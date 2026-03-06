Cómo hacer una pizza en la air fryer de forma sencilla: ingredientes y paso a paso

- La air fryer también puede ser un reemplazo del horno en preparaciones como una pizza casera.
- Un truco fundamental es dar vuelta la masa precocida antes de colocar la salsa y la mozzarella para que ambos lados reciban calor directo.
- Esta receta de pizza en casa utiliza 250 g de harina, levadura fresca y una proporción justa de agua para formar un bollo elástico y fácil de estirar.
- Una vez armados los toppings, la pizza solo necesita entre 7 y 10 minutos adicionales de cocción hasta que el queso se gratine y los bordes doren.
La freidora de aire se convirtió en una aliada indiscutible de las cocinas modernas, y esta vez demuestra su versatilidad con un clásico que nunca falla: la pizza casera. Aunque muchos asocian este electrodoméstico solo con frituras saludables, su capacidad para distribuir el calor de forma pareja lo vuelve un horno de convección potente y eficiente para panificados.