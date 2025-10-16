Largas filas en La Rural para la Expo Empleo BA: hay más de 1.800 ofertas de trabajo Decenas de jóvenes llegaron durante la madrugada, horas antes de que se abrieran las puertas, para ser los primeros en entrar. Más de 85 empresas líderes participan con stands, charlas y talleres prácticos. Por







El acceso a la Expo Empleo BA es con inscripción previa.

Decenas de jóvenes hacen largas filas desde la madrugada para acceder a la Expo Empleo BA, la feria organizada por el Gobierno de la Ciudad, donde más de 85 empresas líderes ofrecerán unos 1.800 puestos de trabajo y se podrá acceder a talleres, charlas y capacitaciones.

La segunda edición del año se realiza este jueves en el Pabellón Azul del predio de La Rural, con ingreso por la Avenida Sarmiento 2704, entre las 10 y las 18. Todos los participantes debían inscribirse previamente y recibir un mail de confirmación con un código QR para poder ingresar.

"Llegué a las 4:30, 5. Iba a llegar más temprano, pero tenía miedo de estar sola y me quedé haciendo tiempo en Plaza Constitución", explicó una de las jóvenes a Mañanas Argentinas por C5N. "Estoy buscando cualquier trabajo: bachera, limpieza, seguridad. Hace más o menos cinco meses que estoy buscando trabajo", contó.

"Yo trabajo desde los 15 años y tengo bastante experiencia en ventas, atención al cliente y gastronomía. Mandé mails a todas las empresas de seguridad y limpieza y no me contestó ninguna, ni para una entrevista. Así de mal está la situación. Fueron más de 50 mails seguro", lamentó.

El evento está pensado para que vecinos en búsqueda laboral y estudiantes de los últimos años del colegio secundario puedan conectar directamente con las empresas y dejar su CV. Además, habrá entrevistas en vivo, asesoramiento personalizado, charlas y talleres prácticos.

La primera edición del año se hizo en abril y reunió a más de 10.000 participantes. En esta ocasión, el lema es "Ciudad Futuro" para reforzar el foco en la innovación, la tecnología y la transformación laboral y, a la vez, promover la reflexión sobre el futuro que cada persona proyecta para sí misma. Entre las empresas participantes figuran Accenture, Mercado Libre, Cinemark, Adecco, Axoft Argentina (Tango Software), Carrefour, Coppel, El Club de la Milanesa, Farmaplus, Hipódromo de Palermo, Holcim, Manpower, Metropol, Parque de la Costa, Prosegur, PwC, Randstad, Rever Pass, Vacalin, Newsan y Patagonia Flooring, entre otras. También habrá stands de organismos del Gobierno porteño.