Diputados de la oposición presentaron un proyecto de ley que busca evitar el desmantelamiento del Servicio Meteorológico Nacional La propuesta legislativa exige la invalidación de todas las reformas administrativas y operativas planteadas en el DNU 274/26 para restablecer el marco jurídico que regía originalmente a la institución. Por + Seguir en







Servicio Meteorológico Nacional.

Diputados del bloque Unidos presentaron este lunes un proyecto de Ley para derogar el DNU 274/26 que modificó la estructura del Servicio Meteorológico Nacional. La propuesta legislativa exige la invalidación de todas las reformas administrativas y operativas previas para restablecer el marco jurídico que regía originalmente a la institución.

El documento también instruye al Poder Ejecutivo a devolver los fondos financieros y a reincorporar al personal técnico que fue afectado por la reestructuración.

El proyecto reclama "la restitución inmediata de los recursos financieros que hubieren sido reasignados o detraídos", "la recomposición de la dotación de personal, asegurando la continuidad de los equipos técnicos y profesionales", "la recuperación de infraestructura, equipamiento y sistemas afectados" y "la normalización de las funciones estratégicas del organismo en todo el territorio nacional".

El objetivo primordial es "garantizar la soberanía científica y tecnológica" y la normalización de las funciones meteorológicas estratégicas en todo el territorio.