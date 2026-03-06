Cómo hacer una pizza en la air fryer de forma sencilla: ingredientes y paso a paso Esta preparación utiliza una técnica de doble cocción que garantiza una base crocante y un queso perfectamente fundido en pocos minutos. Por + Seguir en







Pizza casera en freidora de aire lista en pocos minutos.

La air fryer también puede ser un reemplazo del horno en preparaciones como una pizza casera. Un truco fundamental es dar vuelta la masa precocida antes de colocar la salsa y la mozzarella para que ambos lados reciban calor directo. Esta receta de pizza en casa utiliza 250 g de harina, levadura fresca y una proporción justa de agua para formar un bollo elástico y fácil de estirar. Una vez armados los toppings, la pizza solo necesita entre 7 y 10 minutos adicionales de cocción hasta que el queso se gratine y los bordes doren. La freidora de aire se convirtió en una aliada indiscutible de las cocinas modernas, y esta vez demuestra su versatilidad con un clásico que nunca falla: la pizza casera. Aunque muchos asocian este electrodoméstico solo con frituras saludables, su capacidad para distribuir el calor de forma pareja lo vuelve un horno de convección potente y eficiente para panificados.

Hacer pizza en la air fryer no solo ahorra tiempo de precalentado en comparación con un horno convencional, sino que garantiza una base crocante sin riesgo de que se queme. Con esta receta simple, vas a poder disfrutar de una preparación artesanal, con levadura fresca y pocos ingredientes, ideal para una cena rápida.

Cómo hacer una pizza en la air fryer La clave para una perfecta elaboración está en la técnica de la doble cocción dentro de la freidora. Al precocinar la masa sola antes de añadir los ingredientes, nos aseguramos de que el centro no quede crudo y que no se hunda con la salsa y la mozzarella. Es una técnica infalible para quienes buscan una pizza más crocante.

pizza pexels Ingredientes Para la masa 250 g de harina 0000.

1 cucharadita de sal.

10 g de levadura fresca.

100 ml de agua (cantidad necesaria). Para la pizza 5 cucharadas de salsa de tomate.

150 g de queso mozzarella.

Orégano fresco a gusto. Preparación Colocar la harina en un bol, realizar un hueco en el centro y distribuir la sal por los bordes externos. En el centro, colocar la levadura disuelta en el agua. Comenzar a integrar desde el medio hacia afuera hasta formar una masa tierna. Si la mezcla lo requiere, añadir un pequeño chorro extra de agua. Trabajar la masa sobre la mesada con energía hasta obtener un bollo liso, elástico y homogéneo. Tapar el bollo con un paño limpio y dejar que duplique su tamaño en un lugar cálido. Una vez levado, desgasificar suavemente con los nudillos, realizar un pliegue y volver a armar el bollo para una segunda fermentación hasta que vuelva a duplicar su volumen. Estirar la masa teniendo en cuenta el diámetro de la canasta de tu freidora de aire. No debe quedar demasiado gruesa para asegurar una cocción pareja. Colocar la masa sola en la canasta y cocinar durante 4 minutos a 190°C. Retirar la canasta, dar vuelta la masa para que la base quede bien crocante y añadir la salsa de tomate junto a la mozzarella. Volver a introducir en la airfryer y cocinar entre 7 a 10 minutos adicionales, o hasta que el queso esté completamente derretido y los bordes se vean dorados. Retirar, espolvorear con orégano fresco y servir.