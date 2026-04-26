26 de abril de 2026 Inicio
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Esta playa puede ser tanto para surfear como para relajarse y es un destino muy elegido de Uruguay: cómo se llama

Además de su belleza natural, el destino cuenta con una infraestructura que equilibra la tranquilidad agreste con servicios de calidad.

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El clima templado acompaña la experiencia

El clima templado acompaña la experiencia, con días agradables ideales para actividades al aire libre. 

uruguay
  • La Balconada es una de las playas más emblemáticas, con sectores rocosos y amplias franjas de arena que combinan acción y descanso.
  • Su oleaje constante la convierte en un punto ideal para surfistas de todos los niveles, mientras que zonas más resguardadas invitan a relajarse.
  • El atardecer es uno de sus mayores atractivos, con puestas de sol que convocan a locales y turistas en un ritual frente al mar.
  • Cuenta con paradores y servicios que acompañan la experiencia sin perder su esencia natural, ideal para escapadas tranquilas o activas.

Situada en el balneario de La Paloma, dentro del departamento de Rocha, La Balconada se consolida como una de las playas más emblemáticas y versátiles de la costa uruguaya. Su geografía combina sectores rocosos con amplias franjas de arena dorada, lo que permite una convivencia ideal entre distintos perfiles de visitantes. Mientras las zonas más abiertas reciben olas intensas que atraen a surfistas, los espacios más resguardados ofrecen un entorno perfecto para quienes priorizan el descanso frente al mar.

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Para los fanáticos de los deportes acuáticos, este destino resulta un punto clave por la regularidad de su oleaje, apto tanto para principiantes como para expertos. Sin embargo, cuando cae la tarde, el protagonismo pasa a uno de sus rituales más característicos: el atardecer. La Balconada ofrece algunas de las puestas de sol más impactantes del país, donde visitantes y locales se reúnen en la arena y las escalinatas para despedir el día en un clima de calma y conexión colectiva.

La Paloma Uruguay

A esto se suma una infraestructura que acompaña sin alterar su esencia natural. Paradores y espacios gastronómicos permiten disfrutar de platos locales y bebidas frescas a pocos metros del agua, completando la experiencia. Esta combinación de naturaleza, servicios y opciones recreativas convierte a La Balconada en un destino ideal tanto para quienes buscan movimiento como para quienes prefieren una escapada relajada en la costa de Rocha.

Cómo es la playa destacada para viajar a Uruguay

Ubicada en el departamento de Rocha, esta playa de La Paloma se destaca por su paisaje de arenas gruesas y formaciones rocosas que generan distintos microclimas. Esta configuración rompe con la clásica uniformidad costera y ofrece una experiencia dual: por un lado, el océano Atlántico despliega la energía necesaria para los deportes acuáticos; por otro, la amplitud de la orilla permite disfrutar de espacios tranquilos ideales para el descanso frente al mar.

la paloma uruguay
El clima templado acompaña la experiencia, con días agradables ideales para actividades al aire libre.

El clima templado acompaña la experiencia, con días agradables ideales para actividades al aire libre.

El comportamiento de su oleaje la convierte en un punto de referencia para el surf, atrayendo a una comunidad activa que le da vida durante el día. Sin embargo, al atardecer, el entorno cambia por completo: la playa se transforma en un escenario natural donde la vista abierta al horizonte convierte cada puesta de sol en un verdadero ritual colectivo, con visitantes que se reúnen simplemente a contemplar el paisaje.

A pesar de su popularidad, el lugar conserva el espíritu relajado típico de la zona, con servicios básicos que acompañan sin invadir el entorno. Las tradicionales escalinatas facilitan el acceso y organizan el flujo de quienes llegan tanto por la adrenalina del agua como por la calma de la brisa marina. Esta combinación de naturaleza, dinamismo y tranquilidad la posiciona como una parada imperdible en cualquier recorrido por la costa este uruguaya.

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