De cuánto será la jubilación mínima de ANSES en noviembre 2025 con el aumento confirmado

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) informó un nuevo incremento para noviembre. En ese sentido, detalló cuáles serán las fechas de cobro de los jubilados y pensionados de todos los haberes para el próximo mes. Además, los titulares de la mínima volverán a recibir el bono de refuerzo de ingresos.
Aumenta la jubilación mínima de ANSES en noviembre 2025
Con el aumento previsto para el próximo mes del 2,1%, la jubilación mínima va a pasar a $333.160,64. En caso de mantenerse el bono extra de $70.000, el ingreso total que van a recibir los beneficiarios va a alcanzar los $403.160,64.
Jubilados de ANSES: cuándo cobro en noviembre 2025
Las fechas de pago se establecen según el último número del DNI de cada beneficiario:
Jubilados Administración Nacional de la Seguridad Social
Los adultos mayores que reciben sus haberes a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social pueden acceder a este préstamo.
Freepik
Jubilados que superan la mínima
- DNI terminados en 0 y 1: 21 de noviembre.
- DNI terminados en 2 y 3: 25 de noviembre.
- DNI terminados en 4 y 5: 26 de noviembre.
- DNI terminados en 6 y 7: 27 de noviembre.
- DNI terminados en 8 y 9: 28 de noviembre.