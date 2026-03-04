Adiós al router Wi-Fi: esta es la tecnología con luces LED para tener una mejor conexión El universo de la conectividad podría revolucionarse en el futuro próximo tras la creación de esta nueva forma de acceso a internet. Por + Seguir en







La tecnología Li-Fi destrona al Wi-Fi para conectividad doméstica. Freepik

En lugar de utilizar las clásicas ondas electromagnéticas del Wi-Fi, el mundo tecnológico creó una alternativa basada en la luz.





La modalidad Li-Fi se sostiene a través de bombillas LED, con una modulación de la luz en altas frecuencias.





La alternativa al Wi-Fi se creó en 2011, pero recientemente se lanzó al mercado.





En unos años, la luz podría pasar a ser la principal proveedora de acceso a internet para los dispositivos domésticos. En el universo del internet para el hogar, el reinado del Wi-Fi, como la opción principal para conectividad, parece empezar a perder terreno. Aunque todavía es el estándar indiscutido en casi todas las casas y oficinas, una nueva tecnología promete cambiar las reglas del juego en el corto plazo. Se trata del Li-Fi, un sistema que utiliza luz visible en lugar de ondas de radio para transmitir datos y que podría dejar obsoleto al clásico router tal como lo conocemos.

El concepto de Li-Fi o "Light Fidelity" fue presentado en 2011, pero su desarrollo comercial avanzó a paso más lento de lo esperado. Ahora, con la masificación de la iluminación LED y la necesidad de conexiones más seguras y veloces, el Li-Fi vuelve al centro de la escena tecnológica.

Cómo es el Li-Fi A diferencia del Wi-Fi tradicional, el Li-Fi funciona a través de bombillas LED equipadas con codificadores que modulan la luz a frecuencias que oscilan entre los 400 y 800 terahercios (THz), una unidad de medida para las bandas de radiación electromagnética. Estos cambios en la luz son imperceptibles para el ojo humano, pero permiten transmitir información a dispositivos que cuenten con fotorreceptores capaces de interpretar esas variaciones.

En términos fáciles de analizar la lámpara del techo podría convertirse en el nuevo punto de acceso a Internet. Eso sí: para que la conexión sea estable, es fundamental que exista una línea de visión directa entre el emisor y el receptor. Si un objeto bloquea la luz, la transmisión se interrumpe.

chau al WIFI wifi Freepik Ventajas del Li-Fi Entre los principales beneficios se destaca la velocidad. Al operar en el espectro de luz visible, mucho más amplio que el de radiofrecuencia, el Li-Fi puede ofrecer conexiones considerablemente más rápidas. Además, no sufre interferencias con otros dispositivos electrónicos, un problema habitual en entornos saturados de señales Wi-Fi.