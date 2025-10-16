16 de octubre de 2025 Inicio
Peugeot vuelve a vender el 408 en Argentina

La marca francesa vuelve a apostar por el mítico sedán, que llega totalmente renovado.

Por
Peugeot vuelve a vender el 408 en Argentina

Peugeot presentó oficialmente en la Argentina el nuevo 408, un modelo conocido en nuestro mercado dónde se produjo y comercialización hasta hace unos años atrás y ahora regresa con un look mucho más moderno que su anterior versión. Este nuevo Peugeot 408 es un vehículo con una silueta tipo fastback, mezcla de SUV, coupé y hatchback, que llega importado desde Francia en una única versión GT.

Motor y Transmisión

El nuevo 408 se monta sobre la plataforma EMP2 y está impulsado por un motor naftero 1.6 turbo THP que entrega 215 caballos de potencia y 300 Nm de torque, asociado a una caja automática de ocho velocidades y tracción delantera. Si bien en otros mercados hay versiones híbridas, por ahora la marca francesa solo comercializará esta variante en la Argentina.

Peugeot-408-2025---

Equipamiento destacado

En materia de diseño, el 408 exhibe una fuerte identidad visual: faros Matrix LED con la firma luminosa de “colmillo de león”, llantas de 20 pulgadas, una línea de techo descendente y un portón trasero con “orejas de gato” que mejoran la aerodinámica. En el interior se destaca el i-Cockpit 3D, un puesto de conducción con instrumental digital de 10”, pantalla táctil central también de 10”, volante compacto calefaccionado, conectividad inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto, cargador por inducción y cuatro puertos USB-C.

Peugeot-408-2025---

Confort y Seguridad

El confort y la calidad interior también son protagonistas: los asientos cuentan con certificación AGR (garantía de ergonomía y confort lumbar), hay techo panorámico, climatizador bizona, luces de ambientación LED y apertura de baúl eléctrica. En seguridad, el equipamiento es completo, con seis airbags, control de estabilidad y tracción, frenos ABS con distribución electrónica, cámara de 360°, alerta de fatiga, mantenimiento de carril, reconocimiento de señales de tránsito y frenado automático de emergencia.

Precio y Garantía

El Peugeot 408 GT se comercializa en la Argentina a un precio de 52.200 dólares, con una garantía de tres años o 100.000 kilómetros.

