El indicador de J.P. Morgan bajó con fuerza este miércoles. También se registró una mejora global de acciones.

La tregua en Medio Oriente provocó un efecto positivo en los mercados: cae el riesgo país y suben los bonos argentinos

El riesgo país de Argentina registra este miércoles una fuerte caída y perfora el umbral de los 600 puntos básicos , tras la tregua en Medio Oriente anunciada por el presidente de Estados unidos Donald Trump. El índice que elabora J.P. Morgan se ubica en torno a los 551 puntos , con un retroceso superior a los 50 puntos respecto de la jornada previa.

En paralelo, los bonos soberanos en dólares operan en alza , con subas de hasta 3,5% encabezadas por el Global 2041. Le siguen el Global 2035 y el Global 2046, también con avances significativos, en un escenario de mayor apetito por riesgo en los mercados emergentes.

El movimiento local se da en línea con el optimismo global, luego de que se confirmara la tregua de dos semanas en el conflicto con Irán.

Los mercados internacionales registran un giro brusco este miércoles tras el anuncio de un alto el fuego entre Estados Unidos e Irán, con u na caída pronunciada en los precios del petróleo y un rally generalizado en las bolsas.

El crudo WTI con vencimiento en mayo se derrumba cerca de 16% y se ubica por debajo de los 95 dólares por barril , mientras que el Brent retrocede más de 13%, en una señal clara de descompresión del riesgo geopolítico.

La baja responde a la expectativa de una normalización en el flujo energético global, en particular por la posible reapertura del estrecho de Ormuz, un corredor estratégico por el que circula cerca del 20% del petróleo mundial y que había sido afectado por el conflicto.

En paralelo, las bolsas del mundo operan con fuertes subas. En Asia, el índice Kospi de Seúl lidera con alzas cercanas al 7%, seguido por el Nikkei de Tokio y el Hang Seng de Hong Kong. En Europa, los principales índices también avanzan con fuerza, con el Euro Stoxx 50 a la cabeza.

En Wall Street, los futuros anticipan una apertura positiva, con subas generalizadas en los principales indicadores, reflejando el alivio de los inversores ante la pausa en las tensiones bélicas.