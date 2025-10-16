De cuánto será la jubilación mínima de ANSES en noviembre 2025 con el aumento confirmado La Administración Nacional de la Seguridad Social dio información sobre los haberes durante el próximo mes. Por







Anses detalló de cuánto será la jubilación mínima en noviembre.

Freepik

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) informó un nuevo incremento para noviembre. En ese sentido, detalló cuáles serán las fechas de cobro de los jubilados y pensionados de todos los haberes para el próximo mes. Además, los titulares de la mínima volverán a recibir el bono de refuerzo de ingresos.

Anses - Jubilación Pexels

Aumenta la jubilación mínima de ANSES en noviembre 2025 Con el aumento previsto para el próximo mes del 2,1%, la jubilación mínima va a pasar a $333.160,64. En caso de mantenerse el bono extra de $70.000, el ingreso total que van a recibir los beneficiarios va a alcanzar los $403.160,64.

Jubilados de ANSES: cuándo cobro en noviembre 2025 Las fechas de pago se establecen según el último número del DNI de cada beneficiario:

Jubilados que cobran la mínima DNI terminado en 0: 10 de noviembre.

DNI terminado en 1: 11 de noviembre.

DNI terminado en 2: 12 de noviembre.

DNI terminado en 3: 13 de noviembre.

DNI terminado en 4: 14 de noviembre.

DNI terminado en 5: 17 de noviembre.

DNI terminado en 6: 18 de noviembre.

DNI terminado en 7: 19 de noviembre.

DNI terminado en 8 y 9: 20 de noviembre.

Jubilados Administración Nacional de la Seguridad Social Los adultos mayores que reciben sus haberes a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social pueden acceder a este préstamo. Freepik Jubilados que superan la mínima DNI terminados en 0 y 1: 21 de noviembre.

DNI terminados en 2 y 3: 25 de noviembre.

DNI terminados en 4 y 5: 26 de noviembre.

DNI terminados en 6 y 7: 27 de noviembre.

DNI terminados en 8 y 9: 28 de noviembre.