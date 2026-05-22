Fito Páez y Sofía Gala se dieron su primer beso en público: el romántico video

Tras los abucheos y el escándalo en el Movistar Arena, el artista sorprendió con un apasionado gesto junto a la hija de Moria Casan, lo que cambió por completo el clima de una noche explosiva.

La relación entre Fito Páez y Sofía Gala dejó de ser un rumor para convertirse en una de las noticias más comentadas del mundo del espectáculo argentino. Luego de semanas de especulaciones, ambos protagonizaron un momento íntimo y romántico durante la presentación del nuevo disco del músico rosarino, donde se mostraron juntos delante de invitados, periodistas y figuras del ambiente artístico y se dieron un beso.

El episodio ocurrió apenas horas después del polémico recital de Fito en el Movistar Arena , por lo que la escena rápidamente explotó en redes sociales y portales de noticias. El cantante, de 63 años, sorprendió al acercarse hasta donde estaba sentada la actriz y darle un beso frente a todos, un gesto que fue interpretado como la confirmación definitiva de la relación . La secuencia se viralizó rápidamente y se convirtió en tendencia en plataformas digitales.

Durante el evento, Fito Páez no solo tuvo palabras cargadas de emoción hacia Sofía Gala sino que además le dedicó públicamente su nuevo trabajo discográfico. “Se lo dedico a Sofía Gala por su compañía, por su amor, por sus charlas y por la comprensión de este momento complejísimo que estamos pasando juntos” , expresó el artista frente a los presentes antes de interpretar parte del material de “Shine” , el disco que marca una nueva etapa musical en su carrera.

La declaración provocó aplausos y gritos de emoción entre los asistentes, muy diferente al clima hostil que había enfrentado horas antes durante su show en el Movistar Arena.

En paralelo, la reacción de Moria Casán también llamó la atención, ya que la conductora celebró públicamente el romance y definió a su hija como “la Yoko Ono de Fito”, de manera tal que marcó la sensibilidad artística y la conexión intelectual que existe entre ambos.

El video del beso terminó de confirmar lo que muchos intuían desde hacía tiempo y dejó una postal inesperada: el artista que horas antes enfrentaba uno de los momentos más tensos de su carrera reciente aparecía ahora emocionado, relajado y profundamente enamorado frente al público que asistió a la presentación de su nuevo álbum.

Fito Páez sufrió abucheos en el Movistar Arena

El recital que Fito Páez brindó en el Movistar Arena se transformó rápidamente en uno de los episodios más polémicos del año dentro de la escena musical argentina. El conflicto comenzó cuando el músico decidió presentar gran parte de su nuevo material discográfico antes de interpretar los clásicos que gran parte del público esperaba escuchar.

A medida que avanzaba el show, comenzaron a escucharse silbidos, gritos y reclamos desde distintos sectores del estadio, generando un clima de tensión pocas veces visto en un concierto del artista rosarino. Muchos asistentes manifestaron su enojo porque canciones históricas como “Mariposa Tecknicolor”, “11 y 6” o “El amor después del amor” no aparecían en el repertorio inicial, mientras que Fito sostenía una propuesta enfocada casi exclusivamente en su nueva obra conceptual.

En medio de los abucheos, Fito Páez reaccionó desde el escenario y decidió enfrentar directamente la situación. Según relataron asistentes y periodistas presentes en el recital, el cantante respondió con visible incomodidad a los silbidos y lanzó frases dirigidas al público que aumentaron todavía más la tensión.

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Luego del escándalo, Fito Páez decidió expresarse públicamente a través de sus redes sociales, donde publicó un mensaje breve pero cargado de significado. “Nunca voy a olvidar esta noche”, escribió el músico, en una frase que fue interpretada de distintas maneras por sus seguidores y por los medios de comunicación. Algunos entendieron que se trataba de una respuesta irónica frente a las críticas, mientras otros consideraron que reflejaba la decepción y el impacto emocional que le generó el episodio vivido en el Movistar Arena.