parte superior quede dorada. Finalmente, se retira del horno, se deja enfriar antes de desmoldar y se sirve en porciones. Se puede decorar con almendras enteras o un poco de coco rallado por encima para darle un toque más vistoso.