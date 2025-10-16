Esta historia de un famoso asesino en serie llegó a Netflix y está contada por su hija: tiene a todos sorprendidos La combinación de hechos reales y testimonios directos genera un relato impactante que invita a la reflexión.







Los nuevos documentales siniestros que están en Netflix.

Netflix estrenó recientemente una producción que ha sorprendido a la audiencia por su enfoque poco convencional: la historia de un famoso asesino en serie contada desde la perspectiva de su hija. Esta narrativa ofrece un ángulo íntimo y personal, que difiere de los típicos documentales o dramatizaciones sobre criminales notorios.

El proyecto ha captado la atención no solo por el tema sensible que aborda, sino también por la forma en que se exploran los vínculos familiares y las secuelas emocionales de crecer con un padre con antecedentes criminales. Mi padre, el asesino BTK rápidamente se convirtió en tendencia, provocando debates y recomendaciones.

Sinopsis de Mi padre, el asesino BTK, el documental que es tendencia en Netflix Mi Padre, el Asesino BTK - Netflix

En 2005, Kerri Rawson se enteró de que su padre, Dennis Rader, era el temido BTK Killer, responsable de 10 asesinatos cometidos entre 1974 y 1991 en Kansas.

Dos décadas más tarde, Rawson comparte su experiencia en un documental que combina testimonios personales, imágenes de archivo, bocetos policiales e interrogatorios, ofreciendo un retrato de la doble vida de Rader: por un lado, un ciudadano ejemplar y líder religioso; por el otro, un asesino que escondía un lado oscuro.

Tráiler de Mi padre, el asesino BTK Embed - Mi Padre, el asesino BTK (Trailer español) Reparto de Mi padre, el asesino BTK Al ser una película documental, quienes aparecen en pantalla son las personas que formaron parte del hecho y, en este caso, de la vida de Dennis.