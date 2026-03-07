Quién es Mattia Colnaghi, la promesa argentina que inicia su camino en la Fórmula 3

El oriundo de Monza, pero que este año correrá con los colores celestes y blancos, debuta en el circuito de Albert Park del Gran Premio de Melbourne, tras una intensa preparación. En el último tiempo fue señalado como uno de los talentos a seguir en el camino hacia la Fórmula 1.

Argentina hará historia en esta temporada 2026 ya que, por primera vez, tres argentinos competirán en las distintas categorías de la FIA (Federación Internacional del Automovilismo), pero que tendrá una particularidad: uno de ellos, Mattia Colnaghi, es italiano y eligió representar la bandera de la Albiceleste .

El oriundo de Monza, señalado como una joven promesa, debutará en el automovilismo mundial en la Fórmula 3 en el Gran Premio de Melbourne , en Australia y, a lo largo del año, compartirá 10 circuitos con sus compatriotas Franco Colapinto (Fórmula 1) y Nicolás Varrone (F2).

“ Es una emoción única ser parte de este grupo . Fue una cosa que pensé el año pasado en la Eurocup. Vi mucho apoyo de la Argentina, así que pensé ‘por qué no convertirme’ y aquí estamos”, reconoció durante una conferencia de prensa de la cual participó C5N.

Si bien el piloto ítalo-argentino nació en la cuna del automovilismo, como lo es Monza, al tener descendencia argentina (su madre es chubutense), tomó la decisión de, a partir de este año, ser una de las representaciones argentinas en la pista a lo largo de las 10 jornadas en tendrá la temporada.

“Para mí es la primera vez en un fin de semana de Fórmula 1, así que va a ser una emoción única ver a mis ídolos también correr en el mismo fin de semana ”, agregó el piloto que se unió al programa Red Bull Junior Team el año pasado y este 2026 estará en el monoplaza de MP Motorsport.

Varrone - Colapinto - Colnaghi Varrone, Colapinto y Colnaghi será las representaciones argentinas en el automovilismo internacional Instagram: F1

Haciendo un análisis de los circuitos que le depararán a lo largo del año, reconoció que “no hay uno más fácil”, pero sí hay algunos en lo que se siente más cómodo y otros que no: “Creo que el más difícil va a ser Mónaco porque es un circuito muy pequeño y es un circuito que nunca vi. Y el "más fácil" si tengo que elegir uno, es Barcelona porque hicimos millones de vuelta en la F4 y Eurocup, es el circuito que seguramente conozco más”.

Quién es Mattia Colnaghi, la joven promesa argentina que estará en la Fórmula 3

Mattia Colnaghi, nacido el 26 de julio de 2008, viene de consagrarse campeón en la Eurocup-3 y previamente había ganado el campeonato español de Fórmula 4, haciendo en coincidencia un recorrido similar al de Franco Colapinto, quien también fue campeón en España antes de dar el salto internacional.

Su rendimiento en 2025 le permitió ser considerado por la estructura austríaca de Red Bull, que lo sumó a su programa de jóvenes talentos con vistas a futuro. El desafío no será sencillo: MP Motorsport fue protagonista en la última temporada de F3, con el alemán Tim Tramnitz como principal figura (cuarto en el campeonato con 94 puntos), mientras que el equipo finalizó cuarto en el campeonato de constructores con 177 unidades.

Pensando en su estilo de manejo, reconoció que le gustaría que sea similar al de Kimi Räikkönen, ya que “tiene una mentalidad muy tranquila y que no se emociona demasiado”. De igual modo, también aseguró que su piloto de referencia en la actualidad es Max Verstappen “por lo que ha hecho los últimos años en la Fórmula 1”. “Ganar con margen como hizo él es bastante impresionante”, destacó.

Mattia Colnaghi Mattia Colnaghi representará la bandera de Argentina Dutch Photo Agency

Mattia Colnaghi y su preparación en el debut de la Fórmula 3

Durante la conferencia, el ítalo – argentino reveló que la preparación para esta temporada fue exhaustiva, combinando horas en el simulador con un riguroso entrenamiento físico. La Fórmula 3, con sus autos más potentes y carreras más largas, exige una adaptación significativa.

“Fueron muchos días en el simulador y mucha preparación física, porque es un auto muy diferente también por el lado físico y son carreras más largas de la que tenía en Eurocup”, indicó.

Durante el invierno europeo, el piloto completó jornadas oficiales de prueba en Ímola, Barcelona y Jerez, lo que le permitió sumar kilómetros con el auto de Fórmula 3 y familiarizarse con el paquete técnico antes del inicio del campeonato. “Los tests de Barcelona no fueron los mejores, pero nos dejaron muchos aprendizajes. La idea ahora es usar todo eso para mejorar y buscar el resultado que queremos en Melbourne”, explicó.

Este jueves, Matti tuvo su primera salida a la pista donde dejó una buena impresión, pese a algunos inconvenientes, finalmente su carrera oficial será este sábado 7 de marzo en el circuito callejero de Albert Park, del Gran Premio de Melbourne, desde las 18:50 (hora argentina) y se podrá seguir por Disney + Premium.

Mattia Colnaghi Colnaghi correrá en 10 Grandes Premios en este 2026 Instagram

Mattia Colnaghi y sus objetivos pensando en la Fórmula 3 y el futuro

Más allá que en este 2026 Mattia Colnaghi hará su debut en la Fórmula 3 y se encuentra en la academia de Red Bull, el joven piloto reconoció que con el equipo de las bebidas energéticas no le fijaron objetivos específicos, sin embargo, él tiene claro su camino para este año y el futuro: tener un buen desempeño en esta categoría para ascender a la Fórmula 2 y, eventualmente, a la Fórmula 1. Para lograrlo, la precisión y la minimización de errores serán clave.

“Mi objetivo es hacer programa tres, programa dos y bueno si tiene una oportunidad directa en Fórmula 1, pero eso depende también del mercado en Fórmula 1”, sostuvo y analizó: “Creo que las cosas que funcionan, sobre todo en la Fórmula 3, por ejemplo, es hacer las cosas simples, bien porque muchas veces los pilotos se pierden en errores muy simples”.

Mati se muestra optimista y preparado para los desafíos que le esperan, consciente de que este año es fundamental para su carrera y sobre todo buscando dejar su huella en el automovilismo internacional y aspirar a la máxima categoría, donde anhela estar.

“De acá a 5 años me veo en la Fórmula 1, pero creo que tengo que hacer una cosa a la vez, así que cada año focalizarme en el año y no pensar demasiado adelante”, se ilusionó.