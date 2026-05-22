En dónde queda Argelia, el primer rival de Argentina en el Mundial 2026

Argelia llega a Norteamérica para disputar su quinta Copa del Mundo. Es una selección a la que no se puede subestimar . Lideró cómodamente su grupo de eliminatorias y alcanzó los 4tos de final en la última Copa Africana de Naciones. Tiene un equipo repleto de jugadores que se desempeñan en las grandes ligas de Europa y Asia, de los cuales se destacan Riyad Mahrez y Rayan Aït-Nouri. Serán una buena primera medida para la Albiceleste en la competición.

Con una superficie de 2.382 millones de km², es el país más grande del continente y el décimo más grande del mundo.

Está ubicado geográficamente en el norte de África. Una parte de su territorio limita con el mar Mediterraneo y otra se adentra en el corazón del Desierto del Sáhara.

Es un país de dimensiones parecidas a las del nuestro , ambos se encuentran entre los más grandes del mundo. Argentina está octavo en la lista con 2.780.400 de km² y Argelia décimo con 2.382.000 de km². Como si fuera poco, también tienen un número poblacional muy parecido: los africanos cuentan con 48 millones de habitantes, mientras que en nuestro suelo viven unas 46 millones de personas.

En Argelia es protagonista el mar Mediterráneo , que baña los más de 1.200km de costa del norte del país , donde se concentran las principales ciudades y la mayor parte de la población. Allí se encuentra Argel , la capital, además de importantes puertos y centros económicos. En esta parte el clima es más húmedo y templado que en el resto. Es una región clave para la agricultura, especialmente para el cultivo de olivos, cítricos y cereales.

Por otro lado, encontramos al otro gran protagonista, el Sáhara , casi el 80% del país está cubierto por zonas desérticas , con dunas gigantes, montañas rocosas y extensas áreas áridas. Pese a su clima extremo, esta región posee importantes recursos naturales, como el petróleo y gas natural , fundamentales para la economía del país.

Desierto Sáhara El imponente Desierto del Sáhara Pexels

En términos de cultura y religión, Argelia es una nación de mayoría arabe y la religión que predomina es el islam sunita. Muchas de las tradiciones y gran parte de la vida cotidiana están influenciadas por la religión musulmana. Festividades como el Ramadán tienen una enorme importancia social en el país.

Francia colonizó su territorio en 1830 y mantuvo control total del territorio por más de 100 años. Durante ese período explotaron recursos, ocuparon tierras y promovieron la llegada de colonos europeos. En 1962, tras años de guerra entre fuerzas independentistas y el ejército francés, Argelia logró la independencia tras la firma de los Acuerdos de Evian. A lo largo de los últimos años Francia contó con estrellas de fútbol de raíces argelinas como Zinedine Zidane, Karim Benzema o Rayan Cherki.

Dónde está Argelia y qué características tiene el país

El país del norte de África es el más grande del continete y uno de los 10 más extensos del mundo. Con un territorio que limita al norte con el mar Mediterráneo y ofrece más de 1.200 kilómetros de costa. Aquí se encuentran las principales ciudades y vive la mayor parte de la población. Hacia dentro, Argelia posee una gran porción del desierto cálido más grande de la Tierra. Aproximadamente el 80% del país está cubierto por el Sáhara.

La identidad de Argelia está profundamente marcada por la influencia árabe y la religión islámica, elementos que moldearon su cultura, idioma y tradiciones a lo largo de los siglos. La mayoría de la población practica el islam sunita y utiliza el árabe como lengua principal.

Bandera El símbolo de la bandera de Argelia es un emblema del Islam. Pexels

Además, el país atravesó casi un siglo y medio de colonización por parte de Francia. Fueron 8 años de guerra librados por las fuerzas independentistas hasta conseguir la liberación en 1962. Si bien la influencia de la lengua y la cultura francesa en Argelia se mantuvo fuerte, desde la independencia el país ha buscado constantemente recuperar su herencia árabe e islámica.

Argelia se prepara para dar el batacazo el 16 de junio, cuando se enfrente a la Selección Argentina por la primera fecha correspondiente al Grupo J del Mundial.