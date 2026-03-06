Adiós al animal print: este es el estampado de moda en Europa que llega a la Argentina

Un cambio de estilo que empieza a expandirse a otros mercados.

Las tendencias que marcan el rumbo de la moda internacional muestran un cambio claro para 2026. Luego de varios años de presencia dominante del animal print en prendas y accesorios, un nuevo diseño inspirado en la naturaleza comienza a ganar terreno en pasarelas y colecciones europeas.

El universo de los estampados está pasando por una renovación que tiene en la mira a estilos más discretos y equilibrados. En lugar de patrones muy llamativos, las marcas se están decidiendo por propuestas visuales más sutiles que se integran fácilmente en looks urbanos y cotidianos.

En ese sentido, una variante inspirada en la textura de la piel de serpiente empieza a consolidarse como una de las opciones más elegidas por diseñadores y firmas de moda, con presencia creciente en diferentes prendas y accesorios.

El diseño que se posiciona como protagonista para 2026 es el snake print , un estampado que recrea el patrón de la piel de serpiente. Esta estética se perfila como la alternativa más actual dentro de los motivos inspirados en animales.

A diferencia del clásico leopardo, que suele destacar por su fuerte contraste visua l, el snake print propone una imagen más sobria . Generalmente aparece en tonos como gris, marrón, verde apagado o beige, lo que hace más fácil su uso en estilos urbanos y minimalistas.

Las principales casas de moda europeas ya incorporaron este diseño en distintas prendas de sus colecciones. Aparece en abrigos estructurados, botas, vestidos y accesorios que buscan sumar textura sin recargar el conjunto.

snake print Redes sociales

La tendencia no se limita solo a este patrón reptil. Durante 2026 también ganan visibilidad otras interpretaciones del animal print con un enfoque más suave. Entre ellas se destaca el deer print o estampado bambi, caracterizado por pequeñas manchas claras sobre fondo marrón que evocan la piel de los ciervos.

Además, resurgen variantes conocidas como el zebra print y el cow print, junto con versiones más abstractas que reinterpretan estos diseños clásicos desde una perspectiva actual.

El crecimiento de estos motivos responde a varios factores. Por un lado, el avance de estilos minimalistas impulsa prendas con pocos elementos visuales pero con detalles distintivos. También influye la versatilidad de estos estampados, que pueden utilizarse tanto en outfits de día como en propuestas para la noche.