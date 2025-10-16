16 de octubre de 2025 Inicio
ANSES confirmó que va a pagar $403.160 en noviembre 2025: quiénes pueden acceder

La Administración Nacional de la Seguridad Social indicó cuál es el grupo que recibirá este monto el próximo mes.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) informó que en noviembre la actualización de los haberes será del 2,1%, en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) registrado en septiembre por el Indec. De ese modo, informó que los jubilados titulares del haber mínimo pasarán a cobrar $403.160 con el bono de refuerzo incluido.

Esta medida tiene como objetivo principal compensar el impacto de la inflación en los ingresos de los jubilados de la Administración Nacional de la Seguridad Social.

Aumenta la jubilación mínima de ANSES en noviembre 2025

Con la suba del 2,1%, la jubilación mínima va a pasar a $333.160,64. En caso de mantenerse el bono adicional de $70.000, el ingreso total que van a recibir los beneficiarios va a alcanzar los $403.160,64.

Jubilados de ANSES: cuándo cobro en noviembre 2025

Las fechas de pago se establecen según el último número del DNI de cada beneficiario:

Jubilados que cobran la mínima

  • DNI 0: 10 de noviembre.
  • DNI 1: 11 de noviembre.
  • DNI 2: 12 de noviembre.
  • DNI 3: 13 de noviembre.
  • DNI 4: 14 de noviembre.
  • DNI 5: 17 de noviembre.
  • DNI 6: 18 de noviembre.
  • DNI 7: 19 de noviembre.
  • DNI 8 y 9: 20 de noviembre.

Jubilados que superan la mínima

  • DNI 0 y 1: 21 de noviembre.
  • DNI 2 y 3: 25 de noviembre.
  • DNI 4 y 5: 26 de noviembre.
  • DNI 6 y 7: 27 de noviembre.
  • DNI 8 y 9: 28 de noviembre.
