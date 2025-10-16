Peugeot vuelve a vender el 408 en Argentina

Peugeot presentó oficialmente en la Argentina el nuevo 408, un modelo conocido en nuestro mercado dónde se produjo y comercialización hasta hace unos años atrás y ahora regresa con un look mucho más moderno que su anterior versión. Este nuevo Peugeot 408 es un vehículo con una silueta tipo fastback, mezcla de SUV, coupé y hatchback, que llega importado desde Francia en una única versión GT.
Motor y Transmisión
El nuevo 408 se monta sobre la plataforma EMP2 y está impulsado por un motor naftero 1.6 turbo THP que entrega 215 caballos de potencia y 300 Nm de torque, asociado a una caja automática de ocho velocidades y tracción delantera. Si bien en otros mercados hay versiones híbridas, por ahora la marca francesa solo comercializará esta variante en la Argentina.
Equipamiento destacado
En materia de diseño, el 408 exhibe una fuerte identidad visual: faros Matrix LED con la firma luminosa de “colmillo de león”, llantas de 20 pulgadas, una línea de techo descendente y un portón trasero con “orejas de gato” que mejoran la aerodinámica. En el interior se destaca el i-Cockpit 3D, un puesto de conducción con instrumental digital de 10”, pantalla táctil central también de 10”, volante compacto calefaccionado, conectividad inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto, cargador por inducción y cuatro puertos USB-C.
Confort y Seguridad
El confort y la calidad interior también son protagonistas: los asientos cuentan con certificación AGR (garantía de ergonomía y confort lumbar), hay techo panorámico, climatizador bizona, luces de ambientación LED y apertura de baúl eléctrica. En seguridad, el equipamiento es completo, con seis airbags, control de estabilidad y tracción, frenos ABS con distribución electrónica, cámara de 360°, alerta de fatiga, mantenimiento de carril, reconocimiento de señales de tránsito y frenado automático de emergencia.
Precio y Garantía
El Peugeot 408 GT se comercializa en la Argentina a un precio de 52.200 dólares, con una garantía de tres años o 100.000 kilómetros.