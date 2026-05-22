En dónde queda Argelia, el primer rival de Argentina en el Mundial 2026

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Está ubicado geográficamente en el norte de África. Una parte de su territorio limita con el mar Mediterraneo y otra se adentra en el corazón del Desierto del Sáhara.
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Con una superficie de 2.382 millones de km², es el país más grande del continente y el décimo más grande del mundo.
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La mayor parte de su población es étnicamente árabe y de religión islámica.
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Fue una colonia francesa desde 1830 hasta su liberación en 1962.
Argelia llega a Norteamérica para disputar su quinta Copa del Mundo. Es una selección a la que no se puede subestimar. Lideró cómodamente su grupo de eliminatorias y alcanzó los 4tos de final en la última Copa Africana de Naciones. Tiene un equipo repleto de jugadores que se desempeñan en las grandes ligas de Europa y Asia, de los cuales se destacan Riyad Mahrez y Rayan Aït-Nouri. Serán una buena primera medida para la Albiceleste en la competición.
Es un país de dimensiones parecidas a las del nuestro, ambos se encuentran entre los más grandes del mundo. Argentina está octavo en la lista con 2.780.400 de km² y Argelia décimo con 2.382.000 de km². Como si fuera poco, también tienen un número poblacional muy parecido: los africanos cuentan con 48 millones de habitantes, mientras que en nuestro suelo viven unas 46 millones de personas.
En Argelia es protagonista el mar Mediterráneo, que baña los más de 1.200km de costa del norte del país, donde se concentran las principales ciudades y la mayor parte de la población. Allí se encuentra Argel, la capital, además de importantes puertos y centros económicos. En esta parte el clima es más húmedo y templado que en el resto. Es una región clave para la agricultura, especialmente para el cultivo de olivos, cítricos y cereales.
Por otro lado, encontramos al otro gran protagonista, el Sáhara, casi el 80% del país está cubierto por zonas desérticas, con dunas gigantes, montañas rocosas y extensas áreas áridas. Pese a su clima extremo, esta región posee importantes recursos naturales, como el petróleo y gas natural, fundamentales para la economía del país.
Desierto Sáhara
El imponente Desierto del Sáhara
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En términos de cultura y religión, Argelia es una nación de mayoría arabe y la religión que predomina es el islam sunita. Muchas de las tradiciones y gran parte de la vida cotidiana están influenciadas por la religión musulmana. Festividades como el Ramadán tienen una enorme importancia social en el país.
Francia colonizó su territorio en 1830 y mantuvo control total del territorio por más de 100 años. Durante ese período explotaron recursos, ocuparon tierras y promovieron la llegada de colonos europeos. En 1962, tras años de guerra entre fuerzas independentistas y el ejército francés, Argelia logró la independencia tras la firma de los Acuerdos de Evian. A lo largo de los últimos años Francia contó con estrellas de fútbol de raíces argelinas como Zinedine Zidane, Karim Benzema o Rayan Cherki.
Dónde está Argelia y qué características tiene el país
El país del norte de África es el más grande del continete y uno de los 10 más extensos del mundo. Con un territorio que limita al norte con el mar Mediterráneo y ofrece más de 1.200 kilómetros de costa. Aquí se encuentran las principales ciudades y vive la mayor parte de la población. Hacia dentro, Argelia posee una gran porción del desierto cálido más grande de la Tierra. Aproximadamente el 80% del país está cubierto por el Sáhara.
La identidad de Argelia está profundamente marcada por la influencia árabe y la religión islámica, elementos que moldearon su cultura, idioma y tradiciones a lo largo de los siglos. La mayoría de la población practica el islam sunita y utiliza el árabe como lengua principal.
Bandera
El símbolo de la bandera de Argelia es un emblema del Islam.
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Además, el país atravesó casi un siglo y medio de colonización por parte de Francia. Fueron 8 años de guerra librados por las fuerzas independentistas hasta conseguir la liberación en 1962. Si bien la influencia de la lengua y la cultura francesa en Argelia se mantuvo fuerte, desde la independencia el país ha buscado constantemente recuperar su herencia árabe e islámica.
Argelia se prepara para dar el batacazo el 16 de junio, cuando se enfrente a la Selección Argentina por la primera fecha correspondiente al Grupo J del Mundial.