Tras el alto el fuego de Estados Unidos e Irán, dos buques atravesaron el estrecho de Ormuz

El tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz se reanudó recientemente tras el alto el fuego anunciado por Estados Unidos e Irán , que incluye una reapertura temporal de esta vía navegable estratégica para permitir las negociaciones.

La noticia llegó de la mano del servicio de seguimiento de buques Marine Traffic a través de su cuenta de X donde publicaron un mapa en el que se observan los primeros movimientos en la zona por el cual comenzó el conflicto.

“ Se observan señales tempranas de actividad de buques en el Estrecho de Ormuz tras el anuncio de un alto el fuego, que incluye la reapertura temporal de esta vía marítima estratégica para permitir las negociaciones”, indicaron.

Al mismo tiempo, señalaron que “cientos de buques permanecen en la región, incluidos 426 petroleros, 34 portavehículos de GLP y 19 buques de GNL, muchos de los cuales quedaron efectivamente varados durante la interrupción”.

Entre los primeros movimientos registrados se encontró el del buque griego de carga a granel NJ Earth que cruzó el Estrecho a las 08:44 UTC, mientras que el Daytona Beach, con bandera de Liberia, transitó antes a las 06:59 UTC, poco después de zarpar de Bandar Abbas a las 05:28 UTC.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MarineTraffic/status/2041808362703093830&partner=&hide_thread=false Vessel movements resume in the Strait of Hormuz following ceasefire announcement



Early signs of vessel activity are emerging in the Strait of Hormuz following a ceasefire announcement, which includes a temporary reopening of the strategic waterway to allow for negotiations.… pic.twitter.com/CSy6PZlCJ4 — MarineTraffic (@MarineTraffic) April 8, 2026

La advertencia de Donald Trump y su vice tras el alto el fuego

Pese a que Donald Trump anunció en las últimas horas el alto el fuego, el presidente de Estados Unidos se encargó de afirmar que no habrá enriquecimiento de uranio para Irán.

Además, advirtió sobre la aplicación de sanciones a cualquier país que suministre armas a Irán. “Un país que suministre militares a Irán será gravado inmediatamente con un arancel del 50% sobre todos y cada uno de los bienes vendidos a los Estados Unidos, con efecto inmediato. ¡No habrá exclusiones ni exenciones!”, sostuvo en una publicación en su cuenta de X.

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De otro lado, su vicepresidente, J.D. Vance, describió como “frágil” el acuerdo de alto al fuego por un periodo de dos semanas alcanzado entre Washington y Teherán, al tiempo que aseguró que su país mantiene “una clara ventaja militar”.

“Si los iraníes están dispuestos, de buena fe, a colaborar con nosotros, creo que podemos llegar a un acuerdo. Si van a mentir, si van a engañar, si van a intentar impedir que se mantenga siquiera la frágil tregua que hemos establecido, entonces no van a estar contentos”, declaró este miércoles desde Hungría.

Por último, advirtió que “nos han dicho que nos sentemos a la mesa de negociaciones. Pero si los iraníes no hacen exactamente lo mismo, se darán cuenta de que Estados Unidos no es un país con el que se puede andar jugando”.