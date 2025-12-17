La presidenta de México le exigió a la ONU que "evite un derramamiento de sangre" entre Venezuela y EEUU Claudia Sheinbaum cuestionó el rol del organismo internacional e insistió en que la tensión en el Caribe debe resolverse de forma pacífica, con diálogo y sin injerencias. Además, ofreció su país como sede para que se lleven adelante las negociaciones de paz. Por + Seguir en







Claudia Sheinbaum instó a los ciudadanos mexicanos que se encuentren en Venezuela a que se acerquen a la embajada.

La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum le pidió este miércoles a las Naciones Unidas que actúe frente al conflicto entre Estados Unidos y Venezuela para "evitar un derramamiento de sangre", durante su habitual conferencia de prensa matutina.

"Que (Naciones Unidas) asuma su papel, que no se le ha visto, que asuma su papel para evitar cualquier derramamiento de sangre y que se busque siempre la solución pacífica de los conflictos”, declaró la mandataria mexicana ante la prensa en el Palacio Nacional sobre la escalada de tensiones en el Caribe, después de que su par estadounidense, Donald Trump, ordenara el bloqueo total de los buques petroleros venezolanos.

“El bloqueo parece que es contra un gobierno, pero es contra los pueblos, como el bloqueo a Cuba. Más allá de las posiciones que pueda tener (sobre el Gobierno de Maduro), un bloqueo daña a los pueblos”, sostuvo la mandataria mexicana. Luego, Sheinbaum agregó que “más allá de las opiniones sobre el régimen de Venezuela y la presidencia de Maduro, la posición de México siempre debe ser ‘no’ a la intervención, ‘no’ a la injerencia extranjera, solución pacífica de los conflictos y diálogo por la paz”,

Además, la presidenta ofreció que México sea la sede un encuentro entre Estados Unidos y Venezuela para tener un diálogo diplomático y encontrar una salida pacífica al conflicto entre ambos países. “Podemos ser un punto de reunión si así lo consideran las partes. Y si no, buscar mediadores que eviten cualquier conflicto en la región”, propuso Sheinbaum.

El pedido de la presidenta mexicana sucedió un día después de que el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Volker Turk, anunciara que se retiraba oficialmente de Venezuela, después de que sea declarado persona non grata por el Parlamento del régimen y que no tuvo ningún tipo de éxito en el trabajo diplomático.