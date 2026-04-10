10 de abril de 2026 Inicio
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A pocas horas de Buenos Aires: el destino para conocer y enamorarse de las montañas y paisajes

Este pueblo se encuentra cerca de la Ciudad y es un destino mágico para conocer en cualquier época del año.

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Un lugar cerca de la capital porteña para realizar turismo y descansar cerca de las sierras

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Facebook: Villa Ventana
  • Villa Ventana se ubica en el partido de Tornquist, a 560 km de CABA, y ofrece un paisaje de pinos y montañas similar al sur argentino.
  • El atractivo principal es el ascenso al Cerro Ventana, donde se encuentra el famoso hueco natural con vistas panorámicas de la región.
  • Entre los planes relajados destacan las caminatas por las ruinas del Ex Club Hotel, las casas de té y los arroyos de aguas cristalinas.
  • Es un destino ideal para el trekking y la fotografía, especialmente durante el atardecer cuando el sol se oculta tras los cerros.

La provincia bonaerense esconde muchos pueblos catalogados por los viajeros como destinos mágicos. Para quienes disfrutan del turismo en la Patagonia, en Buenos Aires, no muy lejos de la Ciudad, se encuentra un pueblo con cabañas y pinos que recuerda a rincones del sur argentino.

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Villa Ventana y Sierra de la Ventana se consolidan como los puntos de referencia para quienes buscan ese aire puro y los horizontes verticales que solo la montaña puede brindar. Este destino es ideal para quienes desean combinar actividades como trekking con la contemplación de paisajes tranquilos.

Qué se puede hacer en Villa Ventana

Pueblos para hacer escapadas en el fin de semana
Turismo en la Ciudad de Buenos Aires

Turismo en la Ciudad de Buenos Aires

El desafío máximo y la actividad imperdible es el ascenso al Cerro Ventana, ubicado dentro del Parque Provincial Ernesto Tornquist. Este sendero permite llegar al famoso "hueco" o ventana natural, una formación rocosa que enmarca el paisaje y da nombre a la región. Desde la cima, la vista panorámica de la llanura pampeana encontrándose con las formaciones serranas es una de las postales más imponentes de la provincia, ideal para los amantes de la fotografía.

Para quienes prefieren un contacto más relajado con la naturaleza, Villa Ventana ofrece un entorno de cuento. Caminar por sus calles de tierra entre frondosas arboledas, visitar las ruinas del Ex Club Hotel de la Ventana —una estructura señorial de principios del siglo XX que hoy es un museo a cielo abierto— o merendar en sus pintorescas casas de té son planes obligatorios.

Además, los arroyos de aguas cristalinas que serpentean entre las piedras ofrecen rincones perfectos para sentarse a tomar mates con el sonido del agua de fondo. Según los viajeros, uno de los mejores momentos para contemplar es cuando el sol se oculta tras los cerros, creando una atmósfera de paz que enamora a cualquier visitante desde el primer momento.

Dónde queda Villa Ventana

Villa Ventana un pueblo para conocer en las escapadas del fin de semana
Turismo cerca de la Ciudad de Buenos Aires.

Turismo cerca de la Ciudad de Buenos Aires.

Villa Ventana queda en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, dentro del partido de Tornquist, a 30 kilómetros de la localidad cabecera y a solo 18 kilómetros de Sierra de la Ventana. Se encuentra a unos 560 kilómetros al sudoeste de la Ciudad de Buenos Aires.

Ubicado en el sistema serrano de Ventania, este rincón bonaerense rompe con la monotonía de la llanura para ofrecer picos elevados, bosques de pinos y un clima de montaña que parece transportarte al sur del país.

Cómo llegar a Villa Ventana

Para llegar a Villa Ventana en auto desde la Ciudad de Buenos Aires hay que salir por la Autopista Riccheri, tomar la Ezeiza-Cañuelas y, desde esa localidad, continuar por la Ruta Nacional 3 hasta Azul. Desde allí hay que seguir por la Ruta Provincial 51 y luego por la Ruta Provincial 76, que es la que llega hasta el acceso a Villa Ventana. El viaje toma aproximadamente seis horas y media.

Otra opción es viajar en tren o micro de larga distancia hasta la ciudad de Tornquist, a 30 km del pueblo, y desde allí tomar un transporte local para conectar con Villa Ventana.

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