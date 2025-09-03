3 de septiembre de 2025 Inicio
Urgente: quiénes no pueden cobrar la AUH de ANSES en septiembre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social explicó cuáles son los requisitos excluyentes para poder acceder a esta prestación.

Anses detalló quiénes no podrán cobrar la AUH este mes.

Anses detalló quiénes no podrán cobrar la AUH este mes.


La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) acredita la Asignación Universal por Hijo (AUH) todos los meses. En ese sentido, detalló cuáles son los requisitos excluyentes para poder cobrar este beneficio y explicó quiénes no podrán recibirlo en septiembre de 2025.

El pago único de $547.288 en septiembre corresponde a la combinación de cuatro programas sociales administrados por la Anses.
ANSES: la combinación de 4 beneficios para cobrar más de $500.000 en septiembre 2025

La asignación está dirigida a madres, padres o tutores de niños menores de 18 años y personas con discapacidad, siempre que no tengan empleo formal o que sus ingresos no superen los topes establecidos por la ANSES. A su vez, el organismo exige la presentación en tiempo y forma con la Libreta AUH.

AUH ANSES
Con el aumento anunciado por el ente previsional, el monto de la Asignación Universal por Hijo se incrementará a $74.354 por cada hijo

Con el aumento anunciado por el ente previsional, el monto de la Asignación Universal por Hijo se incrementará a $74.354 por cada hijo

Quiénes no pueden acceder a la AUH de ANSES

Quedan excluidos del cobro de esta prestación los siguientes grupos:

  • Trabajadores registrados en relación de dependencia o monotributistas (excepto monotributo social y casas particulares).
  • Titulares cuyo ingreso familiar supere el límite de dos salarios mínimos, según el tope que fija cada mes la ANSeS.
  • Personas que no acrediten residencia legal mínima de dos años (extranjeros).
  • Familias que no actualicen la Libreta AUH antes del plazo y adeuden controles de salud o escolaridad (retienen el 20% anual).
  • Hijos mayores de 18 años sin discapacidad o declarados en otro grupo familiar.

Requisitos para cobrar la AUH de ANSES

Las condiciones fundamentales para acceder a este beneficio son:

  • Ser argentino o tener 2 años de residencia si sos extranjero.
  • Presentar DNI del titular e hijos.
  • Los hijos deben ser menores de 18 (sin límite si tienen discapacidad) y solteros.
  • Demostrar situación laboral: desocupado, informal, personal de casas particulares o monotributista social.
  • Completar y subir la Libreta AUH con controles de salud, vacunación y escolaridad cada año.
  • No superar el tope de ingresos (dos SMVM por grupo familiar).

AUH de ANSES: monto con aumento en septiembre 2025

Con la suba del 1,9% prevista para este mes, la Asignación Universal por Hijo (AUH) ascenderá a $115.088; la AUH por Hijo con Discapacidad, a $374.745, y la Asignación Familiar por Hijo, a $57.549.

