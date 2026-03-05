Adiós a las alfombras de baño tradicionales: la nueva tendencia que se impone en los baños

Durante años, la alfombra textil fue un elemento habitual al salir de la ducha. Sin embargo, en 2026 esa costumbre empieza a cambiar con la llegada de opciones más prácticas y adaptadas a las nuevas demandas del hogar.

La transformación responde a u na forma distinta de concebir el baño, el cual es pensado como un ambiente que ya no solo debe ser funcional, sino también fácil de mantener y visualmente integrado al resto de la vivienda. En ese sentido, los materiales resistentes y de limpieza ganan protagonismo.

El reemplazo del clásico tejido por superficies vinílicas marca un giro hacia soluciones que priorizan higiene, durabilidad y diseño , especialmente en sectores donde la humedad es constante.

La principal novedad es la incorporación de alfombras vinílicas , fabricadas con un material que no absorbe líquidos ni acumula polvo en fibras. A diferencia de las versiones tradicionales, estas superficies reducen el riesgo de aparición de hongos y ácaros, un aspecto clave en ambientes con vapor frecuente.

Según explica Amalia Alonso, licenciada en Dirección de Arte y directora creativa de Casa Estrada, el cambio está vinculado con la necesidad de simplificar la rutina diaria sin descuidar la estética. La especialista sostiene que se trata de una solución que aporta al diseño del hogar y que es práctica, especialmente pensada para espacios húmedos.

alfombra vinilo Casa Estrada

Uno de los beneficios más valorados es la facilidad de limpieza. Alcanza con pasar un paño húmedo para eliminar restos de agua o suciedad, sin necesidad de utilizar el lavarropas ni esperar largos tiempos de secado. Esta característica resulta especialmente útil en hogares donde el tiempo disponible para tareas domésticas es limitado.

Además, al no contar con entramados textiles, ayudan a mantener el orden y la limpieza con menor esfuerzo. La menor exposición al desgaste por lavados continuos también prolonga su vida útil, lo que se traduce en mayor resistencia a lo largo del tiempo.

En términos de confort, actúan como aislante térmico y evitan el contacto directo con el piso frío al salir de la ducha. Desde el punto de vista visual, acompañan la tendencia hacia baños más integrados al resto de la casa, con tonos neutros y texturas discretas que aportan personalidad sin recargar el ambiente.