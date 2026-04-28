28 de abril de 2026 Inicio
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Privatización del Belgrano Cargas: qué hará el Gobierno con los fondos obtenidos

El Ejecutivo fijó pautas para la valuación del material rodante y estableció el procedimiento para las nuevas concesiones de vías en las principales líneas del país, en un proceso de venta que comenzó en 2025.

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El Gobierno avanza con su ola privatizadora.

El Gobierno avanza con su ola privatizadora.

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El Gobierno avanza con el proceso de privatización del Belgrano Cargas y Logísticas S.A.: definió el destino de los fondos provenientes de la venta de material rodante, fijó pautas para su valuación y delineó el procedimiento para las nuevas concesiones de vías en las principales líneas del país.

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La medida se implementó a través del Decreto 282/2026, publicado este martes en el Boletín Oficial con la firma del presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo.

La norma establece que lo obtenido de la venta, incluido en los contratos de concesión a celebrarse en el marco del Decreto 67/2025, se asignará íntegramente al fideicomiso regulado por el Decreto 976/2001, con el objetivo de financiar y pagar las obras sobre las vías que serán concedidas a operadores privados. El valor mínimo de referencia será el dictaminado por el Tribunal de Tasaciones de la Nación.

Belgrano Cargas
El Belgrano Cargas, sujeto a privatización.

El Belgrano Cargas, sujeto a privatización.

El nuevo esquema de asignación de fondos contempla tanto el remate público de material rodante como la eventual venta en el marco de procesos de licitación pública nacional e internacional para la concesión de las vías y sus inmuebles aledaños.

El decreto instruye a la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía a incluir en los pliegos de bases y condiciones de los procesos licitatorios para las concesiones de las líneas General Belgrano, General San Martín y General Urquiza la identificación precisa del material rodante que será parte de los contratos.

El proceso de privatización del Belgrano Cargas

En febrero de 2025, el Gobierno autorizó el procedimiento para la privatización total de la empresa Belgrano Cargas. De esta manera, el Estado dejará de operar más de 7 mil kilómetros de vías y talleres ferroviarios y se pondrá a la venta el material rodante.

La norma fue publicada en el Boletín Oficial, luego de que el vocero presidencial confirmara que Javier Milei había firmado el Decreto 67/2025 durante el transcurso del fin de semana. "Es la primera empresa con la que vamos a comenzar un proceso de privatización", había adelantado entonces el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, al responder una de las preguntas que le realizaron en el Congreso de la Nación en su presentación en el Congreso el 27 de noviembre de 2024.

Según establece la norma, se llevará adelante una "separación de las actividades y bienes de cada unidad de negocio", se hará un "remate público para la venta del material rodante" y se celebrarán nuevos contratos de concesión de obra pública "para las vías, inmuebles aledaños y talleres ferroviarios".

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