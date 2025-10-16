IR A
Dura solo una hora y media, está en Netflix y es una película que te va a volar la cabeza

Esta producción de la plataforma de streaming presenta a una periodista de viajes, que enfrenta una pesadilla en alta mar cuando presencia lo que aparenta ser un crimen.

La película también generó admiración por sus similitudes con la desaparición sin resolver de Amy Bradley.

Netflix

Netflix incorporó a su catálogo un thriller psicológico que está causando furor entre los suscriptores fanáticos del suspenso y la intriga. La plataforma estrenó La mujer del camarote 10, una producción de 90 minutos protagonizada por Keira Knightley y dirigida por Simon Stone, que explora los límites entre la realidad y la percepción a bordo de un yate de lujo donde la verdad parece inalcanzable. Esta película, basada en el best seller de Ruth Ware, desató gran repercusión en redes sociales y se ubicó rápidamente como una de las más vistas del gigante del streaming en 55 países.

La mujer del camarote 10 presenta a una periodista de viajes que enfrenta una pesadilla en alta mar cuando presencia lo que aparenta ser un crimen, pero nadie a su alrededor valida su versión de los hechos. Con una atmósfera angustiante y un ritmo que va siempre sosteniendo la película a gran velocidad, la producción construye un relato donde cada pasajero oculta secretos y la protagonista debe luchar contra sus propios demonios internos mientras busca desesperadamente la verdad.

La película también generó admiración por sus similitudes con la desaparición sin resolver de Amy Bradley, una joven que se desvaneció en 1998 durante un crucero por el Caribe. Aunque la historia de Ware no se basa directamente en este caso real, los paralelismos aumentaron el interés del público por esta propuesta cinematográfica que le da lugar tanto a la elegancia, misterio y al suspense psicológico.

mujer del camarote

Netflix: sinopsis de La mujer del camarote 10

La mujer del camarote 10 sigue la historia de Laura "Lo" Blacklock, una periodista especializada en viajes que recibe la oportunidad de cubrir el viaje inaugural de un yate de lujo con rumbo a Noruega. Esta invitación llega en un momento complejo para Laura, quien atraviesa la superación de un trauma reciente y batalla contra la ansiedad.

Lo que en un principio parecía una escapada laboral privilegiada se transforma en una experiencia aterradora cuando, durante la primera noche a bordo, escucha forcejeos provenientes del camarote vecino, el número 10, y alcanza a ver a una mujer cayendo al océano.

Alarmada por lo que presenció, intenta alertar a la tripulación y a las autoridades del yate, pero se enfrenta a la incredulidad generalizada. Todos insisten en que el camarote 10 estaba desocupado y que ningún pasajero figura como desaparecido en los registros oficiales. A partir de ese momento, la protagonista navega entre la duda de quienes la rodean y su propia lucha interna, debiendo arriesgar su vida para descubrir qué sucedió realmente.

La mujer del camarote 10

Tráiler de La mujer del camarote 10

Embed - La mujer del camarote 10 | Tráiler oficial | Netflix

Reparto de La mujer del camarote 10

  • Keira Knightley como Laura "Lo" Blacklock
  • Guy Pearce
  • David Morrissey
  • Daniel Ings
  • Lisa Loven Kongsli
  • Kaya Scodelario
  • Art Malik
  • David Ajala
  • Gitte Witt
  • Paul Ready
