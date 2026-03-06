Un nuevo estudio reveló la actividad clave para potenciar la longevidad y vivir más años: cuál es Un informe develó que una actividad simple y accesible puede ayudar a retrasar el envejecimiento biológico y aumentar la vitalidad. Por + Seguir en







El estudio sugiere que incluso pequeñas acciones solidarias pueden tener un impacto real en la salud a largo plazo. Freepik

Un estudio científico vinculó el voluntariado con un envejecimiento biológico más lento.

La investigación analizó marcadores en el ADN relacionados con la edad celular.

Incluso dedicar pocas horas al año a tareas solidarias mostró beneficios.

Los efectos fueron más fuertes en personas jubiladas. Un nuevo estudio reveló la actividad clave para potenciar la longevidad y vivir más años: se trata de una acción solidaria que podría retrasar el envejecimiento biológico y mejorar la vitalidad. ¿Cuál es?

Un reciente informe científico reveló que un hábito simple, accesible y con impacto social puede ayudar a vivir más años. Se trata de una práctica que, según los investigadores, puede desacelerar el desgaste biológico del organismo y mejorar la salud general.

La investigación, publicada en 2026 y citada por las revistas Health y Real Simple, analizó cómo ayudar a otras personas a través de tareas comunitarias puede influir directamente en el organismo y en los procesos de envejecimiento celular. Los resultados sugieren que dedicar tiempo a colaborar con la comunidad no solo beneficia a quienes reciben ayuda, sino también a quienes la brindan, ya que impacta en indicadores biológicos vinculados con la vida prolongada.

voluntariado Cuál es la actividad que beneficia la longevidad según un estudio Para llegar a estas conclusiones, los científicos analizaron a adultos mayores y evaluaron un indicador llamado “aceleración de la edad epigenética”. Este concepto mide la diferencia entre:

Edad cronológica : los años reales de una persona.

: los años reales de una persona. Edad biológica: la edad estimada a partir de marcadores presentes en el ADN. Según explicó la neuropsicóloga Sanam Hafeez, nuestras células contienen marcas de metilación que cambian con el paso del tiempo y permiten estimar la edad biológica del organismo. Cuando la edad biológica supera a la cronológica se produce lo que los científicos llaman aceleración del envejecimiento, un fenómeno asociado con mayor riesgo de enfermedades y mortalidad.