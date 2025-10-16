16 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Largas filas en La Rural para la Expo Empleo BA: hay más de 1.800 ofertas de trabajo

Decenas de jóvenes llegaron durante la madrugada, horas antes de que se abrieran las puertas, para ser los primeros en entrar. Más de 85 empresas líderes participan con stands, charlas y talleres prácticos.

Por

El acceso a la Expo Empleo BA es con inscripción previa.

Decenas de jóvenes hacen largas filas desde la madrugada para acceder a la Expo Empleo BA, la feria organizada por el Gobierno de la Ciudad, donde más de 85 empresas líderes ofrecerán unos 1.800 puestos de trabajo y se podrá acceder a talleres, charlas y capacitaciones.

Te puede interesar:

Un camión chocó y derrumbó parte de un puente peatonal sobre la General Paz: no hay heridos

La segunda edición del año se realiza este jueves en el Pabellón Azul del predio de La Rural, con ingreso por la Avenida Sarmiento 2704, entre las 10 y las 18. Todos los participantes debían inscribirse previamente y recibir un mail de confirmación con un código QR para poder ingresar.

"Llegué a las 4:30, 5. Iba a llegar más temprano, pero tenía miedo de estar sola y me quedé haciendo tiempo en Plaza Constitución", explicó una de las jóvenes a Mañanas Argentinas por C5N. "Estoy buscando cualquier trabajo: bachera, limpieza, seguridad. Hace más o menos cinco meses que estoy buscando trabajo", contó.

"Yo trabajo desde los 15 años y tengo bastante experiencia en ventas, atención al cliente y gastronomía. Mandé mails a todas las empresas de seguridad y limpieza y no me contestó ninguna, ni para una entrevista. Así de mal está la situación. Fueron más de 50 mails seguro", lamentó.

El evento está pensado para que vecinos en búsqueda laboral y estudiantes de los últimos años del colegio secundario puedan conectar directamente con las empresas y dejar su CV. Además, habrá entrevistas en vivo, asesoramiento personalizado, charlas y talleres prácticos.

La primera edición del año se hizo en abril y reunió a más de 10.000 participantes. En esta ocasión, el lema es "Ciudad Futuro" para reforzar el foco en la innovación, la tecnología y la transformación laboral y, a la vez, promover la reflexión sobre el futuro que cada persona proyecta para sí misma.

Entre las empresas participantes figuran Accenture, Mercado Libre, Cinemark, Adecco, Axoft Argentina (Tango Software), Carrefour, Coppel, El Club de la Milanesa, Farmaplus, Hipódromo de Palermo, Holcim, Manpower, Metropol, Parque de la Costa, Prosegur, PwC, Randstad, Rever Pass, Vacalin, Newsan y Patagonia Flooring, entre otras. También habrá stands de organismos del Gobierno porteño.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Dónde probar la mejor torta galesa de la ciudad.

Los mejores 2 lugares de Buenos Aires para comer torta galesa

Qué actividades hacer en este imperdible destino.

Ideal para una escapada de Buenos Aires: el destino desconocido con mucho verde para conocer en primavera

Liam Payne murió a sus 31 años en Argentina luego de 16 días muy intensos.

Crónica de una muerte anunciada: Liam Payne y un recorrido por sus últimos días en Argentina

El DJ empezó en las cabinas de Buenos Aires y hoy se luce en las pistas de todo el mundo.

De Argentina al mundo: Lucas Blanco, el DJ que revoluciona el tech-house

Conocé los sitios en Buenos Aires recomendados por guias de Turismo

Este pasaje está en Buenos Aires pero te hará sentir como Corea del Sur: dónde se encuentra

Un avión de Aerolíneas sufrió una falla que provocó el desvío de servicios.

Aeroparque: tras el desperfecto de un avión en pleno despliegue, la terminal opera con normalidad

Rating Cero

La serie que se viene.

De qué se trata Wonder Man, la serie que Marvel estrenará en enero 2026

Los nuevos documentales siniestros que están en Netflix.
play

Esta historia de un famoso asesino en serie llegó a Netflix y está contada por su hija: tiene a todos sorprendidos

Maxi López desafió a Wanda Nara.

El picante cruce de Maxi López con Wanda Nara en MasterChef Celebrity: "En una época le gustaba"

La película también generó admiración por sus similitudes con la desaparición sin resolver de Amy Bradley.
play

Dura solo una hora y media, está en Netflix y es una película que te va a volar la cabeza

Llega el final de Stranger Things.

Revelaron secretos inesperados sobre la temporada final de Stranger Things

De Niro se sorprendió por la transformación de un colega.

La impresionante transformación física de un actor que más sorprendió a Robert De Niro

últimas noticias

Kristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), se manifestó a favor del gobierno de Javier Milei.

Kristalina Georgieva confirmó que hay un apoyo financiero conjunto del FMI y EEUU para Argentina

Hace 11 minutos
play
Agustina Peñalva denunció a Walter Graziano.

Quién es Walter Graziano, el economista que Agustina Peñalva denunció por acoso

Hace 14 minutos
Las pruebas de ADN fueron clave.

Este cuádruple crimen tuvo nuevas pruebas después de 30 años y finalmente llegaría a su fin: de cuál se trata

Hace 24 minutos
La Luna en Leo enciende el fuego interior.

Luna en Leo de hoy: ¿cuáles son los signos más empoderados y valientes?

Hace 28 minutos
La serie que se viene.

De qué se trata Wonder Man, la serie que Marvel estrenará en enero 2026

Hace 31 minutos