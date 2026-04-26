Como podés llegar a la Reserva Ecológica que Buenos Aires tiene en la Costanera Para los habitantes de la ciudad y los turistas, la reserva funciona como un centro de recreación saludable y educación ambiental. Por + Seguir en







Paseo natural en Buenos Aires.

La Reserva Ecológica Costanera Sur tiene dos accesos: norte (Viamonte) y sur (Av. España, junto a la Fuente de las Nereidas).

Se llega en colectivo, subte (Alem o Plaza de Mayo) o bicicleta; en auto conviene ir temprano.

Cuenta con más de 350 hectáreas de naturaleza y senderos.

Es ideal para caminar, andar en bici y desconectar en plena ciudad. La Reserva Ecológica Costanera Sur cuenta con dos accesos principales que facilitan la llegada desde distintos puntos de la ciudad. El ingreso norte, ubicado en Viamonte y Mariquita Sánchez de Thompson, resulta ideal para quienes se trasladan desde Retiro o el microcentro. En tanto, el acceso sur se encuentra sobre las avenidas España y Achával Rodríguez, a la altura de la Fuente de las Nereidas, y suele ser el más utilizado por quienes recorren la zona de Puerto Madero.

Para llegar en transporte público, hay varias líneas de colectivo que acercan a ambos ingresos, entre ellas la 2, 4, 20, 29, 33, 64, 103, 111, 130, 143 y 152. En la mayoría de los casos, el recorrido se completa con una caminata breve de unos diez minutos atravesando los puentes de Puerto Madero. También se puede optar por el subte: las estaciones más cercanas son Leandro N. Alem (Línea B) y Plaza de Mayo (Línea A), desde donde es posible continuar a pie o combinar con colectivo.

reserva ecologica

Quienes prefieren trasladarse en bicicleta encuentran en la reserva un destino muy accesible, con bicicleteros disponibles en los ingresos. En caso de ir en auto, conviene tener en cuenta que el estacionamiento en la zona suele ocuparse rápidamente, sobre todo durante fines de semana y feriados, por lo que se recomienda llegar con anticipación para evitar demoras.

Cómo es la Reserva Ecológica de Buenos Aires en la Costanera Sur La Reserva Ecológica Costanera Sur es el espacio verde más grande de la Ciudad de Buenos Aires, con más de 350 hectáreas ganadas al Río de la Plata. Este entorno natural genera un contraste único con los rascacielos de Puerto Madero, combinando humedales, lagunas, pastizales y bosques autóctonos. Además, su reconocimiento como sitio Ramsar subraya su relevancia ecológica a nivel global, consolidándolo como un refugio donde la naturaleza recupera protagonismo en plena ciudad.

RESERVA ECOLOGICA BUENOS AIRES CIUDAD El lugar destaca por su biodiversidad, con más de 300 especies de aves registradas, junto a mamíferos como coipos, reptiles como lagartos overos y una gran variedad de peces. Sus senderos principales —como el del Medio, el de los Sauces y el de los Alisos— permiten recorrer distintos ambientes hasta llegar a miradores con vistas abiertas al río. La experiencia se caracteriza por una calma poco habitual en el entorno urbano, donde predominan los sonidos naturales y el contacto directo con el paisaje. Más allá de su valor ambiental, la reserva funciona como un espacio clave para la recreación y la educación. Sus caminos están diseñados para caminatas, running y paseos en bicicleta, siempre bajo normas que priorizan la conservación. Con áreas de descanso y sombra, este pulmón verde no solo contribuye a equilibrar el ecosistema urbano, sino que también ofrece una experiencia de desconexión total sin salir de la ciudad.