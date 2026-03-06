6 de marzo de 2026 Inicio
Un nuevo estudio reveló la actividad clave para potenciar la longevidad y vivir más años: cuál es

Un informe develó que una actividad simple y accesible puede ayudar a retrasar el envejecimiento biológico y aumentar la vitalidad.

El estudio sugiere que incluso pequeñas acciones solidarias pueden tener un impacto real en la salud a largo plazo.

El estudio sugiere que incluso pequeñas acciones solidarias pueden tener un impacto real en la salud a largo plazo.

  • Un estudio científico vinculó el voluntariado con un envejecimiento biológico más lento.
  • La investigación analizó marcadores en el ADN relacionados con la edad celular.
  • Incluso dedicar pocas horas al año a tareas solidarias mostró beneficios.
  • Los efectos fueron más fuertes en personas jubiladas.

Un nuevo estudio reveló la actividad clave para potenciar la longevidad y vivir más años: se trata de una acción solidaria que podría retrasar el envejecimiento biológico y mejorar la vitalidad. ¿Cuál es?

Un reciente informe científico reveló que un hábito simple, accesible y con impacto social puede ayudar a vivir más años. Se trata de una práctica que, según los investigadores, puede desacelerar el desgaste biológico del organismo y mejorar la salud general.

La investigación, publicada en 2026 y citada por las revistas Health y Real Simple, analizó cómo ayudar a otras personas a través de tareas comunitarias puede influir directamente en el organismo y en los procesos de envejecimiento celular. Los resultados sugieren que dedicar tiempo a colaborar con la comunidad no solo beneficia a quienes reciben ayuda, sino también a quienes la brindan, ya que impacta en indicadores biológicos vinculados con la vida prolongada.

voluntariado

Cuál es la actividad que beneficia la longevidad según un estudio

Para llegar a estas conclusiones, los científicos analizaron a adultos mayores y evaluaron un indicador llamado “aceleración de la edad epigenética”. Este concepto mide la diferencia entre:

  • Edad cronológica: los años reales de una persona.
  • Edad biológica: la edad estimada a partir de marcadores presentes en el ADN.

Según explicó la neuropsicóloga Sanam Hafeez, nuestras células contienen marcas de metilación que cambian con el paso del tiempo y permiten estimar la edad biológica del organismo. Cuando la edad biológica supera a la cronológica se produce lo que los científicos llaman aceleración del envejecimiento, un fenómeno asociado con mayor riesgo de enfermedades y mortalidad.

Cuántas horas de voluntariado generan beneficios

Los investigadores observaron distintos niveles de impacto según el tiempo dedicado a ayudar a otros. Los resultados mostraron que:

  • Entre 1 y 49 horas anuales ya se asocian con señales de desaceleración del envejecimiento.
  • Entre 50 y 199 horas al año (aproximadamente una a cuatro horas por semana) producen los beneficios más significativos.
  • Más de 200 horas anuales también mostraron efectos positivos en los llamados relojes epigenéticos de nueva generación, vinculados con el riesgo de enfermedad y mortalidad.

